    „Wachta Bydgoska” — harcerskie zimowisko pełne historii, służby i braterstwa

    W dniach 13-17 lutego harcerze 3. Wileńskiej Drużyny Harcerzy „Trop” wzięli udział w zimowisku pod hasłem „Wachta Bydgoska”, które odbyło się w Bydgoszczy. Był to czas intensywnego poznawania historii miasta, budowania wspólnoty oraz umacniania harcerskich wartości. Wyjazd został objęty patronatem i wsparciem finansowym przez Ambasadę RP w Wilnie.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    „Wachta Bydgoska” była dla harcerzy nie tylko zimowym wyjazdem, ale przede wszystkim czasem wychowania do odpowiedzialności, służby i braterstwa | Fot. archiwum ZHPnL

    Droga do Bydgoszczy rozpoczęła się we wczesnych godzinach porannych 13 lutego. Ważnym punktem podróży był postój w Gietrzwałdzie, gdzie harcerze zatrzymali się na krótką modlitwę w miejscu objawień maryjnych. Z historią sanktuarium zapoznał zakonnik, a wspólny obiad stał się okazją do chwili odpoczynku przed dalszą drogą. Wieczorem drużyna dotarła do bazy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Bydgoszczy.

    Zwiedzanie, codzienne obowiązki, pocztówki i świeczowisko

    Kolejne dni wypełnił bogaty i różnorodny program. Harcerze zwiedzili Exploseum oraz Muzeum Wojsk Lądowych, poznając trudną i fascynującą historię regionu, szczególnie w kontekście II wojny światowej i przemysłu zbrojeniowego. Nie zabrakło również codziennych obowiązków — wspólne przygotowywanie posiłków uczyło odpowiedzialności i współpracy.

    Szczególnym punktem programu było spotkanie z harcerzami 5. BDH „Stary Dom”, którzy poprowadzili zajęcia integracyjne, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy oraz przygotowali tor przeszkód. Dzięki temu uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności, refleks i zgranie zespołowe.

    W niedzielę harcerze uczestniczyli we Mszy Świętej w katedrze św. Marcina i Mikołaja. Po Eucharystii przyszedł czas na spacer po mieście i nadbrzeżu rzeki Brdy. Tam harcerze poznali historię zabytkowej barki Lemara — dawnego statku towarowego, który dziś przypomina o rzecznej i handlowej tożsamości miasta. Tego samego dnia uczestnicy odwiedzili pocztę, gdzie własnoręcznie napisali i wysłali pocztówki do swoich rodzin, pielęgnując nieco zapomnianą dziś formę kontaktu.

    Wieczorem na harcerzy czekały zajęcia rekonstrukcyjne. Każdy mógł założyć mundur powstańca, zapoznać się z replikami broni oraz ćwiczyć musztrę i elementy dyscypliny, poznając historię „od środka” — poprzez doświadczenie i działanie.

    Ostatni dzień zimowiska przyniósł grę miejską, kolejne wspólne gotowanie oraz zajęcia harcerskie rozwijające orientację w terenie, taktykę, współpracę i braterstwo. Ważnym elementem były również zajęcia poświęcone historii harcerstwa w Bydgoszczy.

    Zimowisko zwieńczyło tradycyjne świeczowisko, podczas którego harcerze spotkali się z innymi bydgoskimi drużynami przy wspólnym śpiewie. W jego trakcie dh. Robert Jachimowicz otrzymał mundur harcerski. Następnie odbył się uroczysty apel, podczas którego drużyna została podzielona na dwa zastępy: „Delta” oraz „Horyzont”.

    Wyrazy wdzięczności

    „Wachta Bydgoska” była dla harcerzy nie tylko zimowym wyjazdem, ale przede wszystkim czasem wychowania do odpowiedzialności, służby i braterstwa. Połączenie historii, duchowości oraz codziennej harcerskiej pracy sprawiło, że zimowisko pozostawiło trwały ślad w uczestnikach i umocniło ich wierność harcerskim ideałom.

    Szczególne podziękowania należą się hm. Witolda Szady, który przyjął drużynę w Bydgoszczy, poprowadził zajęcia i otoczył uczestników życzliwą, ojcowską opieką. Dziękujemy również dh. Robertowi oraz dh. Mieczysławowi za pomoc organizacyjną, zaangażowanie i wsparcie w realizacji programu zimowiska.

    Wyrazy wdzięczności kierujemy także do rodziców harcerzy, którzy okazali zaufanie, wsparli wyjazd swoją obecnością, pomocą i zaangażowaniem finansowym.

    Szczególne słowa podziękowania składamy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie za objęcie zimowiska patronatem oraz wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwa była realizacja tego wartościowego przedsięwzięcia wychowawczego, patriotycznego i integrującego młode pokolenie Polaków.

    ks. pwd. Edward Rynkiewicz HO
    Kapelan ZHPnL
    p.o. drużynowego 3. Wileńskiej Drużyny Harcerzy „Trop”
    Fot. archiwum ZHPnL

