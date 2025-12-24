Więcej
    Wigilia to nie blichtr i 12 dań. To prostota i talerz dla pokrzywdzonego. Życzenia „Kuriera”

    Redakcja „Kuriera Wileńskiego” składa najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Pełna treść życzeń poniżej.

    Szanowni Czytelnicy, Przyjaciele, Bliźni,

    niech te Święta Bożego Narodzenia przyniosą chwilę wytchnienia, poczucie bliskości i nadziei. Przyszło nam żyć w czasach zubożenia ducha — ale pamiętajmy przesłanie Zbawiciela, który przychodząc na świat w kruchej człowieczej postaci udowodnił, że miłosierdzie i wspomniana nadzieja zaczynają się w nas samych.

    To dobra okazja, aby podzielić się przesłaniem ostatniego w tym roku wydania magazynowego dziennika „Kurier Wileński”.

    Wigilia to nie blichtr i 12 dań, ale prostota, serce i talerz dla pokrzywdzonego. Życzymy naszym Czytelnikom, aby chwile szczerej radości codziennie im towarzyszyły w te święta Bożego Narodzenia. Niech okres świąteczny nie będzie czasem pośpiechu, niepokoju i martwienia się o to, czy „wszystko zostało zrobione”. Niech zatem przyniesie spokój i lekkość, a czas w gronie rodzinnym minie w atmosferze dobroci i wdzięczności. Pamiętajmy o tych, którzy już odeszli, ceńmy tych, którzy są z nami.

    Życzymy, aby serdeczność wypierała pretensje, aby wdzięczność wymazała żal, miłość do nas i nasza do innych czyniła otaczający świat lepszym.

    Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2026!

    Czytaj także wstępniak redaktora naczelnego do ostatniego wydania magazynowego w tym roku: Żegnając rok 2025

