Niedobór specjalistów narasta

Według danych przytoczonych przez organizatorów, sektor budowlany na Litwie zmaga się z rekordowym deficytem pracowników — ok. 12 proc. miejsc pracy pozostaje nieobsadzonych. Wskaźnik ten znacząco przewyższa średnią Unii Europejskiej.

„Już dziś cały kontynent odczuwa, że Europa się starzeje — dobrzy specjaliści wycofują się z rynku pracy, a młodych ludzi nie wystarcza, by ich zastąpić. W branży budowlanej na Litwie odnotowujemy rekordowy niedobór: około 12 proc. miejsc pracy pozostaje nieobsadzonych, co znacznie przewyższa średnią UE” — mówi Arūnas Šlenys, prezes zarządu firmy budowlanej Naresta, jeden z inicjatorów Tygodnia Inżynierii.

Eksperci podkreślają, że sytuacja ma charakter strukturalny i wynika zarówno z demografii, jak i niedostatecznego zainteresowania młodych ludzi kierunkami technicznymi.

Tydzień Inżynierii, który rozpoczął się 13 kwietnia, obejmuje interaktywne lekcje prowadzone w niemal 100 gimnazjach w całym kraju. Inicjatywa skierowana jest do uczniów stojących przed wyborem ścieżki zawodowej. „Chcemy pokazać, że inżynieria to tworzenie rzeczywistych rzeczy i rozwiązywanie zagadek” — mówi Arūnas Šlenys.

Organizatorzy wskazują, że jednym z głównych celów jest przełamanie stereotypów dotyczących pracy w budownictwie oraz pokazanie nowoczesnego charakteru zawodu, opartego na cyfrowych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach.

Rosnące znaczenie zawodu

Znaczenie inżynierów budownictwa będzie w najbliższych latach rosło, m.in. w związku z rozwojem sztucznej inteligencji oraz transformacją energetyczną. Wbrew obawom, automatyzacja nie ograniczy zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie.

„Inżynierowie, a konkretnie inżynierowie budownictwa, należą do tych zawodów, których rozwój sztucznej inteligencji (SI) nie tylko nie zastąpi, ale wręcz przeciwnie — zwiększy zapotrzebowanie na nich ze względu na infrastrukturę niezbędną dla SI. Komisja Europejska szacuje, że do 2027 r. popyt na miejsca pracy w sektorze budowlanym wzrośnie o 6 proc. w porównaniu z 2025 r., co jeszcze bardziej pogłębi niedobór siły roboczej. Projekty budowlane stają się coraz bardziej złożone (BIM, materiały zrównoważone, inteligentne miasta), dlatego rośnie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych inżynierów” — wyjaśnił uczniom podczas pierwszej lekcji w ramach Tygodnia Inżynierii, zorganizowanej w Gimnazjum w Fabianiszkach w Wilnie, dyrektor HSC Baltic i ekspert inżynieryjny Rimvydas Beržonskis.

Wyzwanie dla całej Europy

Skala problemu wykracza poza Litwę. Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego prognozuje, że do 2030 r. na kontynencie zabraknie prawie 3 mln specjalistów w sektorze budowlanym. Jednocześnie transformacja klimatyczna może wygenerować nawet 2,5 mln nowych miejsc pracy.

Sektor zmaga się również z niedoborem kompetencji — do 2027 r. aż 25 proc. pracowników będzie wymagało przekwalifikowania lub dodatkowego szkolenia. W tym kontekście rośnie znaczenie nowego pokolenia specjalistów, przygotowanych do pracy z nowoczesnymi technologiami.

Sektor ten pełni istotną rolę w gospodarce — jeden pracownik generuje około dwóch miejsc pracy w innych branżach.

Inicjatywa Tygodnia Inżynierii, objęta patronatem Rządu Republiki Litewskiej oraz premier Ingi Ruginienė, ma stać się projektem długoterminowym. Jej celem jest nie tylko promocja zawodu, ale również realne zwiększenie liczby specjalistów w nadchodzących latach.