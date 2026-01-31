Więcej
    Mróz to nie żarty, litewskie służby dają garść zaleceń. Miasta w Polsce nawet poustawiały koksowniki

    W związku z nadchodzącą falą silnych mrozów, kiedy temperatura może spaść poniżej -25°C, służby ratownicze apelują o ostrożność i odpowiednie przygotowanie. Strażacy proszą mieszkańców o pozostanie w domach i zadbanie o zapasy żywności, wody i paliwa. Z domu należy wychodzić lub wyjeżdżać tylko w razie konieczności, ponieważ służby drogowe nie zawsze zdążają na czas odśnieżyć drogi, a utknięcie w odległym miejscu utrudni wezwanie pomocy. W sąsiedniej Polsce niektóre miasta nawet poustawiały koksowniki, czyli wolnostojące „piece” na koks.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Strażacy apelują o ostrożność – silne mrozy mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, zwłaszcza osób starszych i dzieci | Fot. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

    Co należy wiedzieć:

    • jeśli utkniesz w samochodzie, nie wyłączaj silnika lub okresowo go rozgrzewaj. Bardzo ważne jest, aby nie dopuścić do przedostania się spalin do wnętrza samochodu. Dlatego pamiętaj, aby sprawdzać, czy rura wydechowa nie jest zasypana śniegiem,
    • kierowcy powinni ocenić warunki pogodowe, wybrać bezpieczną prędkość, zadbać o odpowiednie opony zimowe i stan techniczny samochodu,
    • jeśli planujesz dłuższą podróż, zadbaj o ciepłą odzież, naładowany telefon i gorący napój,
    • w przypadku silnych mrozów najważniejsza jest ochrona przed odmrożeniem i przeziębieniem. Należy ubierać się ciepło, w kilka warstw, założyć czapkę, szalik, rękawiczki, założyć nieprzemakalne, ciepłe buty. Szczególnie ważne jest, aby chronić odkryte części ciała — twarz, uszy, ręce,
    • staraj się jak najkrócej przebywać na zewnątrz, a gdy poczujesz drętwienie, ból lub zaczerwienienie skóry, natychmiast wróć do ciepłego pomieszczenia. Nie spożywaj alkoholu — choć daje on uczucie ciepła, w rzeczywistości zwiększa ryzyko wychłodzenia organizmu,
    • największe ryzyko podczas mrozów dotyczy osób starszych, dzieci i osób cierpiących na choroby przewlekłe. Sprawdź, czy Twoi bliscy lub sąsiedzi nie potrzebują pomocy — być może brakuje im ciepła, jedzenia lub leków.
    • Jeśli zauważysz na ulicy osobę zmarzniętą, bez wahania skontaktuj się ze służbami ratunkowymi pod numerem 112.
    • W przypadku lekkiego odmrożenia należy najpierw ogrzać osobę (temperatura otoczenia nie może być niższa niż 26°C), przykryć ją kocami lub ciepłą odzieżą. Jeśli osoba jest przytomna, należy podać jej ciepły (ale nie gorący) napój,
    • osobę z silnym odmrożeniem należy owinąć w gruby materiał i jak najszybciej przewieźć do lekarza.

    Unikaj pożaru — przestrzegaj zasad

    Podczas mrozów wzrasta liczba pożarów, głównie z powodu nieprawidłowego użytkowania pieców, kominków i urządzeń elektrycznych. Strażacy przypominają o podstawowych zasadach:

    • nie przegrzewać pieców,
    • nie przechowywać materiałów łatwopalnych w pobliżu pieców, kotłów grzewczych, ich rur lub na nich,
    • nie używać domowych urządzeń grzewczych,
    • nie podłączać kilku urządzeń do jednego gniazdka elektrycznego i nie pozostawiać ich podłączonych do sieci bez nadzoru,
    • nie palić w łóżku.

    Więcej informacji na temat postępowania podczas mrozów można znaleźć na stronie internetowej: https://lt72.lt/gamtiniai-pavojai/

    Wzrost liczby pożarów

    Według danych Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, w tym roku w kraju wybuchło już 751 pożarów (w tym samym okresie ubiegłego roku — 645), w wyniku których zginęło 14 (7) osób, a 16 (8) zostało uratowanych. W budynkach mieszkalnych wybuchło 384 (231) pożarów. Najczęstsze przyczyny pożarów: naruszenia wymagań dotyczących instalacji i eksploatacji pieców, kominków i przewodów kominowych — 153 (86), awarie urządzeń elektrycznych, przyrządów i instalacji elektrycznych — 71 (54), nieostrożne palenie — 11 (19).

