    We 17 lutego wtorek wieczorem na prawie kilka godzin wstrzymano działalność wileńskiego lotniska z powodu zagrożenia związanego z balonami meteorologicznymi z przemycanymi ładunkami. Ograniczenia objęły cztery loty i łącznie 450 pasażerów. To drugi taki przypadek w tym roku.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Wstrzymanie ruchu na Wileńskim lotnisku trwało od godz. 20.30 do 21.45 z powodu zagrożenia związanego z meteobalonami | Fot. Dainius Labutis, ELTA

    Cztery loty z zakłóceniami

    Jak poinformował szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) Vilmantas Vitkauskas, dwa samoloty zostały przekierowane — jeden do Kowna, drugi do Rygi. Dotyczyło to 215 pasażerów. Po ponownym otwarciu przestrzeni powietrznej maszyny wróciły do Wilna i tam wylądowały.

    Dwa kolejne loty były opóźnione, co objęło 235 pasażerów.

    „Dwa loty zostały przekierowane: jeden do Kowna, drugi do Rygi. Dotknęło to 215 pasażerów. Jednak nieco później, gdy przestrzeń powietrzna została ponownie otwarta, samoloty te mogły wrócić i ponownie wylądować w Wilnie. W rzeczywistości wpływ był minimalny. Dwa loty były nieco opóźnione, co dotknęło 235 pasażerów” — powiedział Vilmantas Vitkauskas, szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC).

    Przestrzeń powietrzna została ograniczona we wtorek od godz. 20.30 do 21.45 zgodnie z protokołami bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

    Niebezpieczna trajektoria lotu

    Szef NKVC zaznaczył, że intensywność przelotów balonów meteorologicznych nie była wysoka, jednak ich trajektoria budziła poważne obawy.

    „Kierunek był bardzo niebezpieczny, od Dziewieniszek, z rejonu solecznickiego” — powiedział szef NKVC.

    Według Vilmantasa Vitkauskasa specjaliści ds. nawigacji lotniczej zauważyli łącznie trzy balony meteorologiczne zbliżające się do strefy Wileńskiego lotniska. Jak podała agencja BNS, wcześniej — w piątek 13 lutego — również zarejestrowano charakterystyczne znaki nawigacyjne, jednak wówczas ograniczono się do ostrzeżenia pilotów i lotnisko funkcjonowało bez zakłóceń.

    W połowie grudnia 2025 roku rząd ogłosił stan sytuacji ekstremalnej na poziomie państwowym w związku z balonami meteorologicznymi, które zakłócają działalność Wileńskiego lotniska i stanowią zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Litewscy politycy uznają te działania za hybrydowy atak Mińska.

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

