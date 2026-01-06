Więcej
    Przeuroczy wróżbita z kowieńskiego zoo zapowiedział, jaki będzie rok 2026, Rok Konia

    Rok 2026 to według astrologii chińskiej Rok Konia, symbolu wolności, dynamiki, nieustannego ruchu naprzód. Chiński Nowy Rok przypada 17 lutego br. i potrwa do 5 lutego 2027 r. Kowieńskie zoo tymczasem zaprasza do odwiedzenia symbolu nowego roku — kuca szetlandzkiego.

    Autor: Justyna Giedrojć
    Odwiedzać kucyki w kowieńskim zoo można przez cały rok | Fot. Lietuvos zoologijos sodas

    — Jest to jedna z najstarszych ras koni w Wielkiej Brytanii. Coroczna inicjatywa przypomina nam o różnorodności dzikiej przyrody, bogactwie zwierząt oraz ekosystemów, jak też zachęca do zwrócenia uwagi na poszczególne gatunki zwierząt. W tym roku jest to kuc szetlandzki — informuje „Kurier Wileński”, Karolina Štreimikytė, kierowniczka oddziału marketingu, reklamy i edukacji Litewskiego Ogrodu Zoologicznego w Kownie.

    Koń a kucyk

    Zauważa, że wszystkie konie o wzroście poniżej 147 cm nazywane są kucykami. W odniesieniu do takich koników często używane jest angielskie słowo „pony”, co w tłumaczeniu oznacza „kucyk”.

    — W naszym ogrodzie zoologicznym mieszka kilka kucyków szetlandzkich. Ze względu na swój mały rozmiar i przyjazny charakter są niezwykle popularne wśród dzieci. Są to małe, ale nader wytrzymałe koniki, które pochodzą ze Szkocji, a dokładnie z Wysp Szetlandzkich. Na wyspach tych dominuje surowy klimat oceaniczny, dlatego kucyki są uodpornione na zimno, wilgoć i silny wiatr. W czasach historycznych mieszkańcy wysp wykorzystywali je do pomocy w gospodarstwach, do przewozu tobołów, zaś ich włosy z grzywy i z ogona używano w do wyrobu sieci rybackich. Obecnie kucyki szetlandzkie są przeważnie trzymane jako zwierzęta domowe. Jest to najpopularniejszy na świecie gatunek kucyków — opowiada pracowniczka zoo.

    Dla tego gatunku charakterystyczna jest siła, wytrzymałość, długowieczność (żyją ok. 30 lat), upartość a jednocześnie łagodność.

    Przepowiednia kucyka

    Kucyki Nikė i Naikas miały trzy warianty, żeby odgadnąć jakim będzie 2026 rok: hojny, przełomowy, zmienny.

    — Sześcioletnia Nikė pozwoliła wybrać kartkę z „przepowiednią” dla swego rocznego synka. Naikas od razu wybrał kartkę ze słowem „hojny”, a po chwili zastanowienia sięgnął też po kartkę ze słowem „przełomowy”. Zatem zgodnie z przepowiednią naszego kucyka szetlandzkiego będziemy mieli hojny i przełomowy 2026 rok — opowiada nasza rozmówczyni.

    Dziedzictwo genetyczne i kulturowe

    Szacuje się, że pierwsze kuce zamieszkały na Wyspach Szetlandzkich przed co najmniej dwoma tysiącami lat, a przybyły tam wraz z pierwszymi osadnikami. Później kuce skrzyżowano z końmi przywiezionymi przez Celtów i Wikingów. W ten sposób powstała obecna rasa. Kuce szetlandzkie są uważane za dziedzictwo genetyczne i kulturowe Wysp Szetlandzkich, a ich hodowla podlega ścisłej kontroli. W dawnych czasach obcięcie grzywy lub ogona było karalne przez prawo. W 1890 r. powstała księga rodowodu kuców szetlandzkich. Te małe koniki czują się najlepiej żyjąc w grupach, w których zwykle dowodzi nimi dominujący kucyk, który dba o porządek i bezpieczeństwo stada.

    Prezentacje kucyków

    Odwiedzać kucyki w kowieńskim zoo można przez cały rok. Prezentacje kucyków szetlandzkich oraz innych zwierząt domowych odbywają się od wtorku do niedzieli o godzinie 13.00. Zwierzęta i ptaki, które nie czują się komfortowe w zimowym klimacie, przebywają w specjalnych pomieszczeniach, a zwiedzający mogą je oglądać przez duże okna.

    Ogród zoologiczny w Kownie czynny jest codziennie w godz. 10.00-18.00, w poniedziałki od godz. 11.00. Bilety można kupić w kasie albo internetowo na stronie https://bilietai.zoosodas.lt/

