Do jesieni powstanie program obowiązkowego kursu dla uczniów. Zmiany zobowiązują ministra oświaty, nauki i sportu wraz z ministrem ochrony kraju do przygotowania do jesieni programu obowiązkowego kursu umiejętności obronnych oraz zasad jego wdrożenia. Za tymi zmianami w ustawie o oświacie jednomyślnie głosowało 95 parlamentarzystów.

Rozmowy powierzchowne

— W obecnej sytuacji geopolitycznej, w jakiej żyjemy, naprawdę nie wystarczą trzy lekcje w dziewiątej klasie. Uważam, że kurs powinien zostać rozszerzony, aby dzieci zdobywały tę wiedzę już na wcześniejszych etapach edukacji. Podpisaliśmy porozumienie, że do początku nowego roku szkolnego Ministerstwo Edukacji wspólnie z Ministerstwem Ochrony Kraju opracuje program, który będzie dostosowany do wieku dzieci, ich możliwości i poziomu rozumienia — powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Ingrida Braziulienė, członkini sejmowego Komitetu Oświaty i Nauki.

Jak mówi, w komisji nie zostało jeszcze jasno ustalone, jak dokładnie ma wyglądać ta edukacja. Rozmowy z ministerstwami już się odbyły, ale były dość powierzchowne. Podkreśla jednak, że jako komisja mają jasne stanowisko: nauczyciele prowadzący te zajęcia muszą posiadać odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, a sama edukacja nie może ograniczać się jedynie do krótkiego okresu w czerwcu.

— Zajęcia powinny być rozłożone na cały rok szkolny, tak aby wiedza była przekazywana stopniowo i systematycznie. Na razie są to wstępne ustalenia, ale w maju spodziewamy się intensywnych dyskusji nad ostatecznym kształtem programu. Czas szybko mija, a nowy rok szkolny zbliża się w szybkim tempie, dlatego konieczne jest sprawne dopracowanie wszystkich szczegółów i podjęcie konkretnych decyzji — zaznacza Ingrida Braziulienė.

„Bardzo dobra decyzja”

Przewodniczący sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rimantas Sinkevičius w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” podkreślił, że to bardzo dobra decyzja. Jak zaznacza, takie umiejętności są zawsze potrzebne i przydatne w życiu codziennym. Nie chodzi tylko o sytuacje wojenne, ale również o funkcjonowanie w czasie pokoju, kiedy kluczowe są podstawy bezpieczeństwa, umiejętność reagowania w sytuacjach kryzysowych czy współpracy z innymi.

Od 2024 r. organizowany przez Litewski Związek Strzelców kurs obywatelskości i umiejętności obronnych jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów dziewiątych klas i odbywa się przez trzy dni w roku.

Niskie zainteresowanie

Ponadto w ubiegłym roku szkolnym rozpoczęto realizację zaktualizowanego programu fakultatywnego dla uczniów klas 11-12, jednak według danych z audytu przeprowadzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli wybiera go mniej niż 1 proc. uczniów.

W planie realizacji zapisów programu obecnego rządu przewidziano „rozszerzenie kształcenia w zakresie obywatelskości i umiejętności obronnych oraz organizację szkoleń dla dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa narodowego, obrony państwa i obywatelskości”.