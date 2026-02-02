Więcej
    Studniówka, konfetti i nagle bum! Egzaminy. Jak mądrze wspierać uczniów?

    Na początku lutego studniówki zwykle wiodą prym – zwłaszcza w polskich szkołach na Wileńszczyźnie (luty to klasyczny sezon na te bale). Szkoła ma jednak osobliwe poczucie humoru, bo dokładnie wtedy, gdy wszyscy próbują udawać, że „jeszcze jest czas”, zaczyna się sezon realnej presji.

    Autor: Anna Pawiłowicz-Janczys
    Tańczące uczniowie.
    Studniówki to piękna, efektowna i wdzięczna tradycja, szczególnie w polskich szkołach | Fot. Adobe Stock

    I tu drobna (życzliwa) ironia: uczniowie klas 11 (III klas gimnazjum) też zasługują na swoją studniówkę, bo czeka ich pierwszy etap matury – stres pełnoprawny, tylko bez ceremonii, a więc studniówka rządzi w lutym, ale egzaminy już stoją u drzwi.

    W litewskim systemie uczniowie w kilku momentach przechodzą obowiązkowe progi sprawdzające: w 4 i 8 klasach jest NMPP, czyli krajowe sprawdziany osiągnięć uczniów; w 10 klasie (II klasa gimnazjum) PUPP, czyli sprawdzian osiągnięć w edukacji podstawowej; a w klasach 11–12 (III–IV klasa gimnazjum) VBE, czyli państwowe egzaminy maturalne.

    Same nazwy brzmią urzędowo, ale za nimi stoją bardzo ludzkie rzeczy: zmęczenie, niepewność, porównywanie się, oczekiwania rodziny i szkoły, a czasem też strach, że „jedna kartka zadań” zdecyduje o całej przyszłości. Nie zdecyduje. Może jednak solidnie namieszać w głowie, jeśli dorośli dorzucą do tego chaos.

    Matura maturą, ale co dalej?

    Wspieramy proces, nie napięcie

    Najważniejsza zasada wsparcia dla rodziców i nauczycieli jest prosta, choć mało spektakularna: wspieramy proces, a nie napięcie. Próby uspokajania na siłę zwykle działają jak komenda: „nie myśl o różowym słoniu”. Za to przewidywalność i poczucie wpływu realnie obniżają stres. Uczeń nie musi słyszeć: „nie przejmuj się”, tylko raczej: „zobaczmy, co dokładnie robimy w tym tygodniu, co jest priorytetem, a co jest tylko strachem na zapas”. To przenosi rozmowę z emocji na działanie, bez unieważniania emocji.

    My jako dorośli często mylimy dwa rodzaje stresu. Ten mobilizujący bywa nieprzyjemny, ale pomaga: uczeń uczy się, bywa spięty, jednak nadal śpi w miarę normalnie, je, potrafi odpocząć, czasem się śmieje. Ten „zjadający” wygląda inaczej: problemy ze snem, bóle brzucha lub głowy, płaczliwość albo wybuchy, poczucie pustki w głowie, unikanie szkoły, stałe napięcie i wstyd.

    Naszym zadaniem jest: zmniejszyć chaos, uporządkować plan i jeśli objawy trwają, włączamy wsparcie psychologa szkolnego, wychowawcy, a czasem lekarza. Egzamin nie jest wart tego, by dziecko wchodziło w stan ciągłego przeciążenia.

    Plan minimum, który realnie podnosi wyniki

    Jeśli chcemy mówić o skuteczności, to warto ustalić plan minimum, który naprawdę podnosi wyniki i wcale nie wymaga magii ani korepetycji siedem razy w tygodniu.

    Pierwszym filarem jest sen. To banał, ale mózg bez snu robi strajk włoski: jest obecny, lecz nie współpracuje. Drugi filar to nauka w krótkich blokach i powtórki rozłożone w czasie. Zamiast jednorazowego maratonu dużo lepiej działa rytm: 25–40 minut pracy, krótka przerwa, a potem powrót do tematu po dwóch dniach.

    Trzecim filarem jest samosprawdzanie, bo czytanie notatek daje złudne poczucie: „umiem, bo rozumiem”. Egzamin pyta: „czy potrafisz wydobyć z głowy i zastosować”, więc potrzebne są fiszki, minitesty, zadania, tłumaczenie komuś lub samemu sobie na głos.

    Czwarty filar to symulacje egzaminu: raz na tydzień lub dwa uczeń siada w ciszy, z czasem odmierzanym jak na prawdziwym sprawdzianie, a potem analizuje błędy jak mechanik, nie jak sędzia. Błąd nie jest dowodem, że „jestem słaby”, tylko informacją: „tu mam lukę”.

    Co mogą robić rodzice, a co nauczyciele?

    W domu wsparcie rodzica powinno być praktyczne, a nie teatralne. Największą różnicę robią drobiazgi: stała godzina startu nauki, odciążenie logistyki (jedzenie, obowiązki, dojazdy), jedno sensowne pytanie dziennie zamiast przesłuchań („co dziś było najtrudniejsze?”, zamiast „ile się uczyłeś?”), ograniczenie ekranów późnym wieczorem, pochwała strategii, a nie talentu.

    Dobrze działa też plan awaryjny na dzień egzaminu: godzina wyjścia, dokumenty, co jemy, co robić, jeśli autobus się spóźni. Mózg w stresie kocha przewidywalność, a nienawidzi niespodzianek. Warto natomiast unikać sytuacji, gdy dom staje się drugą komisją egzaminacyjną. Uczeń potrzebuje bazy, w której może odpocząć, a nie kolejnego miejsca, gdzie czuje, że jest oceniany.

    W szkole kluczowe jest, byśmy jako nauczyciele nie podkręcali niepewności. Uczniowie boją się najbardziej tego, co niejasne, dlatego przejrzystość działa jak środek uspokajający: lista kontrolna „co umiem po tym dziale”, przykładowe odpowiedzi, kryteria oceniania, krótkie próby bez presji ocen sumujących, ale z informacją zwrotną.

    Ogromnie ważny jest język: komunikaty typu „to proste” albo „wstyd tego nie umieć” nie mobilizują – one wyłączają, bo uruchamiają wstyd. Lepiej sprawdza się normalizacja trudności i praca na błędach jako standard: „sprawdźmy, gdzie się potykasz, i po co się potykasz”. Do tego dochodzi koordynacja sprawdzianów między nauczycielami, bo tydzień „trzech testów, projektu i kartkówki” potrafi złamać nawet bardzo zdolnego ucznia – nie intelektualnie, tylko energetycznie.

    Wsparcie dopasowane do wieku

    Wspieranie warto dopasować do wieku i rodzaju sprawdzianu. Dla klas 4 sprawdzian jest często pierwszym dużym doświadczeniem testowym, więc najważniejsze, by dziecko nie wyszło z tego z etykietą „jestem słabe”. Narracja powinna brzmieć: „to informacja zwrotna, co już działa i co ćwiczymy dalej”, a nie „sprawdzian, czy jesteś mądry”.

    W klasie 8 sprawdzian staje się bardziej treningiem rutyn: praca z czasem, czytanie poleceń, strategia rozwiązywania, czyli umiejętności, które procentują później. W klasie 10 – to wyraźny próg systemowy, dlatego szczególnie opłaca się regularność i praca na zadaniach w formacie egzaminacyjnym bez dramatyzowania, za to konsekwentnie. A w 11-12 klasach matura jest maratonem.

    Uczniowie często mają poczucie „wszystko naraz”, więc najlepszą pomocą jest rozbicie tego na horyzonty: co robię teraz, co w kolejnym miesiącu, co dopiero później. To nie jest psychologiczna sztuczka – to sposób na to, by mózg przestał reagować alarmem na wszystko jednocześnie.

    Ostatnie dwa dni przed egzaminem to osobny temat, bo tu najłatwiej o błąd: „nadrabiam cały rok w jedną noc”. Dzień przed warto robić tylko lekką powtórkę i zadbać o sen oraz logistykę: przygotować ubrania, rzeczy, dokumenty. W dniu egzaminu liczą się proste zasady: spokojny posiłek, przyjście wcześniej, rozpoczęcie od łatwiejszych zadań, zostawienie najtrudniejszych na później, a wątpliwych na koniec. Panika najczęściej bierze się nie z braku wiedzy, tylko z utraty poczucia kontroli.

    Każdy egzamin jest ważny, ale nie jest testem wartości człowieka. To test przygotowania do konkretnego formatu zadań, a format da się trenować. Paradoksalnie, gdy my, dorośli, przestajemy traktować egzamin jak sąd ostateczny, uczniowie zaczynają pracować skuteczniej, bo ich energia nie idzie na walkę z lękiem.

    Wszystkie egzaminy maturalne będą państwowe

    Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 04 (12) 31/01-06/02/2026

    RedKomy

