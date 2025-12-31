Więcej
    Orędzie Urbi et Orbi Leona XIV. „Solidarność z tymi, którzy są słabsi i uciskani”

    Papież Leon XIV w wygłoszonym w Watykanie orędziu na Boże Narodzenie zaapelował o przerwanie walk w Ukrainie i odwagę podjęcia szczerego, bezpośredniego i pełnego szacunku dialogu. Europę wezwał, by nadal inspirowała duchem wspólnoty i współpracy oraz była wierna swoim chrześcijańskim korzeniom.

    Ojciec Święty Leon XIV z balkonu bazyliki św. Piotra udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, miastu i światu | Fot. EPA-ELTA

    „Kto nie kocha, nie zbawia się, jest zgubiony. Kto zaś nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nie widzi” — powiedział papież, zwracając się do dziesiątek tysięcy osób na placu Świętego Piotra i setek milionów ludzi podczas transmisji na cały świat.

    Podkreślił, że drogą pokoju jest odpowiedzialność.

    „Gdyby każdy z nas, na wszystkich poziomach, zamiast oskarżać innych najpierw uznał swoje własne winy i prosił Boga o ich przebaczenie, a jednocześnie postawił się w sytuacji tych, którzy cierpią, okazał solidarność z tymi, którzy są słabsi i uciskani, wtedy świat by się zmienił” — oświadczył.

    Leon XIV podkreślił, że „bez serca wolnego od grzechu, serca, które otrzymało przebaczenie, nie można być mężczyznami lub kobietami pełnymi pokoju i budowniczymi pokoju”.

    Zapewnił przy tym, że dzięki łasce Jezusa każdy „może i musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby oddalić nienawiść, przemoc i antagonizmy, a praktykować dialog, pokój i pojednanie”.

    Leon XIV udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu, i złożył świąteczne życzenia w 10 językach. Po polsku powiedział „Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia”.

    Leon XIV w Turcji i Libanie w 1700. rocznicę wiekopomnego wydarzenia
