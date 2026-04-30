Motocykliści wracają na drogi. Wiosna zwiększa ryzyko wypadków

Powrót motocyklistów po zimowej przerwie oznacza bardziej dynamiczną sytuację na drogach. Jak podkreślają przedstawiciele sektora transportu, kluczowe znaczenie ma wzajemna czujność i respektowanie zasad bezpieczeństwa.

„Na drogi wraca coraz więcej motocyklistów, dlatego sytuacja na drogach staje się bardziej dynamiczna i wymaga od nas wszystkich większej uwagi. To czas, kiedy musimy być jeszcze bardziej uważni na siebie nawzajem. Zachęcam wszystkich uczestników ruchu drogowego do zachowania szczególnej odpowiedzialności, doboru bezpiecznej prędkości i odległości — tylko wzajemny szacunek i czujność pomogą uniknąć bolesnych wypadków” — mówi wiceminister transportu Dovilė Sujetaitė.

Początek sezonu najbardziej niebezpieczny

Z danych wynika, że w ciągu ostatnich sześciu lat na drogach kraju zginęło łącznie 100 motocyklistów. Szczególnie niebezpieczny jest początek sezonu, kiedy kierowcy wracają do jazdy po dłuższej przerwie.

Po zimie umiejętności prowadzenia motocykla mogą być osłabione, a czas reakcji wydłużony. Dodatkowym zagrożeniem są zanieczyszczenia na jezdni — piasek, sól czy błoto — które znacząco obniżają przyczepność opon i zwiększają ryzyko poślizgu, zwłaszcza na zakrętach.

„Każdy uczestnik ruchu drogowego musi zrozumieć, że wiosenny asfalt nie jest jeszcze tak bezpieczny jak latem, ponieważ rano pozostaje zimny. Ma to bezpośredni wpływ na przyczepność opon, dlatego spokojniejszy styl jazdy i większa odległość od innych pojazdów są w tym okresie po prostu niezbędne” — twierdzi dyrektor generalny „Via Lietuva” Martynas Gedaminskas.

Stan techniczny i odpowiedni strój

Eksperci przypominają, że przed rozpoczęciem sezonu konieczna jest dokładna kontrola motocykla. Należy sprawdzić stan i ciśnienie opon, poziom płynów, działanie układu hamulcowego oraz oświetlenia.

Równie ważne jest odpowiednie wyposażenie kierowcy i pasażera. Obowiązkowe są kaski i ochrona oczu, a jasna, dobrze widoczna odzież zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Coraz większą popularność zyskuje także zaawansowany sprzęt ochronny z wbudowanymi poduszkami powietrznymi, który może znacząco ograniczyć skutki ewentualnych wypadków.

Wspólna odpowiedzialność na drodze

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa nie tylko na motocyklistach. Kierowcy samochodów powinni zwracać szczególną uwagę na jednoślady, które mogą pojawić się niespodziewanie, oraz częściej kontrolować lusterka, zwłaszcza prawe.

Przed wykonaniem manewrów wszyscy uczestnicy ruchu powinni upewnić się, że są widoczni i nie stwarzają zagrożenia. Jak podkreślają eksperci, tylko wzajemny szacunek i rozwinięta kultura jazdy mogą realnie ograniczyć liczbę wypadków w nadchodzącym sezonie.

Wiosną na drogach pojawia się więcej motocyklistów, co wymaga większej czujności kierowców | Fot. Ervin Rauluševičius, ELTA