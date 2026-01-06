— Jest to jedna z najstarszych ras koni w Wielkiej Brytanii. Coroczna inicjatywa przypomina nam o różnorodności dzikiej przyrody, bogactwie zwierząt oraz ekosystemów, jak też zachęca do zwrócenia uwagi na poszczególne gatunki zwierząt. W tym roku jest to kuc szetlandzki — informuje „Kurier Wileński”, Karolina Štreimikytė, kierowniczka oddziału marketingu, reklamy i edukacji Litewskiego Ogrodu Zoologicznego w Kownie.

Koń a kucyk

Zauważa, że wszystkie konie o wzroście poniżej 147 cm nazywane są kucykami. W odniesieniu do takich koników często używane jest angielskie słowo „pony”, co w tłumaczeniu oznacza „kucyk”.

— W naszym ogrodzie zoologicznym mieszka kilka kucyków szetlandzkich. Ze względu na swój mały rozmiar i przyjazny charakter są niezwykle popularne wśród dzieci. Są to małe, ale nader wytrzymałe koniki, które pochodzą ze Szkocji, a dokładnie z Wysp Szetlandzkich. Na wyspach tych dominuje surowy klimat oceaniczny, dlatego kucyki są uodpornione na zimno, wilgoć i silny wiatr. W czasach historycznych mieszkańcy wysp wykorzystywali je do pomocy w gospodarstwach, do przewozu tobołów, zaś ich włosy z grzywy i z ogona używano w do wyrobu sieci rybackich. Obecnie kucyki szetlandzkie są przeważnie trzymane jako zwierzęta domowe. Jest to najpopularniejszy na świecie gatunek kucyków — opowiada pracowniczka zoo.

Dla tego gatunku charakterystyczna jest siła, wytrzymałość, długowieczność (żyją ok. 30 lat), upartość a jednocześnie łagodność.

Przepowiednia kucyka

Kucyki Nikė i Naikas miały trzy warianty, żeby odgadnąć jakim będzie 2026 rok: hojny, przełomowy, zmienny.

— Sześcioletnia Nikė pozwoliła wybrać kartkę z „przepowiednią” dla swego rocznego synka. Naikas od razu wybrał kartkę ze słowem „hojny”, a po chwili zastanowienia sięgnął też po kartkę ze słowem „przełomowy”. Zatem zgodnie z przepowiednią naszego kucyka szetlandzkiego będziemy mieli hojny i przełomowy 2026 rok — opowiada nasza rozmówczyni.

Dziedzictwo genetyczne i kulturowe

Szacuje się, że pierwsze kuce zamieszkały na Wyspach Szetlandzkich przed co najmniej dwoma tysiącami lat, a przybyły tam wraz z pierwszymi osadnikami. Później kuce skrzyżowano z końmi przywiezionymi przez Celtów i Wikingów. W ten sposób powstała obecna rasa. Kuce szetlandzkie są uważane za dziedzictwo genetyczne i kulturowe Wysp Szetlandzkich, a ich hodowla podlega ścisłej kontroli. W dawnych czasach obcięcie grzywy lub ogona było karalne przez prawo. W 1890 r. powstała księga rodowodu kuców szetlandzkich. Te małe koniki czują się najlepiej żyjąc w grupach, w których zwykle dowodzi nimi dominujący kucyk, który dba o porządek i bezpieczeństwo stada.

Prezentacje kucyków

Odwiedzać kucyki w kowieńskim zoo można przez cały rok. Prezentacje kucyków szetlandzkich oraz innych zwierząt domowych odbywają się od wtorku do niedzieli o godzinie 13.00. Zwierzęta i ptaki, które nie czują się komfortowe w zimowym klimacie, przebywają w specjalnych pomieszczeniach, a zwiedzający mogą je oglądać przez duże okna.

Ogród zoologiczny w Kownie czynny jest codziennie w godz. 10.00-18.00, w poniedziałki od godz. 11.00. Bilety można kupić w kasie albo internetowo na stronie https://bilietai.zoosodas.lt/