    System taromatów działa sprawniej, znamy liczby. Wprowadza go również Polska

    Liczba zwróconych opakowań na Litwie przekroczyła 700 mln, już zapowiedziano nowe, ulepszone taromaty. Organizacja zarządzająca systemem chwali się konkretnymi liczbami. Podobny system wprowadza też Polska.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Taromat.
    System kaucji na Litwie cieszy się rosnącą popularnością i wspiera działania na rzecz ochrony środowiska | Fot. fabula.lt, opr. A.K.

    Ponad 700 mln opakowań

    Według danych VšĮ Užstato sistemos administratorius (USAD), w 2025 r. na Litwie zebrano łącznie 706,69 mln opakowań po napojach. To już drugi rok z rzędu, gdy przekroczono próg 700 mln zwrotów poprzez taromaty („opakowaniomaty”, od litewskiego słowa „tara”, czyli „opakowanie”).

    „Stabilnie wysokie wyniki świadczą o zaangażowaniu społeczeństwa i poparciu dla systemu kaucji. Zebrane opakowania zamieniają się w tysiące ton surowców, które są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem szkła, plastiku i metalu. W ten sposób odpady opakowaniowe zamieniają się w nowe produkty” — czytamy w komunikacie organizacji słowa Gintarasa Varnasa, dyrektora USAD.

    Podkreślił również, że mieszkańcy coraz częściej przekazują zwroty kaucji na cele dobroczynne — m.in. na ochronę przyrody i wsparcie Ukrainy. Można to zrobić wybierając opcję po zwrocie opakowań. Jeśli nie chcemy nikogo wspierać, otrzymamy paragon z sumą do wydania w sklepie, który zarządza tym konkretnym taromatem.

    Taromaty dzielone na kategorie

    W 2025 r. zmodernizowano 200 taromatów, co miało znacząco usprawnić proces oddawania butelek i puszek w punktach handlowych. Planowane jest odnowienie kolejnych 150 urządzeń.

    Nowe modele, takie jak H11 z większymi ekranami dotykowymi, trafiają głównie do małych i średnich sklepów. Przyjmują opakowania szybciej, a ich pojemność została zwiększona. Z kolei w sklepach średniej wielkości instalowane są maszyny T70, które identyfikują opakowania bez potrzeby ich obracania, przyspieszając cały proces o połowę.

    Rozwija się także infrastruktura dla dużych punktów — liczba automatów R1, zdolnych do przyjmowania ponad 100 opakowań jednocześnie, wzrosła. Tego typu urządzenia działają już w Wilnie, Szawlach, Olicie, Kownie i Kłajpedzie.

    Nowe taromaty w całej Litwie — co się zmienia w systemie kaucyjnym?

    Rosnące poparcie dla systemu

    System kaucji funkcjonuje na Litwie od 2016 r. i jest zarządzany przez USAD — organizację non-profit powołaną przez producentów, importerów i sprzedawców napojów. Od tego czasu zebrano łącznie ponad 6 mld opakowań.

    „W całej historii funkcjonowania systemu kaucji na Litwie zebrano ponad 6 mld opakowań (…). Świadczy to o tym, że nasze codzienne nawyki są jak małe kroki, które z czasem przekształcają się w długą drogę (…). Dlatego bardzo ważne jest, aby nadal podążać w tym kierunku i zachować determinację w dążeniu do ochrony czystego środowiska” — powiedział Gintaras Varnas.

    Z przeprowadzonej pod koniec 2025 r. ankiety społecznej wynika, że aż 95 proc. mieszkańców Litwy lub gospodarstw domowych aktywnie korzysta z systemu kaucji. Większość z nich zwraca opakowania raz lub kilka razy w miesiącu.

    90 proc. respondentów zadeklarowało zadowolenie z działania systemu i uważa, że punktów zbiórki jest wystarczająco dużo.

    Znaczna część mieszkańców decyduje się przekazywać środki ze zwrotów na cele dobroczynne. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy fundusz Sengirės fondas otrzymał 128,7 tys. euro z automatów do zwrotu opakowań. Dzięki temu fundusz wykupił łącznie 52,2 ha lasów, chroniąc je przed wycinką.

    Na podobny system zdecydowała się także Polska, choć dopiero go wprowadza. Od 1 października 2025 r. zaczęły się pojawiać opakowania objęte kaucją, która jest zwracana przy ich zwrocie do specjalnych automatów. System dopiero jest w trakcie wdrażania.

    Młodzi i wykształceni liderami odpowiedzialnej konsumpcji

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. inf. fabula.lt

