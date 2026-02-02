I tu drobna (życzliwa) ironia: uczniowie klas 11 (III klas gimnazjum) też zasługują na swoją studniówkę, bo czeka ich pierwszy etap matury – stres pełnoprawny, tylko bez ceremonii, a więc studniówka rządzi w lutym, ale egzaminy już stoją u drzwi.

W litewskim systemie uczniowie w kilku momentach przechodzą obowiązkowe progi sprawdzające: w 4 i 8 klasach jest NMPP, czyli krajowe sprawdziany osiągnięć uczniów; w 10 klasie (II klasa gimnazjum) PUPP, czyli sprawdzian osiągnięć w edukacji podstawowej; a w klasach 11–12 (III–IV klasa gimnazjum) VBE, czyli państwowe egzaminy maturalne.

Same nazwy brzmią urzędowo, ale za nimi stoją bardzo ludzkie rzeczy: zmęczenie, niepewność, porównywanie się, oczekiwania rodziny i szkoły, a czasem też strach, że „jedna kartka zadań” zdecyduje o całej przyszłości. Nie zdecyduje. Może jednak solidnie namieszać w głowie, jeśli dorośli dorzucą do tego chaos.

Wspieramy proces, nie napięcie

Najważniejsza zasada wsparcia dla rodziców i nauczycieli jest prosta, choć mało spektakularna: wspieramy proces, a nie napięcie. Próby uspokajania na siłę zwykle działają jak komenda: „nie myśl o różowym słoniu”. Za to przewidywalność i poczucie wpływu realnie obniżają stres. Uczeń nie musi słyszeć: „nie przejmuj się”, tylko raczej: „zobaczmy, co dokładnie robimy w tym tygodniu, co jest priorytetem, a co jest tylko strachem na zapas”. To przenosi rozmowę z emocji na działanie, bez unieważniania emocji.

My jako dorośli często mylimy dwa rodzaje stresu. Ten mobilizujący bywa nieprzyjemny, ale pomaga: uczeń uczy się, bywa spięty, jednak nadal śpi w miarę normalnie, je, potrafi odpocząć, czasem się śmieje. Ten „zjadający” wygląda inaczej: problemy ze snem, bóle brzucha lub głowy, płaczliwość albo wybuchy, poczucie pustki w głowie, unikanie szkoły, stałe napięcie i wstyd.

Naszym zadaniem jest: zmniejszyć chaos, uporządkować plan i jeśli objawy trwają, włączamy wsparcie psychologa szkolnego, wychowawcy, a czasem lekarza. Egzamin nie jest wart tego, by dziecko wchodziło w stan ciągłego przeciążenia.

Plan minimum, który realnie podnosi wyniki

Jeśli chcemy mówić o skuteczności, to warto ustalić plan minimum, który naprawdę podnosi wyniki i wcale nie wymaga magii ani korepetycji siedem razy w tygodniu.

Pierwszym filarem jest sen. To banał, ale mózg bez snu robi strajk włoski: jest obecny, lecz nie współpracuje. Drugi filar to nauka w krótkich blokach i powtórki rozłożone w czasie. Zamiast jednorazowego maratonu dużo lepiej działa rytm: 25–40 minut pracy, krótka przerwa, a potem powrót do tematu po dwóch dniach.

Trzecim filarem jest samosprawdzanie, bo czytanie notatek daje złudne poczucie: „umiem, bo rozumiem”. Egzamin pyta: „czy potrafisz wydobyć z głowy i zastosować”, więc potrzebne są fiszki, minitesty, zadania, tłumaczenie komuś lub samemu sobie na głos.

Czwarty filar to symulacje egzaminu: raz na tydzień lub dwa uczeń siada w ciszy, z czasem odmierzanym jak na prawdziwym sprawdzianie, a potem analizuje błędy jak mechanik, nie jak sędzia. Błąd nie jest dowodem, że „jestem słaby”, tylko informacją: „tu mam lukę”.

Co mogą robić rodzice, a co nauczyciele?

W domu wsparcie rodzica powinno być praktyczne, a nie teatralne. Największą różnicę robią drobiazgi: stała godzina startu nauki, odciążenie logistyki (jedzenie, obowiązki, dojazdy), jedno sensowne pytanie dziennie zamiast przesłuchań („co dziś było najtrudniejsze?”, zamiast „ile się uczyłeś?”), ograniczenie ekranów późnym wieczorem, pochwała strategii, a nie talentu.

Dobrze działa też plan awaryjny na dzień egzaminu: godzina wyjścia, dokumenty, co jemy, co robić, jeśli autobus się spóźni. Mózg w stresie kocha przewidywalność, a nienawidzi niespodzianek. Warto natomiast unikać sytuacji, gdy dom staje się drugą komisją egzaminacyjną. Uczeń potrzebuje bazy, w której może odpocząć, a nie kolejnego miejsca, gdzie czuje, że jest oceniany.

W szkole kluczowe jest, byśmy jako nauczyciele nie podkręcali niepewności. Uczniowie boją się najbardziej tego, co niejasne, dlatego przejrzystość działa jak środek uspokajający: lista kontrolna „co umiem po tym dziale”, przykładowe odpowiedzi, kryteria oceniania, krótkie próby bez presji ocen sumujących, ale z informacją zwrotną.

Ogromnie ważny jest język: komunikaty typu „to proste” albo „wstyd tego nie umieć” nie mobilizują – one wyłączają, bo uruchamiają wstyd. Lepiej sprawdza się normalizacja trudności i praca na błędach jako standard: „sprawdźmy, gdzie się potykasz, i po co się potykasz”. Do tego dochodzi koordynacja sprawdzianów między nauczycielami, bo tydzień „trzech testów, projektu i kartkówki” potrafi złamać nawet bardzo zdolnego ucznia – nie intelektualnie, tylko energetycznie.

Wsparcie dopasowane do wieku

Wspieranie warto dopasować do wieku i rodzaju sprawdzianu. Dla klas 4 sprawdzian jest często pierwszym dużym doświadczeniem testowym, więc najważniejsze, by dziecko nie wyszło z tego z etykietą „jestem słabe”. Narracja powinna brzmieć: „to informacja zwrotna, co już działa i co ćwiczymy dalej”, a nie „sprawdzian, czy jesteś mądry”.

W klasie 8 sprawdzian staje się bardziej treningiem rutyn: praca z czasem, czytanie poleceń, strategia rozwiązywania, czyli umiejętności, które procentują później. W klasie 10 – to wyraźny próg systemowy, dlatego szczególnie opłaca się regularność i praca na zadaniach w formacie egzaminacyjnym bez dramatyzowania, za to konsekwentnie. A w 11-12 klasach matura jest maratonem.

Uczniowie często mają poczucie „wszystko naraz”, więc najlepszą pomocą jest rozbicie tego na horyzonty: co robię teraz, co w kolejnym miesiącu, co dopiero później. To nie jest psychologiczna sztuczka – to sposób na to, by mózg przestał reagować alarmem na wszystko jednocześnie.

Ostatnie dwa dni przed egzaminem to osobny temat, bo tu najłatwiej o błąd: „nadrabiam cały rok w jedną noc”. Dzień przed warto robić tylko lekką powtórkę i zadbać o sen oraz logistykę: przygotować ubrania, rzeczy, dokumenty. W dniu egzaminu liczą się proste zasady: spokojny posiłek, przyjście wcześniej, rozpoczęcie od łatwiejszych zadań, zostawienie najtrudniejszych na później, a wątpliwych na koniec. Panika najczęściej bierze się nie z braku wiedzy, tylko z utraty poczucia kontroli.

Każdy egzamin jest ważny, ale nie jest testem wartości człowieka. To test przygotowania do konkretnego formatu zadań, a format da się trenować. Paradoksalnie, gdy my, dorośli, przestajemy traktować egzamin jak sąd ostateczny, uczniowie zaczynają pracować skuteczniej, bo ich energia nie idzie na walkę z lękiem.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 04 (12) 31/01-06/02/2026