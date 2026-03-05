„Ze względu na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie podjęto decyzję o rozpoczęciu ograniczonej ewakuacji obywateli litewskich z regionu. Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) przygotowuje plany ewakuacji, a z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformuje o nich obywateli, którzy zwrócili się o pomoc oraz zapewni niezbędną pomoc konsularną” — ogłasza litewskie MSZ.

Całodobowa infolinia

Obywatele, którzy wypełnili już formularz rejestracyjny MSZ i zwrócili się z prośbą o pomoc w organizacji wyjazdu, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań — po zatwierdzeniu planu ewakuacji przez NKVC, MSZ skontaktuje się z nimi osobiście. Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, zachęcane są do zarejestrowania się za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej resortu.

MSZ zapowiada, że w trakcie ewakuacji pierwszeństwo otrzymają osoby najbardziej narażone na niebezpieczeństwo — m.in. z problemami zdrowotnymi, z niepełnosprawnościami, kobiety w ciąży, rodzice z małymi dziećmi. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

„Apelujemy do obywateli Litwy przebywających obecnie na Bliskim Wschodzie do utrzymywania kontaktu z placówkami dyplomatycznymi, a w razie potrzeby do skorzystania z całodobowej infolinii pod numerem tel. +370 630 10845. Placówki dyplomatyczne Republiki Litewskiej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych również działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i na bieżąco dostarczają najświeższych informacji. Czynimy wszelkie starania, aby jak najszybciej udzielić im stosownych informacji i pomocy konsularnej” — informuje resort spraw zagranicznych.

Ewakuacja planowana jest na najbliższe dni

We wtorek 3 marca ogłoszono, że w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie planowana jest ewakuacja najbardziej narażonych grup obywateli Litwy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz niektórych państw sąsiednich.

W środę Remigijus Motuzas, przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, potwierdził, że wszystkie odpowiedzialne instytucje dokładają wszelkich możliwych starań, aby zapewnić sprawną ewakuację obywateli Litwy z niektórych państw Bliskiego Wschodu. Zdaniem polityka powstałe problemy zostaną rozwiązane w nadchodzących dniach.

MSZ informuje, że do ewakuacji planuje się wykorzystanie transportu lotniczego cywilnego. Wyloty zaplanowane są ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Będą także organizowane dojazdy na lotniska transportem naziemnym. Szacuje się, że podróż na lotniska drogą lądową potrwa 6-7 godzin.

Resort ostrzega, że opuszczanie Izraela obecnie nie jest bezpieczne oraz apeluje o stosowanie się do zaleceń lokalnych władz i pozostawanie w pobliżu schronów.

Osobom przebywającym obecnie w Libanie zaleca się szybki powrót lotami komercyjnymi, dopóki są jeszcze dostępne.

Rozpoczyna się ewakuacja w małych grupach

Według Viktoriji Ceizarienė, rzeczniczki agencji turystycznej Novaturas, gdy rozpoczął się konflikt zbrojny, ich klienci znajdowali się jedynie w Dubaju.

— Turyści nie wrócili jeszcze do Litwy. Dopiero rozpoczyna się ewakuacja w ograniczonych, małych grupach. Procesem ewakuacji zajmuje się nasz przewoźnik — linie lotnicze AirBaltic. Samoloty tego przewoźnika przewiozły naszych klientów do Dubaju, teraz AirBaltic realizuje ich wywóz. W tym procesie agencja Novaturas występuje w roli pośrednika, jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami, ale najważniejsze informacje przekazywane są podróżującym przez przewoźnika — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Viktorija Ceizarienė.

Zaznacza, że wszystkie loty na trasie Wilno-Dubaj obecnie są zawieszone, ale np. Egipt nadal pozostaje jednym z kierunków dostępnych dla turystów.