Więcej
    Strona głównaGospodarka

    Styczeń miesiącem oszczędzania? Dane jednego z litewskich banków zdają się potwierdzać ten trend

    Mimo świątecznych wydatków Litwini z początkiem roku nie przestają oszczędzać. Dane jednego z banków wskazują na zachowanie na początku stycznia.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Oszczędzanie zyskuje na znaczeniu — coraz więcej mieszkańców Litwy wybiera lokaty bankowe | Fot. freepik

    Czytaj również...

    Finansowy nawyk stycznia

    Choć grudzień kojarzy się z wydatkami, dane banku Inbank wskazują, że Litwini w okresie noworocznym wykazują się rozwagą finansową. Zamiast wydawać w sklepach otrzymane premie czy tzw. trzynastą pensję, przelewają je na konta oszczędnościowe lub lokaty. Potwierdzają to także dane Banku Litwy — w 2025 r. kwota depozytów w instytucjach kredytowych wzrosła już o ponad 2 mld euro, osiągając poziom niemal 27 mld euro.

    „Każdego roku w styczniu obserwujemy wyraźny wzrost nowych depozytów. Wiąże się to nie tylko z oprocentowaniem wypłacanym w tym okresie, ale także z dodatkowymi dochodami mieszkańców — premiami lub tzw. trzynastą pensją” — powiedziała Kamilė Dijokaitė, kierowniczka ds. sprzedaży produktów kredytowych w Inbank.

    Analiza danych z listopada i grudnia nie potwierdza powszechnego przekonania, że ludzie zaczynają oszczędzać dopiero po świętach. Wpłaty na depozyty są bowiem regularne przez cały rok. Skokowy wzrost następuje dopiero w styczniu — nie z powodu noworocznych postanowień, lecz w wyniku wpływu dodatkowych środków.

    „Wpłaty na depozyty w listopadzie i grudniu zasadniczo nie różnią się — ludzie oszczędzają regularnie. W styczniu wzrost depozytów jest bardziej związany z dodatkowymi dochodami, a nie z emocjonalnymi obietnicami. Świadczy to o racjonalnym, przemyślanym zachowaniu” — dodała Kamilė Dijokaitė.

    Oszczędza coraz więcej osób, jednak nie wszystkie sposoby są efektywne

    Depozyty jako forma zabezpieczenia

    Depozyty pozostają jedną z najczęściej wybieranych form oszczędzania na Litwie — zarówno ze względu na bezpieczeństwo, jak i możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb.

    „Jeśli ważna jest całkowita swoboda wypłacania pieniędzy, odsetki będą zazwyczaj niższe. Jeśli oszczędności można »zablokować« na pół roku lub rok, odsetki będą wyższe. Jednak w każdym przypadku trzymanie pieniędzy po prostu na koncie bankowym jest nieefektywne, ponieważ tracą one na wartości. Znacznie rozsądniej jest »zatrudnić« pieniądze, na przykład w postaci depozytów” — zaznaczyła Kamilė Dijokaitė.

    Dodatkowo przypomina, że lokaty do 100 tys. euro są objęte gwarancją. To czyni je jedną z najbezpieczniejszych form przechowywania kapitału.

    „Większość depozytów ludzie przechowują nie dłużej niż rok. Może to oznaczać kilka rzeczy — że pieniądze są przeznaczone do wykorzystania w najbliższej przyszłości lub że środki te są traktowane jako oszczędności na czarną godzinę, która może nadejść w nieokreślonym czasie, dlatego nie chce się »blokować« środków na dłuższy okres” — dodała Kamilė Dijokaitė.

    Ekonomistka: „Mieszkańcom Litwy brakuje umiejętności oszczędzania”

    Oprocentowanie napędza oszczędności

    Ostateczna decyzja o ulokowaniu środków na depozycie zależy w dużej mierze od tzw. ceny pieniądza. Kiedy stopy procentowe rosną, wzrasta również atrakcyjność depozytów. Obecnie ich oprocentowanie na Litwie waha się od 1,5 do 3 proc., w zależności od instytucji.

    „Kiedy pieniądze na rynku drożeją, banki naturalnie podnoszą oprocentowanie depozytów, co wzbudza większe zainteresowanie mieszkańców tym instrumentem finansowym. Ze względu na swoją prostotę i przejrzystość depozyty pozostają jedną z najpopularniejszych form oszczędzania” — oceniła Kamilė Dijokaitė.

    Młodzi pod presją: niepokój finansowy i pogoń za stabilnością
    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. zenpr.lt

    Więcej od autora

    Wiadomości

    Litwa chce testować telemedycynę dla regionów. Koniec tradycyjnych telekonsultacji?

    W 24 litewskich szpitalach regionalnych już wkrótce ruszy tzw. telemedycyna. Ministerstwo zapowiada dużo zmian, nie tylko telekonsultacje. Lekarz będzie mógł konsultować się z innym specjalistą bez przewożenia pacjenta.
    Gospodarka

    „Kupujących więcej niż mieszkań”, ceny będą rosły także w nowym roku

    Wileński rynek mieszkaniowy odzyskuje tempo, ale tym razem nie rządzą nim emocje ani promocje. Deweloperzy twierdzą, że w Wilnie „są dzielnice, które nie mają nic do sprzedania”.
    Gospodarka

    Litewscy producenci pod lupą? „Takie działania naruszają prawo konkurencji”

    Ustalanie cen: gdzie leży granica?Na pierwszy rzut oka określanie przez producenta, po jakiej cenie jego towar ma być sprzedawany konsumentowi, może wydawać się naturalną praktyką biznesową. Jednak zgodnie z...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.