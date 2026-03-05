Międzynarodowy program w litewskiej odsłonie

Program został opracowany w Europie i jest realizowany w Wielkiej Brytanii, USA, Danii, Norwegii, Słowenii, Holandii i Islandii. Od tej wiosny dołącza do nich Litwa. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

„Inwestuj bawiąc się” jest przeznaczony dla rodziców, opiekunów i wychowawców dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Celem programu jest tworzenie bezpiecznego i spokojnego środowiska emocjonalnego w domu, stosowanie spójnych strategii wychowawczych oraz lepsze rozumienie przyczyn zachowań dzieci. Szczególny nacisk położono na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i emocjonalnych oraz ograniczanie konfliktów w rodzinie.

„Zabawa jest naturalnym językiem dziecka i najważniejszym narzędziem jego rozwoju. Poprzez zabawę dziecko uczy się rozpoznawać swoje emocje, nawiązywać relacje i rozwiązywać problemy. Program »Inwestuj bawiąc się« pomoże rodzicom świadomie wykorzystać ten potencjał — wzmocnić więź z dzieckiem, lepiej zrozumieć przyczyny jego zachowania i stosować spójne, oparte na nauce strategie wychowawcze. Program ten wzmocni również i rozszerzy usługi dla rodziców, które od pięciu lat z powodzeniem świadczymy w samorządach w ramach programu »Niezwykły rok«. Inwestując więc dzisiaj w pozytywne rodzicielstwo, tworzymy solidniejsze podstawy dla emocjonalnego zdrowia dzieci w przyszłości” — mówi dr Rolanda Valintėlienė, dyrektor Centrum Innowacji Zdrowia Publicznego Instytutu Higieny.

Odpowiedź na wyzwania

Potrzebę wdrożenia programu potwierdzają dane międzynarodowe. Według Światowej Organizacji Zdrowia ok. 10-20 proc. dzieci i nastolatków zmaga się z zaburzeniami zdrowia psychicznego. UNICEF wskazuje, że dobrostan emocjonalny dzieci jest jednym z kluczowych priorytetów zdrowia publicznego w Europie.

Twórcy programu podkreślają, że oparte na zabawie, ustrukturyzowane interwencje rodzicielskie zwiększają wrażliwość rodziców na potrzeby dzieci, poprawiają relacje w rodzinie oraz zmniejszają trudności behawioralne. Metodologia koncentruje się na wczesnej profilaktyce i zapobieganiu utrwalaniu się problemów na późniejszych etapach rozwoju.

Praktyczne wsparcie dla rodzin

Przed wdrożeniem programu na Litwie przeprowadzono etap przygotowawczy. Materiały metodyczne zostały przetłumaczone na język litewski i dostosowane do lokalnego kontekstu społecznego i kulturowego.

„Program jest niezwykle praktyczny i ukierunkowany na rzeczywiste sytuacje rodzinne. Rodzice będą analizować specjalnie przygotowane dla tego programu i nakręcone na Litwie filmy przedstawiające różne sytuacje, w których rozpoznają codzienne dylematy wychowawcze — od wybuchów emocjonalnych dzieci po ustalanie granic. Jednocześnie będą omawiane praktyki wychowawcze rodziców, które można udoskonalić, analizowane będą sposoby komunikacji dzieci oraz nauczane będzie, jak reagować na pojawiające się sytuacje spokojnie i konsekwentnie. Jest to bezpieczna przestrzeń do uczenia się na przykładach i stosowania zdobytej wiedzy w codziennych sytuacjach” — podkreśla Agnė Kliukė, kierowniczka programu „Inwestuj bawiąc się”.

Zajęcia będą prowadzone w małych grupach liczących od 8 do 12 uczestników. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu. Łącznie przewidziano 12-14 zajęć trwających od 2 do 2,5 godziny. Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Instytutu Higieny.