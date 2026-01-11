Litewski deweloper chce podbić polski rynek. Zapowiada inwestycje

Nordspace chce podbić Polskę

Nordspace, litewski deweloper specjalizujący się w inteligentnych przestrzeniach biznesowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, ogłosił plany intensywnego rozwoju na polskim rynku. Firma zapowiedziała budowę 10 nowych parków biznesowych w Polsce w 2026 r. oraz inwestycje przekraczające 20 mln euro.

„Widzimy bardzo duże zapotrzebowanie na inteligentne powierzchnie biznesowe w Polsce — jest to rynek, który oferuje największe perspektywy rozwoju. Obserwujemy również nową tendencję — małe przedsiębiorstwa, które wynajmują powierzchnie w jednej lokalizacji, rezerwują również powierzchnie w naszych nowych projektach. Wraz z rozwojem naszej działalności rozwija się również działalność naszych klientów” — mówi Mindaugas Butnorius, dyrektor Nordspace.

Ekspansja poprzez franczyzę

Według zapowiedzi firmy nowe lokalizacje Nordspace w Polsce będą rozwijane w modelu franczyzowym. Przedstawiciele spółki planują otworzyć do 10 parków biznesowych w różnych miastach, co ma umożliwić szybsze i bardziej elastyczne skalowanie działalności. Firma nie wskazała konkretnych lokalizacji, ale już wiadomo, że rozpoczęto budowę jednego z obiektów w Warszawie.

Nordspace chwali się, że w 2025 r. powstało około 370 nowych lokali przeznaczonych do rozwoju działalności gospodarczej. W Polsce firma odnotowała pełne obłożenie dostępnych przestrzeni w ciągu sześciu miesięcy, co według władz spółki potwierdza duży potencjał i chłonność lokalnego rynku.

Nordspace kontynuuje także rozwój również w krajach bałtyckich. Na Łotwie zakończono niedawno budowę trzeciego parku biznesowego oraz rozpoczęto drugi etap realizacji inwestycji Jurkalne. Z kolei na Litwie spółka zapowiedziała otwarcie kilku nowych lokalizacji w najbliższych miesiącach.

