Więcej
    Strona głównaKultura

    Litwa musi przeprosić za Orzeszkową? Językowe przepychanki w Sejmie

    17 grudnia ubiegłego roku odbyło się nieplanowane posiedzenie dotyczące publicznego nadawcy LRT, co opisywaliśmy na łamach „KW”. W zamieszaniu jednak nie było czasu przyjrzeć się przepychankom językowym, w których rykoszetem „dostała”… Eliza Orzeszkowa. Pranckietis zasugerował ironicznie, że Litwa powinna przeprosić za zniekształcenie jej nazwiska.

    Autor: Apolinary Klonowski
    Na sali sejmowej padły wręcz sugestie, że Litwa powinna przeprosić za zniekształcenie nazwiska Orzeszkowej… | Fot. Olga Posaškova, LRS

    Czytaj również...

    Językowe aspekty

    Poseł Viktoras Pranckietis z Ruchu Liberalnego, były przewodniczący Sejmu, postanowił dokładnie przyjrzeć się lingwistycznym aspektom proponowanych poprawek do ustawy. W pewnym momencie zaczął posłom na sali wyjaśniać części mowy. Zaproponował dodanie do ustawy zapisu: „odmienny pogląd nie jest uznawany za podstawę nieufności”. Było to ważne o tyle, że proponowano, aby można było dyrektora publicznego nadawcy LRT odwołać właśnie powołując się na „utratę zaufania”.

    „Aby było to jasne zarówno dla Komitetu Kultury, informuję, że każde słowo ma swoje odrębne znaczenie i ogólne znaczenie frazy. Poszczególne słowa oznaczają: »odmienny« — to jest przymiotnik — niejednoznaczny, różniący się od innego lub zwyczajowego; »pogląd« — to jest opinia, sposób oceny, perspektywa myślenia lub rozumienia, która często bywa u nas bardzo odmienna; »nie jest uznawany« — to czasownik oznaczający »nieuznany, nieceniony jako coś konkretnego«; »nieufności« — to rzeczownik »nieufność« w formie dopełniacza; »obawa« — brak wiary lub zaufania, którego często nam bardzo nie wystarczy oraz »podstawa« — to rzeczownik — przyczyna, motyw lub logiczna podstawa prawna«” — tłumaczył poseł.

    Algis Ramanauskas przeprosił za swą skandaliczną wypowiedź

    Rozbierania „po kosteczkach” ciąg dalszy

    To jednak nie był koniec. „Zmiana kierownika (LRT — przyp.red.) nie jest jedynym rozwiązaniem. W ten sposób powstała propozycja uzupełnienia art. 13 nowym ust. 19, który brzmi: »przed nieufnością rozważa się alternatywne środki«. Szanowni koledzy, chciałbym wyjaśnić każde słowo tej propozycji. »Przed« jest przyimkiem, używanym tutaj w znaczeniu przenośnym, proceduralnym. Oznacza to, że przed podjęciem określonej decyzji lub działania, czyli przed podjęciem decyzji. »Nieufnością« — rzeczownik — brak zaufania, wątpliwość co do wiarygodności osoby, instytucji lub działalności. »Rozważane« — czasownik — analizowane, omawiane, oceniane, możliwe możliwości. »Alternatywne« — przymiotnik — inne możliwości, wybrane zamiast tych zwyczajowych lub skrajnych. I »środki« — działania, sposoby lub narzędzia służące osiągnięciu określonego celu lub rozwiązaniu problemu” — tłumaczył dalej.

    „Tnie na łbie włosy, zakłada siodło”. Emancypacja kobiet na Litwie miała przeciwników, ale udała się

    Vilkauskas nie był zachwycony

    Do wywodu Pranckietisa odniósł się socjaldemokrata Kęstutis Vilkauskas. „Opinia komitetu — nie poprzeć (propozycji poprawek — przyp.red.). Szanując świetną wiedzę lingwistyczną, taka regulacja nie stworzyłaby nowej wartości prawnej i mogłaby powodować niejasność prawnej regulacji” — powiedział Vilkauskas.

    Pranckietis nie dał za wygraną. Poseł zagalopował się w lingwistycznych rozważaniach tak daleko, że rykoszetem dostało się nawet Elizie Orzeszkowej, polskiej pisarce i działaczce okresu pozytywizmu.

    „Zaraz, minutę. Nr 41. Przedstawiam taką propozycję dotyczącą artykułu 13. Nowa część. Argumenty. Wzmocnienie zaufania publicznego zaczyna się nie od kontroli, ale od jasnego zrozumienia procesu. Procedura mianowania nie powinna wyglądać jak zamknięty rytuał, dlatego moja propozycja brzmi następująco: Procedura mianowania dyrektora generalnego LRT powinna być jasna, przejrzysta i zrozumiała dla wszystkich” — wyjaśniał dalej Pranckietis.

    „W tym miejscu mógłbym wyjaśnić, proponując przykład dotyczący nazwiska szanowanej Elizy Orzeszkowej, które w języku litewskim zawsze pisane jest jako Elžė Ožeškienė, a w języku polskim jako Eliza Orzeszkowa. W języku polskim nazwisko to pochodzi od słowa »orzeszek«, a w języku litewskim — od słowa »koza«” (lit. ožka). Byłoby dobrze, gdyby Republika Litewska przeprosiła za takie zniekształcenie nazwiska i nie przedstawiała takich propozycji, które zniekształcałyby język litewski. Nie będę proponował żadnych propozycji, poprawek ani uwag dotyczących języka litewskiego” — zakończył.

    Place Wilna: plac Vincasa Kudirki uratowany od cerkwi Romanowskiej

    Afisze

    ŹródłaOpr. A.K. na podst. LRS

    Więcej od autora

    Gospodarka

    Litwa eksporterem prądu? Minister chwali się kamieniem milowym dającym podstawy dla optymizmu

    Są podstawy dla takich twierdzeń?Według szefa litewskiego Ministerstwa Energetyki Žygimantasa Vaičiūnasa, w 2028 r. Litwa powinna wyprodukować całą potrzebną jej energię. Ma powody, aby wierzyć w ten ambitny termin.„Rok 2025...
    Wiadomości

    Trump znów mówi o Grenlandii. Kraje bałtyckie przedstawiły wspólne stanowisko

    „Grenlandia jest nieodłączną częścią Królestwa Danii, które jest silnym państwem demokratycznym i wiarygodnym sojusznikiem NATO. Wszystkie pojawiające się kwestie dotyczą bezpieczeństwa transatlantyckiego” — stwierdził w poniedziałek na portalu społecznościowym...
    Wiadomości

    Od 1 stycznia — kontrole pracujących na Litwie cudzoziemców

    Już od stycznia 2026 roku na Litwie zacznie obowiązywać wymóg, aby cudzoziemcy pracujący w sektorze usług posługiwali się językiem litewskim.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.