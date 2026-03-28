W klasie 4 i 8 sprawdzane są umiejętności z języka litewskiego i literatury w obszarze czytania oraz z matematyki. W szkołach mniejszości narodowych organizowane są też sprawdziany z języka ojczystego i literatury. Zadania przygotowywane są na podstawie podstaw programowych realizowanych w szkołach, więc w założeniu mają odnosić się do rzeczywistych treści nauczania. To ważne, bo wynik ma pokazywać, jak dziecko radzi sobie z umiejętnościami, które rozwija na co dzień w szkole.

Nie wolno tworzyć rankingów – to jedna z najważniejszych zasad, o której trzeba mówić jasno: wyniki sprawdzianów nie mogą być wykorzystywane do rankingowania uczniów ani szkół. Równie ważne jest to, że wynik ucznia ze sprawdzianu nie jest wliczany do oceny za okres nauki, czyli do oceny semestralnej lub trymestralnej. Oznacza to, że rezultat sprawdzenia nie powinien być traktowany jak zwykła nota szkolna ani jako narzędzie etykietowania dziecka.

Ten zapis w akcie prawnym regulującym organizację i przeprowadzanie sprawdzianów ma ogromne znaczenie. Chroni ucznia przed niepotrzebną presją i przypomina, że sprawdzian osiągnięć nie służy ustawianiu dzieci w szeregu.

Sprawozdanie o osiągnięciach to nie wyrok

Najcenniejszym elementem całego procesu powinno być sprawozdanie o osiągnięciach ucznia. To ono daje informację zwrotną, która może być naprawdę użyteczna dla wszystkich: dla szkoły, nauczycieli, rodziców i samego ucznia. Nie chodzi tylko o liczbę punktów, lecz o pokazanie, jakie umiejętności dziecko już opanowało, a nad czym warto jeszcze pracować.

Uczeń powinien mieć szansę zobaczyć swoje mocne strony. Może odkryć, że dobrze radzi sobie z czytaniem ze zrozumieniem, wyszukiwaniem informacji, logicznym myśleniem albo rozwiązywaniem określonych typów zadań matematycznych.

Jednocześnie raport pokazuje obszary, w których są jeszcze luki. I właśnie to powinno być punktem wyjścia do dalszej pracy. Jeśli uczeń ma trudności z interpretacją tekstu, analizą poleceń, wnioskowaniem czy zastosowaniem wiedzy w praktyce, to nie jest powód do zawstydzania. To cenna wskazówka, jakiego wsparcia potrzebuje.

Dobrze widać to w rozmowach z rodzicami. Krystyna, mama ucznia czwartej klasy opowiadała, że dla niej i syna najważniejsze nie jest samo pytanie, ile punktów dziecko zdobędzie, ale gdzie syn ma dobre umiejętności, a nad czym muszą jeszcze wspólnie popracować. Właśnie na takie sprawozdanie czekają najbardziej.

Jak mówiła, kilka lata temu podobny sprawdzian pisała jej córka. Rodzina była wtedy bardzo zadowolona nie dlatego, że otrzymała sam wynik, ale dlatego, że dostała jasną informację zwrotną o osiągnięciach i lukach. Dzięki temu wiedzieli, co córka robi dobrze, a gdzie potrzebuje więcej ćwiczeń i wsparcia. Taki raport nie stał się powodem do stresu, lecz punktem odniesienia do dalszej pracy. Dla rodziców to właśnie ma największą wartość: nie sucha liczba, ale konkretna odpowiedź na pytanie, jak pomóc dziecku rozwijać się dalej.

Po co te wyniki rodzicom i nauczycielom?

Dla rodziców raport ze sprawdzianu może być pomocą w lepszym zrozumieniu dziecka. W praktyce może to wyglądać bardzo zwyczajnie. Jeśli raport pokazuje trudności w czytaniu ze zrozumieniem, można częściej czytać razem krótkie teksty i nie pytać od razu: o czym to było, ale: jak myślisz, dlaczego bohater tak zrobił, co było najważniejsze, skąd to wiemy? Jeśli trudność dotyczy analizy poleceń, dobrze uczyć dziecko spokojnego rozkładania zadania na części: najpierw przeczytaj, potem podkreśl, czego trzeba szukać, na końcu sprawdź, czy odpowiedziałeś dokładnie na pytanie. Jeśli problemem są zadania tekstowe z matematyki, warto ćwiczyć nie tylko same działania, ale też tłumaczenie sytuacji własnymi słowami: o co tu chodzi, co wiemy, czego szukamy? To są proste sposoby, które naprawdę pomagają.

Dla nauczycieli i szkoły to również ważna informacja. Pokazuje, które obszary nauczania wymagają wzmocnienia, jakie umiejętności uczniowie rozwijają dobrze, a gdzie potrzebne są zmiany w metodach pracy. Taki raport nie powinien więc trafiać do szuflady ani służyć do porównań. Powinien być materiałem do refleksji, planowania i lepszego wspierania ucznia.

Nauczyciel może dzięki temu zobaczyć coś bardzo konkretnego. Na przykład że uczniowie dobrze wyszukują informacje w tekście, ale słabiej uzasadniają swoje odpowiedzi. Albo że potrafią wykonać działanie, lecz gubią się, gdy trzeba samodzielnie dobrać sposób rozwiązania. Wtedy raport jest wskazówką do zmiany pracy na lekcjach: więcej rozmowy o tekście, więcej pytań otwartych, więcej zadań praktycznych, więcej ćwiczeń na rozumienie poleceń. Taka analiza ma sens.

Jak pomagać dziecku po otrzymaniu wyników?

Najważniejsze to nie robić z raportu domowego przesłuchania. Dziecko po sprawdzianie potrzebuje przede wszystkim spokojnej rozmowy. Dobrze zacząć od tego, co się udało. Nawet jeśli wynik nie spełnił oczekiwań rodziców, warto najpierw nazwać mocne strony: widzę, że dobrze poradziłaś sobie z tym typem zadań, tu widać postęp, to jest twoja silna strona. Dopiero potem przejść do tego, co można poprawić.

Pomaga także zasada małych kroków. Jeśli raport pokazuje kilka trudności naraz, nie trzeba rzucać się na wszystko od razu. Lepiej wybrać jeden lub dwa obszary i nad nimi pracować systematycznie. W czytaniu może to być codziennych 10–15 minut wspólnego czytania i rozmowy. W matematyce – krótkie, ale regularne ćwiczenia zadań tekstowych albo pracy na prostych schematach. W języku ojczystym lub litewskim – częstsze opowiadanie własnymi słowami, porządkowanie wydarzeń, ćwiczenie słownictwa. Małe, regularne działania zwykle dają lepszy efekt niż wielki zryw raz na dwa tygodnie.

Warto też pamiętać, że dziecko nie potrzebuje po takim sprawdzianie tylko więcej czasu na naukę, ale także poczucia, że może się rozwijać bez strachu.

Sprawdzian nie jest konkursem na najlepszego ucznia ani szkołę. To narzędzie informacji zwrotnej. Uczeń ma prawo cieszyć się z tego, co już potrafi, a jednocześnie otrzymać wsparcie tam, gdzie potrzebuje go bardziej. Szkoła ma prawo korzystać z tych danych po to, by uczyć lepiej.

Właśnie w tym tkwi sens oceniania osiągnięć w czwartej i ósmej klasie: nie zamknąć dziecka w wyniku, lecz pomóc mu iść dalej.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 11 (31) 21-27/03/2026