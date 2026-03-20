Więcej
    Strona głównaWiadomości

    Szczecin świętował litewską niepodległość

    W kameralnej, serdecznej atmosferze szczecińscy Litwini oraz ich przyjaciele spotkali się, aby uczcić jedną z najważniejszych dat w historii Litwy — rocznicę odrodzenia litewskiej państwowości. Doroczne spotkanie, które odbyło się 8 marca na szczecińskim Starym Mieście, stało się nie tylko okazją do wspomnień i refleksji nad historią, lecz także do podkreślenia żywych związków litewskiej diaspory z ojczyzną.

    Autor: Leszek Wątróbski
    W swoim wystąpieniu konsul Wiesław Wierzchoś przypomniał, że Litwini obchodzą w tym czasie w istocie dwa ważne wydarzenia historyczne.
    Fot. Leszek Wątróbski

    Czytaj również...

    Inicjatorami wydarzenia byli przewodniczący szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Litwinów w Polsce Witold Narkiewicz oraz konsul honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie Wiesław Wierzchoś. Zgodnie z tradycją uczestnicy spotkali się w restauracji „Ukraineczka”, gdzie rozpoczęto uroczystość od wspólnego odśpiewania litewskiego hymnu „Lietuva, tėvyne mūsų”.

    Czytaj także: Szczeciński dzień odzyskania niepodległości Litwy

    Podwójne święto

    Otwierając spotkanie, Witold Narkiewicz powitał zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz regionalnych, sympatycy litewskiej kultury oraz członkowie miejscowej społeczności litewskiej. Szczególne słowa skierował do Nelli Kopańskiej, konsula honorowego Litwy oraz pełnomocniczki wojewody zachodniopomorskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. W swoim wystąpieniu konsul Wiesław Wierzchoś przypomniał, że Litwini obchodzą w tym czasie w istocie dwa ważne wydarzenia historyczne. Pierwszym jest odzyskanie niepodległości w 1918 r., drugim — jej przywrócenie 11 marca 1990 r. po latach sowieckiej dominacji. Akt Przywrócenia Państwa Litewskiego, przyjęty przez Radę Najwyższą Litewskiej SRR, ogłosił formalnie niezależność kraju i przywrócił historyczne symbole państwowe — herb z Pogonią oraz żółto-zielono-czerwoną flagę. Litwa była przy tym pierwszą republiką radziecką, która zdecydowała się na taki krok.

    Litewskie ślady na Pomorzu Zachodnim

    W trakcie spotkania przypomniano także mniej znane wątki łączące Litwę z Pomorzem Zachodnim. Konsul Wierzchoś mówił m.in. o pomniku litewskich pilotów Steponasa Dariusa i Stasysa Girėnasa w Pszczelniku, którzy zginęli tam w 1933 r. podczas próby przelotu przez Atlantyk. Wspomniał również o Świdwinie — miejscu spoczynku komandora Antanasa Kaškelisa, pierwszego dowódcy Marynarki Wojennej Republiki Litewskiej. Trwają tam przygotowania do upamiętnienia tej postaci pamiątkową tablicą, której odsłonięcie planowane jest z udziałem litewskiej marynarki wojennej.

    Podczas spotkania przywołano także niedawne obchody Kaziuków w Świdwinie — wydarzenia inspirowanego wileńską tradycją jarmarku św. Kazimierza. Na rynku pojawiają się wówczas rękodzieła, palmy wielkanocne, regionalne wypieki i wędliny, a atmosferę święta tworzą zespoły folklorystyczne. W tym roku wystąpił tam m.in. zespół pieśni i tańca „Rudomianka” z Litwy.

    Czytaj także: Pszczelnik. Uroczystości upamiętniające 92. rocznicę katastrofy litewskiego samolotu „Lituanica”

    Spotkanie ludzi i wspomnień

    Głos zabrała także Nella Kopańska, pełnomocniczka wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych, która podkreśliła znaczenie wieloletniej współpracy z litewskim środowiskiem w regionie. Wspomniała również osoby szczególnie zaangażowane w popularyzowanie litewskiej kultury, w tym Piotra Bowelskiego.

    Po części oficjalnej przyszedł czas na wspomnienia, rozmowy i prezentacje. Głos zabierali szczecińscy Litwini oraz nowi sympatycy litewskiej społeczności. Spotkanie zakończyło się w mniej formalnej atmosferze — przy kawie, tradycyjnych przysmakach i rozmowach, które najlepiej pokazują, że nawet z dala od Wilna czy Kowna litewska tradycja wciąż pozostaje żywa.

    Afisze

    Więcej od autora

    Religia

    Cystersi w Kołbaczu — dzieje opactwa, reguła zakonna i działalność duszpasterska

    Kołbacz (niem. Kolbatz) — to miejscowość znajdująca się w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Stare Czarnowo, przy rzece Płonia, oddalona o 3,5 km na zachód od jeziora Miedwie, na wschód od Wzgórz Bukowych, które stanowią granicę między województwem zachodniopomorskim a lubuskim. Z danych z 2006 roku wynika, że osada liczyła 1 400 mieszkańców.
    Tylko w „Kurierze”

    Serbołużyczanie wobec wyzwań współczesności. Słowo o najmniejszym narodzie słowiańskim

    Rozmawiał Leszek Wątróbski
    Nekrolog

    Nie żyje Henryk Kołodziej, Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie

    Zmarła jedna z najbardziej charyzmatycznych osób szczecińskiej gospodarki, aktywny działacz na rzecz Ukrainy w Polsce. Zmarł po walce z chorobą nowotworową. Śp. Henryk Kołodziej był do 1982 r. inspektorem okręgowym w Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Szczecinie. W stanie wojennym zwolniony z pracy w sektorze publicznym. Od 1983 roku działał zawodowo w sektorze prywatnym. Od 1993 r. był właścicielem firmy budowlanej BUDOM w Szczecinie. Konsulem Honorowym Ukrainy w Szczecinie został w 2006 r. Aktywny, zabierający głos publicznie w sprawach polsko-ukraińskich i mocno zaangażowany w pomoc Ukrainie po wybuchu wojny w 2022 r.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.