Trzyletni projekt i pierwsze placówki

Jak poinformowało w piątek 13 lutego Ministerstwo Ochrony Zdrowia, nowe rozwiązanie zostanie wdrożone w ramach trzyletniego projektu. Obecnie usługi zaczyna świadczyć 20 placówek opieki zdrowotnej, a w najbliższym czasie dołączą do nich kolejne cztery.

Program ma zwiększyć dostępność świadczeń dla pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia napotykają trudności w dotarciu do gabinetów stomatologicznych.

„Obecnie pacjenci z ciężką niepełnosprawnością mają czasami duże trudności z uzyskaniem usług stomatologicznych ze względu na swój złożony stan zdrowia, dlatego konieczne jest poszerzenie zakresu usług i zapewnienie ich dostępności, w tym świadczenia usług w domu pacjenta. W ramach projektu planowane jest świadczenie usług w zakresie usuwania zębów, leczenia zębów (uszczelniania) i profesjonalnej higieny jamy ustnej, zapewniając ciągłość leczenia i profilaktyki oraz długotrwałe rezultaty” — powiedziała Laimutė Vaidelienė, wiceminister zdrowia.

Kto skorzysta z usług w domu

Usługi w miejscu zamieszkania będą przysługiwać osobom, u których stwierdzono poważny stopień niepełnosprawności, 0-25 proc. stopnia niepełnosprawności lub zdiagnozowaną potrzebę rekompensaty kosztów indywidualnej pomocy na poziomie I-II.

Lekarze stomatolodzy i higieniści jamy ustnej będą mogli świadczyć m.in. usługi higieniczne, plombowanie, proste usuwanie zębów oraz inne świadczenia w domu pacjenta lub w placówce opieki społecznej.

O świadczenie usług w miejscu zamieszkania będą mogły ubiegać się wyłącznie osoby z poważną niepełnosprawnością, korzystające z opieki w placówkach uczestniczących w projekcie. W innych przypadkach będzie to możliwe, jeśli placówka, w której leczy się pacjent, zawarła umowę z jedną z jednostek biorących udział w programie.

Rejestracja i terminy

Pacjenci powinni zgłaszać się w sprawie rejestracji oraz ustalenia terminu wizyty w placówce, w której korzystają z usług opieki zdrowotnej. Niektóre placówki uczestniczące w projekcie planują rozpoczęcie świadczenia tych usług w lutym, pozostałe — w późniejszym terminie.

