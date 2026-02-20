Więcej
    Harcerze ZHP na Litwie spotkają się z prezydentem Polski

    22 lutego przypada Dzień Myśli Braterskiej – święto przyjaźni obchodzone przez harcerzy i skautów na całym świecie. W tym dniu członkowie zarządu Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie (ZHPnL) wraz z harcerzami spotkają się z prezydentem RP Karolem Nawrockim.

    Autor: Justyna Giedrojć
    Podczas wizyty w Wilnie prezydent RP Karol Nawrocki spotkał się z harcerzami ZHPnL w Litwie | Fot. Marian Paluszkiewicz

     – W przededniu święta wyruszamy do Warszawy, gdzie spotkamy się z prezydentem Polski Karolem Nawrockim oraz weźmiemy udział w warsztatach – mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” pwd. Agata Stankiewicz, przewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie. 

    Honorowy Protektorat nad ruchem harcerskim

    Zgodnie z tradycją, sięgającą II Rzeczypospolitej Polskiej, każdy urzędujący Prezydent RP obejmuje Honorowy Protektorat nad ruchem harcerskim w Polsce oraz poza jej granicami.

    – Wcześniej przedstawiciele ZHP w Litwie brali udział w takiej uroczystości w Pałacu Prezydenckim, kiedy prezydentem Polski był Andrzej Duda. Teraz nowy prezydent obejmuje Honorowy Protektorat nad ruchem harcerskim. Zostaliśmy również zaproszeni. Po raz pierwszy wezmę udział w tak wyjątkowym wydarzeniu, z czego bardzo się cieszę. 22 lutego w Pałacu Prezydenckim odbędzie się ceremonia nadania aktu protektoratu, proporców. Honorowy protektorat Prezydenta RP jest wyrazem uznania dla działalności wychowawczej i społecznej ruchu harcerskiego oraz jego wkładu w kształtowanie podstaw obywatelskich kolejnych pokoleń Polaków. Akt ten stanowi przejaw najwyższego szacunku państwa polskiego dla idei harcerstwa oraz misji harcerskiej od lat konsekwentnie realizowanej dla dobra Ojczyzny – wyjaśnia pwd. Agata Stankiewicz. 

    ZHPnL zacieśnia współpracę z „KW”

    Pierwszym protektorem ZHP był Marszałek Józef Piłsudski, który protektorat nad harcerzami objął jako wyraz wdzięczności za udział harcerzy w działaniach niepodległościowych. W ślad za nim poszli jego następcy – Stanisław Wojciechowski oraz Ignacy Mościcki, którzy stali się kolejnymi protektorami ZHP. Do przedwojennej tradycji w Polsce powrócono w latach 90-tych ub. w. Kolejni prezydenci kontynuowali dawną tradycję, dotychczas byli to: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. 

    Obchody Dnia Myśli Braterskiej będę odbywały się także w Litwie.

    – Z okazji święta tradycyjnie spotkają się polscy harcerze z Wilna i rejonu wileńskiego. Będzie biwak, kominek, gry terenowe – zauważa przewodnicząca ZHP w Litwie.

    Współpraca z harcerzami z zagranicy

    – Współpracujemy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w RP, z ZHP w Ukrainie. Mamy również nawiązane kontakty z polskimi organizacjami harcerskimi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii. Latem ub. roku nasze instruktorki jeździły do Australii, harcerze brali m.in. udział w światowym zlocie ZHP w Ameryce. Przyjazne stosunki łączą nas także z harcerzami litewskimi – zaznacza pwd. Agata Stankiewicz.

    W ub. roku harcerzom ZHP w Litwie udało się zrealizować dużo planów.

    Dzięki wsparciu Samorządu Miasta Wilna organizacja zainwestowała w kluczowy segment – rozwój kadry. Zrealizowano szereg kursów kształceniowych, w tym kurs zastępowych dla chłopaków Impessa XI oraz kurs zastępowych dla dziewcząt Wyprawa po gwiazdy. Szkolenia te miały na celu wzmocnienie kompetencji organizacyjnych i przywódczych dowódców zastępów harcerskich. Uczestnicy brali udział w seminariach, symulacjach oraz zajęciach praktycznych.

    Zrealizowany został również kurs drużynowych Echo Granatu, skierowany do liderów drużyn harcerskich oraz kurs instruktorski dla przyszłych przewodniczek Wyżej. Było to szkolenie dla instruktorów – mentorów odpowiedzialnych za kształcenie młodego pokolenia. W trakcie zajęć z zakresu przywództwa, mentoringu oraz planowania działań edukacyjnych systematycznie wzmacniano kompetencje niezbędne do skutecznego wspierania i rozwoju liderów.

    W 2025 r. odbył się również Zjazd wyborczo-sprawozdawczy ZHPnL, podczas którego wybrano nowy Zarząd na kadencję 2025-2027. Delegaci podsumowali minioną kadencję, omówili kluczowe kwestie dotyczące działalności Związku oraz dokonali wyboru nowych władz.

    Eurojam 3025 na Litwie to sukces polskich harcerzy. Podziękowanie dla zaangażowanych

