Więcej
    Strona głównaWiadomości

    „Inwestuj bawiąc się” — na Litwie startuje międzynarodowy program wsparcia rodziców

    Instytut Higieny uruchamia na Litwie międzynarodowy program „Inwestuj bawiąc się” (ang. Invest in Play, lit. Augame žaisdami), skierowany do rodziców dzieci w wieku 3-12 lat. Bezpłatna inicjatywa ma pomóc rodzinom lepiej radzić sobie z wyzwaniami wychowawczymi i wzmocnić dobrostan emocjonalny najmłodszych. Rejestracja już trwa.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Inicjatywa Instytutu Higieny ma pomóc rodzicom lepiej rozumieć emocje i zachowania dzieci | Fot. Freepik

    Czytaj również...

    Międzynarodowy program w litewskiej odsłonie

    Program został opracowany w Europie i jest realizowany w Wielkiej Brytanii, USA, Danii, Norwegii, Słowenii, Holandii i Islandii. Od tej wiosny dołącza do nich Litwa. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

    „Inwestuj bawiąc się” jest przeznaczony dla rodziców, opiekunów i wychowawców dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Celem programu jest tworzenie bezpiecznego i spokojnego środowiska emocjonalnego w domu, stosowanie spójnych strategii wychowawczych oraz lepsze rozumienie przyczyn zachowań dzieci. Szczególny nacisk położono na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i emocjonalnych oraz ograniczanie konfliktów w rodzinie.

    „Zabawa jest naturalnym językiem dziecka i najważniejszym narzędziem jego rozwoju. Poprzez zabawę dziecko uczy się rozpoznawać swoje emocje, nawiązywać relacje i rozwiązywać problemy. Program »Inwestuj bawiąc się« pomoże rodzicom świadomie wykorzystać ten potencjał — wzmocnić więź z dzieckiem, lepiej zrozumieć przyczyny jego zachowania i stosować spójne, oparte na nauce strategie wychowawcze. Program ten wzmocni również i rozszerzy usługi dla rodziców, które od pięciu lat z powodzeniem świadczymy w samorządach w ramach programu »Niezwykły rok«. Inwestując więc dzisiaj w pozytywne rodzicielstwo, tworzymy solidniejsze podstawy dla emocjonalnego zdrowia dzieci w przyszłości” — mówi dr Rolanda Valintėlienė, dyrektor Centrum Innowacji Zdrowia Publicznego Instytutu Higieny.

    Odpowiedź na wyzwania

    Potrzebę wdrożenia programu potwierdzają dane międzynarodowe. Według Światowej Organizacji Zdrowia ok. 10-20 proc. dzieci i nastolatków zmaga się z zaburzeniami zdrowia psychicznego. UNICEF wskazuje, że dobrostan emocjonalny dzieci jest jednym z kluczowych priorytetów zdrowia publicznego w Europie.

    Twórcy programu podkreślają, że oparte na zabawie, ustrukturyzowane interwencje rodzicielskie zwiększają wrażliwość rodziców na potrzeby dzieci, poprawiają relacje w rodzinie oraz zmniejszają trudności behawioralne. Metodologia koncentruje się na wczesnej profilaktyce i zapobieganiu utrwalaniu się problemów na późniejszych etapach rozwoju.

    Czytaj także: Nowy rekord depresji

    Praktyczne wsparcie dla rodzin

    Przed wdrożeniem programu na Litwie przeprowadzono etap przygotowawczy. Materiały metodyczne zostały przetłumaczone na język litewski i dostosowane do lokalnego kontekstu społecznego i kulturowego.

    „Program jest niezwykle praktyczny i ukierunkowany na rzeczywiste sytuacje rodzinne. Rodzice będą analizować specjalnie przygotowane dla tego programu i nakręcone na Litwie filmy przedstawiające różne sytuacje, w których rozpoznają codzienne dylematy wychowawcze — od wybuchów emocjonalnych dzieci po ustalanie granic. Jednocześnie będą omawiane praktyki wychowawcze rodziców, które można udoskonalić, analizowane będą sposoby komunikacji dzieci oraz nauczane będzie, jak reagować na pojawiające się sytuacje spokojnie i konsekwentnie. Jest to bezpieczna przestrzeń do uczenia się na przykładach i stosowania zdobytej wiedzy w codziennych sytuacjach” — podkreśla Agnė Kliukė, kierowniczka programu „Inwestuj bawiąc się”.

    Zajęcia będą prowadzone w małych grupach liczących od 8 do 12 uczestników. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu. Łącznie przewidziano 12-14 zajęć trwających od 2 do 2,5 godziny. Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Instytutu Higieny.

    Czytaj także: Zdrowie psychiczne — istotny temat, o którym musimy mówić, bez stygmatyzacji

    Afisze

    ŹródłaOpr. J. B. na podst. inf. Instytutu Higieny

    Więcej od autora

    Wiadomości

    Metody oszustów na drogach. Doprowadzają do stłuczki, wyłudzają odszkodowanie

    Na litewskich drogach rośnie liczba podejrzanych kolizji, które mogą być elementem przemyślanego procederu wyłudzania odszkodowań. Ofiarami padają także ci ostrożni i przestrzegający przepisów. Dowiadujemy się, jakich metod używają oszuści.
    Kultura

    Karta kultury 2026: szerszy dostęp

    W tym roku roczna kwota przypadająca na jednego ucznia wzrosła z 11 do 14 euro. Z programu korzysta obecnie prawie 350 tys. uczniów klas 1-12 w całym kraju. Środki...
    Kultura

    Litwa wybrała reprezentanta na Eurowizję 2026. W Wilnie protest przeciwko udziałowi Izraela

    Zwycięstwo w krajowych eliminacjachO prawo reprezentowania Litwy walczyło 10 wykonawców i zespołów: Rug!le, Walls of Water, Nøra Blu, Noy, Atikin, SHWR, Vilnius Voices, Lolita Zero, Paule i Black Biceps....

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.