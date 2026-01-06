Więcej
    Tamašunienė: „Ściąganie alimentów nie może być wstrzymane”. Jest projekt nowelizacji do „wakacji od długów”

    Nowelizacja przepisów z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości ma na celu zapewnienie, że ściąganie alimentów nie będzie wstrzymywane — nawet tymczasowo. Ministerstwo przedstawiło rządowi poprawki do przepisów o tzw. „wakacjach od długów” (lit. skolų atostogos). Zmiany mają wyeliminować sprzeczności prawne i zagwarantować, że nowy mechanizm ochrony dłużników nie będzie dotyczyć spraw alimentacyjnych wobec dzieci, jeżeli osoba zobowiązana do ich płacenia osiąga dochód.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Dziecko z walizeczką.
    Fot. Marian Paluszkiewicz

    Korekta przepisów stanowi wykonanie orzeczenia Sądu Konstytucyjnego, który uznał za niezgodne z Konstytucją zawieszanie ściągania alimentów na rzecz małoletnich dzieci.

    „Prawo dziecka do odpowiedniego alimentów jest absolutne i nie może być ograniczane z powodu problemów finansowych lub społecznych dorosłych. System prawny musi chronić najbardziej bezbronnych — dzieci, dlatego ściąganie alimentów nie może być wstrzymywane nawet tymczasowo” — mówi Rita Tamašunienė, minister sprawiedliwości.

    W uzasadnieniu projektu wskazano, że alimenty są konstytucyjnym obowiązkiem rodziców, który nie może zostać zawieszony ani ograniczony. Ministerstwo podkreśla również, że uchylanie się od płacenia alimentów może wiązać się z odpowiedzialnością karną.

    Nowelizacja przewiduje także wyłączenie spod „wakacji od długów” ściągania odszkodowań za uszkodzenia ciała, uszczerbek na zdrowiu oraz szkody wynikłe z utraty żywiciela rodziny.

    Z danych systemu informacyjnego komorników wynika, że od 1 grudnia 2024 r. do 1 grudnia 2025 r. „wakacje od długów” zastosowano wobec 457 dłużników w 3 359 sprawach windykacyjnych, w tym w 73 dotyczących ściągania alimentów.

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. inf. Ministerstwa Sprawiedliwości

