Korekta przepisów stanowi wykonanie orzeczenia Sądu Konstytucyjnego, który uznał za niezgodne z Konstytucją zawieszanie ściągania alimentów na rzecz małoletnich dzieci.

„Prawo dziecka do odpowiedniego alimentów jest absolutne i nie może być ograniczane z powodu problemów finansowych lub społecznych dorosłych. System prawny musi chronić najbardziej bezbronnych — dzieci, dlatego ściąganie alimentów nie może być wstrzymywane nawet tymczasowo” — mówi Rita Tamašunienė, minister sprawiedliwości.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że alimenty są konstytucyjnym obowiązkiem rodziców, który nie może zostać zawieszony ani ograniczony. Ministerstwo podkreśla również, że uchylanie się od płacenia alimentów może wiązać się z odpowiedzialnością karną.

Nowelizacja przewiduje także wyłączenie spod „wakacji od długów” ściągania odszkodowań za uszkodzenia ciała, uszczerbek na zdrowiu oraz szkody wynikłe z utraty żywiciela rodziny.

Z danych systemu informacyjnego komorników wynika, że od 1 grudnia 2024 r. do 1 grudnia 2025 r. „wakacje od długów” zastosowano wobec 457 dłużników w 3 359 sprawach windykacyjnych, w tym w 73 dotyczących ściągania alimentów.