Rodzina wielodzietna

Za rodzinę wielodzietną na Litwie uznaje się rodzinę, która wychowuje troje lub więcej dzieci. Władze podkreślają, że wspieranie takich rodzin to inwestycja w przyszłość państwa.

„Duże rodziny są siłą naszego państwa i fundamentem przyszłości. Bardzo ważne jest, aby rodziny odważnie decydowały się na posiadanie większej liczby dzieci, wiedząc, że państwo jest ich partnerem – pomagającym, wspierającym i tworzącym bezpieczne środowisko do wychowywania dzieci. Inwestując w rodziny, inwestujemy w dobrobyt całego kraju” – powiedziała Jūratė Zailskienė, minister opieki socjalnej i pracy.

Ile na Litwie jest pieniędzy na dziecko?

Od 2026 r. każde dziecko otrzymuje comiesięczny zasiłek w wysokości 129,5 euro. W przypadku dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich lub dzieci z niepełnosprawnością, przysługuje dodatkowy zasiłek w wysokości 76,2 euro. Łącznie daje to 205,7 euro miesięcznie na dziecko.

Zasiłek przysługuje do 18. roku życia, a w przypadku kontynuacji nauki – do 23. roku życia. W skład rodziny, której dzieciom należy się dodatkowy zasiłek, zaliczane są również pełnoletnie dzieci uczące się, mimo że nie otrzymują one już świadczenia.

Od początku 2026 r. jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka wzrósł do 814 euro. Od 1 czerwca 2026 r. jego wysokość zwiększy się o kolejne 222 euro – do 1036 euro. Wniosek o to świadczenie należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka.

Darmowe obiady i wyprawki szkolne

Uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 349,5 euro miesięcznie, mają prawo do bezpłatnych obiadów i jednorazowej pomocy w wysokości 148 euro na zakup przyborów szkolnych. W wyjątkowych przypadkach (choroba, samotne rodzicielstwo, niepełnosprawność członka rodziny, wielodzietność) próg dochodowy może wynosić do 466 euro.

Dodatkowo dzieci z takich rodzin mogą otrzymywać darmowe wyżywienie także podczas letnich obozów szkolnych. Przy ustalaniu dochodu nie uwzględnia się zasiłków na dzieci oraz części dochodów z pracy i zasiłków dla bezrobotnych.

Karta rodzinna

Rodziny wielodzietne oraz te wychowujące dziecko niepełnosprawne mogą korzystać z tzw. karty rodzinnej. Umożliwia ona uzyskanie ulg i zniżek na towary, usługi i wydarzenia oferowane przez partnerów programu.

Wniosek o kartę można złożyć elektronicznie przez system SPIS, pocztą lub bezpośrednio w Departamencie Nadzoru Usług Socjalnych. Szczegóły dostępne są na stronie www.seimos-kortele.lt.

Wolne dni i dotacje mieszkaniowe

Rodzice wychowujący troje lub więcej dzieci w wieku do 12 lat mają prawo do dwóch dodatkowych, płatnych dni wolnych w miesiącu. Alternatywnie mogą skrócić tydzień pracy o cztery godziny, np. kończąc pracę wcześniej w piątki.

Rodziny w trudnej sytuacji materialnej, które mają co najmniej troje dzieci, mogą ubiegać się o 30-procentową dotację na pokrycie salda kredytu mieszkaniowego lub jego wkładu własnego, jeśli korzystają z częściowo rekompensowanego przez państwo kredytu.

Rodziny z co najmniej pięciorgiem dzieci lub takie, w których urodziło się troje dzieci jednocześnie, mają prawo do najmu mieszkań socjalnych bez kolejki. Mogą też ubiegać się o rekompensatę kosztów wynajmu lub wykupu lokalu, o ile spełniają inne kryteria.

Emerytury i renty dla rodziców wielodzietnych

Matkom lub ojcom, którzy wychowali pięcioro lub więcej dzieci, może przysługiwać państwowa emerytura drugiego stopnia w wysokości 148,56 euro. Przyznawana jest po osiągnięciu wieku emerytalnego lub w przypadku utraty co najmniej 60% zdolności do pracy. Ojciec może ją otrzymać tylko, jeśli nie żyje matka lub nie spełnia ona warunków. Rentę przyznaje i wypłaca SoDra, może ona być wypłacana wraz ze zwykłą rentą starczą.

Rodzice, którzy wychowali co najmniej pięcioro dzieci i nie nabyli prawa do emerytury ze względu na brak stażu pracy, mogą ubiegać się o rentę socjalną w wysokości 391,50 euro. Wypłacana jest jednemu z rodziców.

Dodatkowe wsparcie przysługuje matkom, które przed 1 stycznia 1995 r. urodziły i wychowały pięcioro lub więcej dzieci. Zasiłek socjalny w tej samej wysokości wypłacany jest przez 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego lub w przypadku utraty zdolności do pracy, aż do momentu nabycia prawa do innej formy emerytury.

Rodziny wielodzietne mają także dostęp do wszystkich świadczeń przysługujących ogólnie rodzinom z dziećmi oraz pracownikom wychowującym dzieci, niezależnie od ich liczby.

