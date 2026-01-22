Więcej
    Strona głównaGospodarka

    Gospodarka przyspiesza, pensje wzrosną. „Ale będzie to rok nietypowy”

    Według prognoz gospodarczych, w 2026 r. litewski PKB ma przyspieszyć do 3 proc., a pensje wzrosnąć o 7,5 proc. Ekonomiści jednak podkreślają, że obecny boom jest napędzany głównie przez krajową konsumpcję, a nie eksport, co stawia przed Litwą wyzwanie utrzymania trwałego wzrostu w obliczu globalnej niepewności.

    Autor: Honorata Adamowicz
    Sklep.
    Wzrost gospodarczy napędzany będzie głównie konsumpcją krajową, a nie eksportem | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Czytaj również...

    — Patrząc ogólnie, wzrost litewskiej gospodarki jest wystarczająco stabilny. Zakładamy, że w tym roku wyniesie około 3 proc., czyli nieco więcej niż w roku ubiegłym, gdy PKB wzrosło o 2,5 proc. Około 0,5 pkt. proc. wzrostu będzie wynikiem reformy emerytalnej. Gdyby nie ona, tempo wzrostu byłoby zbliżone do ubiegłorocznego — zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” ekonomista Aleksandras Izgorodinas.

    Gospodarka rośnie, jednak emeryci na Litwie żyją biednie. Bank radzi… inwestować

    Wzrost wynagrodzeń

    Wraz z rozwojem gospodarczym rosną również wynagrodzenia i ceny. Specjalista szacuje, że w tym roku ceny na Litwie wzrosną o ok. 3,3 proc., czyli bardzo podobnie jak w ubiegłym roku, kiedy inflacja wyniosła 3,5 proc. — gospodarka rośnie, pensje rosną, ale drożeją też produkty i usługi.

    — Wynagrodzenia mogą wzrosnąć w tym roku o około 7,5 proc., ale będzie to rok nietypowy. Wzrost napędzany będzie głównie konsumpcją krajową, a nie eksportem — podkreśla Izgorodinas.

    Z drugiej strony, wielu ekspertów patrzy z umiarkowanym optymizmem na potencjał litewskiego eksportu. Modele ekonomiczne wskazują, że realny wzrost gospodarki może być wyższy, a eksport może wypaść lepiej, niż obecnie zakładają prognozy.

    — Jeśli chodzi o otoczenie zewnętrzne, w tym roku można spodziewać się ożywienia w strefie euro. Widzimy potencjał w Niemczech oraz wyraźne odbicie w krajach skandynawskich, które są wrażliwe na stopy procentowe — a te zaczęły spadać. Spowolnienie gospodarki Chin będzie bardzo powolne i w kolejnych latach raczej się utrzyma. Natomiast gospodarka Stanów Zjednoczonych powinna pozostać stosunkowo silna i to tam spodziewany jest największy wzrost — zaznacza Aleksandras Izgorodinas.

    Co w strefie euro?

    W strefie euro sytuacja wygląda znacznie lepiej. Po długim okresie stagnacji gospodarka wraca na ścieżkę wzrostu przekraczającego 1 proc., a tempo ma przyspieszyć w 2027 r. Spadająca inflacja, rosnąca siła nabywcza oraz rekordowo niski poziom bezrobocia pobudzają konsumpcję.

    Widoczny jest też renesans inwestycji, szczególnie w Niemczech. Gigantyczne nakłady na obronność i infrastrukturę mogą wzmocnić konkurencyjność całego przemysłu w regionie. W tych warunkach Europejski Bank Centralny nie planuje dalszych obniżek stóp procentowych, które mają pozostać na poziomie 2 proc. co najmniej do końca przyszłego roku.

    Litwa liderem regionu

    Według ocen ekonomistów, na tle regionu Litwa pozostaje liderem wzrostu. Po 2,5-procentowym wzroście PKB w ubiegłym roku, w bieżącym tempo ma przyspieszyć do 3,5 proc. Gospodarki Łotwy i Estonii rosną wolniej, choć wychodzą ze stagnacji.

    Zatrudnienie w naszym kraju osiągnęło najwyższy poziom od końca XX w., eksport usług o wysokiej wartości dodanej sięgnął 10 mld euro, a inwestycje stanowią już jedną czwartą PKB. Według litewskich ekonomistów, motorem wzrostu są nakłady na technologie, oprogramowanie i własność intelektualną.

    Jednocześnie Litwa wyróżnia się szybszym wzrostem cen. Inflacja w tym roku ma sięgnąć 3,5 proc., a rosnące koszty pracy, wyższe amerykańskie cła oraz presja konkurencyjna ze strony Chin osłabiają perspektywy przemysłu.

    Prognoza gospodarcza dla Litwy poprawiona, ale może ją przekreślić niedopatrzenie. MFW daje rekomendacje

    Afisze

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Wędkarstwo podlodowe na Litwie — pasja coraz bardziej zależna od pogody

    Jak w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” podkreśla Simonas Račkauskas, konsultant ds. rybactwa Litewskiego Towarzystwa Myśliwych i Wędkarzy, intensywność wędkarstwa podlodowego w ostatnich latach jest wprost uzależniona od warunków pogodowych.— Gdy...
    Gospodarka

    Największe projekty inwestycyjne 2026

    Honorata Adamowicz
    Gospodarka

    Cukrowa rewolucja na półkach — nie tylko napoje drożeją

    W tle pojawia się pytanie: jak nowe przepisy wpłyną na ostateczne ceny, a za które produkty w praktyce faktycznie zapłaci się więcej?Nie wszystko zdążyło zdrożeć— Obowiązujące od początku tego roku...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.