    Zapraszamy do obejrzenia najnowszego teledysku ZPiT „Rudomianka” — coveru utworu „Pierwsza gwiazda” zespołu TGD

    Gdy świąteczny czas powoli odchodzi, zostawiając po sobie światło i ciepłe wspomnienia, chcemy na chwilę wrócić do tej magii.

    Autor: KW
    Zespół „Rudomianka”.
    Fot. Antoni Radczenko

    Zapraszamy do obejrzenia najnowszego teledysku ZPiT „Rudomianka” — coveru utworu „Pierwsza gwiazda” zespołu TGD.
    To muzyczne zatrzymanie chwili — opowieść o bliskości, o wspólnym oddechu, o emocjach, które rodzą się wtedy, gdy dźwięki łączą ludzi.
    Niech ta melodia jeszcze raz rozświetli Wasze myśli, ogrzeje serca i pozwoli poczuć to, co w świętach najcenniejsze.

    Twórcy oryginału:


    ▪️ Autor tekstu i melodii: TGD
    Realizacja coveru ZPiT Rudomianka:
    ▪️ Wykonanie: ZPiT Rudomianka
    ▪️ Nagranie teledysku, montaż: ZZET Pictures
    ▪️ Reżyseria teledysku: Kamilija Cereszka
    ▪️ Aranżacja utworu: Krzysztof Stankiewicz
    ▪️ Realizacja dźwięku / nagranie audio: GROOSEN
    ▪️ Zdjęcia: Elana Radewicz
    ▪️ Soliści: Kamilija Cereszka, Halina Olenkowicz, Inesa Trubicka, Justyn Narkiewicz

    Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego projektu

    Szczególne podziękowania kierujemy do Przewodniczącego Wspólnoty Szyłańskiej, Gintautasa Vidžiūnasa wraz z rodziną, oraz do Reginy Žemaitienė z Meduolinės Džiaugsmo Dirbtuvės za życzliwość i udostępnienie lokacji do realizacji teledysku.
    Dzięki Wam ten projekt mógł nabrać wyjątkowego klimatu.

