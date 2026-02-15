Więcej
    Litwa wprowadza odważny program. Odontolog dojedzie do domu pacjenta. Są warunki

    Stomatolog bez wychodzenia z domu? Na Litwie rusza program skierowany do osób z ciężką niepełnosprawnością, które dotąd miały utrudniony dostęp do leczenia. Ministerstwo Ochrony Zdrowia zapowiada zmiany, które mogą znacząco wpłynąć na codzienność najbardziej potrzebujących pacjentów.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Nowy program umożliwi leczenie zębów w miejscu zamieszkania | Fot. Freepik

    Trzyletni projekt i pierwsze placówki

    Jak poinformowało w piątek 13 lutego Ministerstwo Ochrony Zdrowia, nowe rozwiązanie zostanie wdrożone w ramach trzyletniego projektu. Obecnie usługi zaczyna świadczyć 20 placówek opieki zdrowotnej, a w najbliższym czasie dołączą do nich kolejne cztery.

    Program ma zwiększyć dostępność świadczeń dla pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia napotykają trudności w dotarciu do gabinetów stomatologicznych.

    „Obecnie pacjenci z ciężką niepełnosprawnością mają czasami duże trudności z uzyskaniem usług stomatologicznych ze względu na swój złożony stan zdrowia, dlatego konieczne jest poszerzenie zakresu usług i zapewnienie ich dostępności, w tym świadczenia usług w domu pacjenta. W ramach projektu planowane jest świadczenie usług w zakresie usuwania zębów, leczenia zębów (uszczelniania) i profesjonalnej higieny jamy ustnej, zapewniając ciągłość leczenia i profilaktyki oraz długotrwałe rezultaty” — powiedziała Laimutė Vaidelienė, wiceminister zdrowia.

    Kto skorzysta z usług w domu

    Usługi w miejscu zamieszkania będą przysługiwać osobom, u których stwierdzono poważny stopień niepełnosprawności, 0-25 proc. stopnia niepełnosprawności lub zdiagnozowaną potrzebę rekompensaty kosztów indywidualnej pomocy na poziomie I-II.

    Lekarze stomatolodzy i higieniści jamy ustnej będą mogli świadczyć m.in. usługi higieniczne, plombowanie, proste usuwanie zębów oraz inne świadczenia w domu pacjenta lub w placówce opieki społecznej.

    O świadczenie usług w miejscu zamieszkania będą mogły ubiegać się wyłącznie osoby z poważną niepełnosprawnością, korzystające z opieki w placówkach uczestniczących w projekcie. W innych przypadkach będzie to możliwe, jeśli placówka, w której leczy się pacjent, zawarła umowę z jedną z jednostek biorących udział w programie.

    Rejestracja i terminy

    Pacjenci powinni zgłaszać się w sprawie rejestracji oraz ustalenia terminu wizyty w placówce, w której korzystają z usług opieki zdrowotnej. Niektóre placówki uczestniczące w projekcie planują rozpoczęcie świadczenia tych usług w lutym, pozostałe — w późniejszym terminie.

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. SAM, BNS

