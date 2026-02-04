Więcej
    Używane auta na Litwie: liczby pokazują pragmatyzm, ale i przyzwyczajenia

    Myślą o luksusie, ale kupują z rozsądkiem — dane z litewskiego rynku samochodów używanych pokazują rozbieżność między marzeniami kierowców a rzeczywistymi decyzjami zakupowymi. Znamy liczby.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Samochód.
    Litwini chętnie przeglądają oferty marek premium, ale ostatecznie stawiają na praktyczne i tańsze rozwiązania | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Najwięcej uwagi przyciągają marki premium

    Z danych platformy carVertical wynika, że Litwini najczęściej sprawdzają historię pojazdów marek premium. Na czele zestawienia znalazło się BMW (23,1 proc.), przed Audi (11,5 proc.) i Volkswagenem (11,5 proc.). Kolejne miejsca zajmują Mercedes-Benz oraz Toyota.

    „Samochód dla wielu kierowców jest nie tylko środkiem transportu, ale także swego rodzaju symbolem statusu. Litwini mają tendencję do dłuższego oszczędzania przed zakupem używanego samochodu i rozglądają się za modelami wyposażonymi w luksusowe detale lub bogate wyposażenie. Oczywiście wszystkie wybory zależą również od osobistych możliwości finansowych, ale poszukując samochodów, Litwini starają się podnieść poprzeczkę swoich oczekiwań” — mówi Matas Buzelis, ekspert rynku motoryzacyjnego z carVertical.

    Silnik diesla na szczycie

    Pomimo rosnącej oferty samochodów elektrycznych i hybrydowych, Litwini wciąż preferują auta z silnikiem diesla — stanowią one aż 67,2 proc. wszystkich sprawdzanych samochodów. Na dalszych miejscach znajdują się samochody benzynowe i hybrydowe.

    Najczęściej sprawdzanym typem pojazdu na platformie carVertical jest BMW z silnikiem diesla. Za nim uplasowały się dieslowskie modele Volkswagena, Audi, Mercedesa i Volvo. Modele benzynowe pojawiają się dopiero na szóstym miejscu, choć nadal dominuje wśród nich marka BMW.

    Rzeczywistość zakupowa bardziej przyziemna

    W rzeczywistości zakupowej dane są nieco inne. Portal ogłoszeniowy Autogidas wskazuje, że najszybciej sprzedają się samochody marki Volkswagen — średnio w ciągu 40,2 dni. Niewiele wolniej z rynku znikają pojazdy Opla (40,3 dni) i Seata (41,3 dni).

    „Nasze dane pokazują, że nabywcy używanych samochodów zachowują się bardzo praktycznie. Niektóre samochody sprzedają się w ciągu kilku dni, ale średni czas sprzedaży wynosi około 40 dni. Czas ten zależy najczęściej od oczekiwań sprzedawcy — czas sprzedaży można skrócić, obniżając cenę samochodu, ale dla większości najważniejsze jest nie tyle jak najszybsza sprzedaż, co sprzedaż za pożądaną cenę w rozsądnym terminie” — powiedział Tautvydas Stasiulis, przedstawiciel Autogidas.

    Kombi, diesel i funkcjonalność

    Pomimo globalnych trendów promujących terenówki i crossovery, Litwini pozostają wierni bardziej praktycznym rozwiązaniom. Na rynku samochodów używanych najchętniej wybierają nadwozia typu kombi, które stanowią aż 27,6 proc. wszystkich sprzedanych pojazdów na Autogidas. Samochody te sprzedają się średnio w ciągu 40,7 dni. Na kolejnych miejscach znalazły się crossovery (19,5 proc.) oraz hatchbacki (18,7 proc.).

    Silniki diesla pozostają najczęściej wybieranym rozwiązaniem także w rzeczywistych transakcjach — aż 71,4 proc. wszystkich sprzedanych pojazdów na portalu Autogidas wyposażonych było w ten typ napędu. Co więcej, diesle sprzedają się również najszybciej — w ciągu 43,8 dni.

