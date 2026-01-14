Zapraszamy do obejrzenia najnowszego teledysku ZPiT „Rudomianka” — coveru utworu „Pierwsza gwiazda” zespołu TGD.
To muzyczne zatrzymanie chwili — opowieść o bliskości, o wspólnym oddechu, o emocjach, które rodzą się wtedy, gdy dźwięki łączą ludzi.
Niech ta melodia jeszcze raz rozświetli Wasze myśli, ogrzeje serca i pozwoli poczuć to, co w świętach najcenniejsze.
Twórcy oryginału:
Autor tekstu i melodii: TGD
Realizacja coveru ZPiT Rudomianka:
Wykonanie: ZPiT Rudomianka
Nagranie teledysku, montaż: ZZET Pictures
Reżyseria teledysku: Kamilija Cereszka
Aranżacja utworu: Krzysztof Stankiewicz
Realizacja dźwięku / nagranie audio: GROOSEN
Zdjęcia: Elana Radewicz
Soliści: Kamilija Cereszka, Halina Olenkowicz, Inesa Trubicka, Justyn Narkiewicz
Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego projektu
Szczególne podziękowania kierujemy do Przewodniczącego Wspólnoty Szyłańskiej, Gintautasa Vidžiūnasa wraz z rodziną, oraz do Reginy Žemaitienė z Meduolinės Džiaugsmo Dirbtuvės za życzliwość i udostępnienie lokacji do realizacji teledysku.
Dzięki Wam ten projekt mógł nabrać wyjątkowego klimatu.
