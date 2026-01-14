Zapraszamy do obejrzenia najnowszego teledysku ZPiT „Rudomianka” — coveru utworu „Pierwsza gwiazda” zespołu TGD.

To muzyczne zatrzymanie chwili — opowieść o bliskości, o wspólnym oddechu, o emocjach, które rodzą się wtedy, gdy dźwięki łączą ludzi.

Niech ta melodia jeszcze raz rozświetli Wasze myśli, ogrzeje serca i pozwoli poczuć to, co w świętach najcenniejsze.

Twórcy oryginału:



Autor tekstu i melodii: TGD

Realizacja coveru ZPiT Rudomianka:

Wykonanie: ZPiT Rudomianka

Nagranie teledysku, montaż: ZZET Pictures

Reżyseria teledysku: Kamilija Cereszka

Aranżacja utworu: Krzysztof Stankiewicz

Realizacja dźwięku / nagranie audio: GROOSEN

Zdjęcia: Elana Radewicz

Soliści: Kamilija Cereszka, Halina Olenkowicz, Inesa Trubicka, Justyn Narkiewicz

Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego projektu

Szczególne podziękowania kierujemy do Przewodniczącego Wspólnoty Szyłańskiej, Gintautasa Vidžiūnasa wraz z rodziną, oraz do Reginy Žemaitienė z Meduolinės Džiaugsmo Dirbtuvės za życzliwość i udostępnienie lokacji do realizacji teledysku.

Dzięki Wam ten projekt mógł nabrać wyjątkowego klimatu.

Centrum Kultury w Rudominie