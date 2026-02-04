„Rudomianka” przygotowała niezwykle ciekawy program artystyczny, dzięki czemu publiczność nie miała ani chwili na nudę. W swym koncercie zespół kreatywnie połączył zwyczaj kolędowania i karnawałowych szaleństw. Koncert „Od kolędy do Zapustów” był podróżą przez polskie tradycje zimowe — od nastrojowych kolęd po żywiołowe tańce zapustowe. Bo karnawał i Zapusty to czas tańca i zabawy, żeby po zimie znów powitać wiosnę z radością w sercu i uśmiechem na ustach.

Wszyscy goście — zarówno dzieci, jak i dorośli — mieli wyjątkową okazję zanurzyć się w atmosferze dawnych tradycji, cieszyć się pięknymi polskimi kolędami, energetycznymi piosenkami i tańcami ludowymi z różnych regionów Polski oraz poczuć magię karnawału i zapustów. Oklaski nie cichły ani na moment, a zewsząd słychać było głośne „brawo!”.

Podczas koncertu wystąpiły wszystkie grupy taneczne „Rudomianki”, chór oraz kapela zespołu. Na scenie można było zobaczyć tańce żywieckie, łowickie, spiskie, sądeckie, skoczną polkę i krakowiaka oraz dostojnego poloneza. Nogi widzów same rwały się do tańca, a dusza radowała się na widok kolorowych strojów roztańczonego zespołu. Wraz z chórem zespołu publiczność śpiewała takie piękne polskie kolędy, jak „Mizerna cicha”, „Gdy się Chrystus rodzi” i inne kolędy.

Podczas wydarzenia nie zabrakło również zapustowego akcentu kulinarnego. Bo jakie byłyby zapusty bez uczty dla żołądka? Zgodnie z tradycją w zapusty trzeba dużo jeść. Na smakoszy czekały pyszne chrusty, pączki, naleśniki i wiele innych smakołyków. To był karnawał wspólnoty, wzruszeń, dumy z bycia razem.

Na koncert przybyli również dostojni goście: poseł na Sejm RL Jarosław Narkiewicz, poseł na Sejm RL Czesław Olszewski, wicemer rejonu wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė, radni Samorządu Rejonu Wileńskiego — Rūta Carik, Mirosława Klim, Honorata Romanowska, Henryk Subocz, pełniąca obowiązki kierownika Wydziału Kultury i Turystyki Samorządu Rejonu Wileńskiego Grażyna Słuszko, proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny, Matki Dobrej Rady w Rudominie ksiądz Jan Matusewicz, proboszcz parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Landwarowie ksiądz Paweł Palul, starosta Gminy Rudomino Józef Szatkiewicz, starosta Gminy Czarny Bór Tadeusz Aszkielaniec, dyrektor żłobka-przedszkola w Rudominie Irena Bylińska, przedstawiciele administracji, placówek oświaty, kultury i fundacji.

Kierownik zespołu, Wioleta Cereszka złożyła podziękowania całemu zespołowi za zaangażowanie oraz świetną współpracę.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie