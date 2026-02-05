Egzaminy tuż za rogiem: czas na wybór

Najpopularniejsze egzaminy

— Oczywiście wszyscy składają egzamin obowiązkowy z języka litewskiego. Matematykę też wybierają prawie wszyscy (Od 2024 r. w Litwie państwowy egzamin maturalny z matematyki jest wymagany przy rekrutacji na studia wyższe – przyp. red.). Egzamin z języka polskiego również składają prawie wszyscy i jest on przez nas bardzo rekomendowany. Dalej, według popularności, wybierany jest język obcy, czyli angielski. Jeśli chodzi o nauki przyrodnicze — biologię wybiera nieco więcej uczniów niż pozostałe przedmioty (chemię, fizykę). Ekonomikę i przedsiębiorczość, z których w ubiegłym roku został wprowadzony egzamin, wybiera kilka osób. Na razie jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, ile osób będzie zdawało poszczególne egzaminy, ponieważ młodzież ma czas do 15 lutego — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Adam Błaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

Termin przesunął się

Dyrektor wyjaśnia, że wyboru egzaminów dokonują nie tylko maturzyści, ale również uczniowie trzecich klas gimnazjalnych, którzy decydują o pierwszej części egzaminów, jakie chcą zdawać. Szkoła zaleca, aby uczniowie wybierali nieco więcej egzaminów, ponieważ w dwunastej klasie, gdy nadejdzie czas ostatecznych decyzji, będą mogli z części z nich zrezygnować. Jak podkreśla dyrektor, takie rozwiązanie na pewno im nie zaszkodzi. Zwraca on także uwagę, że w przypadku wyboru egzaminu, którego uczeń nie zdawał w jedenastej klasie, konieczne będzie zdawanie zarówno pierwszej, jak i drugiej części egzaminu, natomiast w przeciwnym razie jedna z części będzie już zaliczona.

— W ubiegłym roku uczniowie musieli zdecydować, jakie egzaminy będą zdawali, do 25 listopada, natomiast w tym roku mają czas do 15 lutego. Myślę, że teraz mają wystarczająco dużo czasu, aby wszystko dobrze przemyśleć. Do wyboru egzaminów należy podchodzić bardzo odpowiedzialnie. Przede wszystkim uczniowie muszą pomyśleć, co chcą studiować w przyszłości. Jeżeli już wiedzą, jaki kierunek chcą wybrać, znacznie ułatwia to dobór egzaminów. Zdecydowanie proponujemy zdawać te egzaminy, które będą potrzebne później przy rekrutacji na studia — radzi Adam Błaszkiewicz.

Odpowiedzialny wybór

Uczniowie bardzo odpowiedzialnie podchodzą do wyboru egzaminów.

— Bardzo dokładnie przemyślałam i wybrałam język litewski, polski, matematykę, biologię oraz chemię. Chcę dostać się na studia medyczne — powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” maturzystka z Gimnazjum Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie.

Tymczasem Paulina, uczennica trzeciej klasy tego samego gimnazjum, marzy o studiach prawniczych.

— Chcę studiować prawo kooperatywne. W tym roku na pewno składam język litewski i angielski. Co jeszcze? Na razie myślę. W tym roku chcę złożyć więcej egzaminów, żeby w klasie maturalnej było lżej, bo trzeba będzie szykować się na studia — mówi.

Uczniowie mają czas do 15 lutego, aby wybrać, jakie egzaminy chcą zdawać, natomiast do 25 lutego będą mogli dokładnie przejrzeć i zatwierdzić swoje wybory w otwartym systemie elektronicznym. W przypadku zauważenia nieścisłości będą musieli poinformować o tym dyrektora swojej szkoły lub upoważnioną przez niego osobę. Szkoły zapewnią uczniom dostęp do systemu. System zostanie udostępniony i opublikowany na stronie internetowej Narodowej Agencji Edukacji 17 lutego, po tym jak szkoły wprowadzą dane dotyczące wyborów swoich uczniów. Później nie będzie możliwości zmiany ani uzupełnienia wyboru egzaminów czy poprawienia zauważonych nieścisłości, dlatego bardzo ważne jest, aby uczniowie odpowiedzialnie wybrali i zatwierdzili egzaminy, które chcą zdawać.

Absolwenci muszą zdać co najmniej dwa egzaminy, aby uzyskać świadectwo dojrzałości.