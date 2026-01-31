W związku z nadchodzącą falą silnych mrozów, kiedy temperatura może spaść poniżej -25°C, służby ratownicze apelują o ostrożność i odpowiednie przygotowanie. Strażacy proszą mieszkańców o pozostanie w domach i zadbanie o zapasy żywności, wody i paliwa. Z domu należy wychodzić lub wyjeżdżać tylko w razie konieczności, ponieważ służby drogowe nie zawsze zdążają na czas odśnieżyć drogi, a utknięcie w odległym miejscu utrudni wezwanie pomocy. W sąsiedniej Polsce niektóre miasta nawet poustawiały koksowniki, czyli wolnostojące „piece” na koks.