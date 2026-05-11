Klasyka wciąż na czele

— Sezon lodowy w tym roku dopiero się rozpoczął, jednak patrząc historycznie, najczęściej do koszyków trafiają tradycyjne smaki: waniliowe i śmietankowe lub lody na patyku. Chociaż często poszukiwane są znane już smaki, klienci zdecydowanie nie boją się eksperymentować, dlatego co roku aktualizujemy asortyment i sprowadzamy coraz to nowe rodzaje lodów: z różnymi dodatkami, bez cukru, wegańskie czy różne sorbety — informuje „Kurier Wileński” Gintarė Kitovė, kierowniczka ds. komunikacji sieci handlowej IKI.

Jak zauważa, w ostatnich latach coraz wyraźniej widać rosnącą popularność lodów bez cukru, bez laktozy, a także tych produkowanych na bazie jogurtu greckiego. Zmieniające się preferencje konsumentów sprawiły, że w tym roku oferta została poszerzona o nowe propozycje w tym lody z dodatkiem białka oraz różnorodne warianty w opakowaniach pudełkowych.

— Sprzedaż lodów często zależy nie tylko od smaków, ale również od pogody. Jeśli dni są pochmurne, ochota na orzeźwienie jest mniejsza, jednak gdy tylko pojawia się słońce, a słupek temperatury rośnie, lody natychmiast trafiają do koszyków i są jednym z ulubionych elementów ciepłych dni. Wybierając lody, klienci zwracają również dużą uwagę na dostępne promocje, dlatego na początku sezonu oferujemy zniżki sięgające nawet 50 proc. na różne rodzaje lodów — podkreśla Gintarė Kitovė.

Będą nowości

Z kolei klienci Lidla w ubiegłym roku pozostali wierni klasycznym lodom waniliowym typu plombir, a także polubili lody z serem mascarpone i owocami jagodowymi. W tym roku sklepy Lidl planują w szczycie sezonu zaoferować ponad 70 różnych rodzajów lodów, z czego około połowa będzie nowościami w asortymencie.

Asortyment Lidla chwali się szerokim wyborem typów lodów: od lodów śmietankowych i sorbetów po mrożone soki i kanapki lodowe. Oprócz tradycyjnych smaków, takich jak wanilia, czekolada, karmel czy owoce, w ofercie znajdują się także bardziej wyszukane i nietypowe połączenia, np. banan z czekoladą, mango z gruszką, pistacja z czekoladą, a także lody twarogowe z makiem czy kefir z liofilizowanymi owocami.

Deser całoroczny

„Widzimy, że lody przestały być wyłącznie letnim deserem klienci sięgają po nie przez cały rok i w różnych sytuacjach. Jednak wraz ze wzrostem temperatur sprzedaż lodów gwałtownie rośnie. Choć wielu konsumentów pozostaje wiernych swoim ulubionym smakom, w ostatnich latach obserwujemy coraz więcej osób chętnych do odkrywania nowych, mniej tradycyjnych smaków i form lodów. Dlatego w tym roku oferujemy tak wiele nowych produktów, aby każdy znalazł coś dla siebie” — mówi Lina Skersytė, kierowniczka ds. komunikacji Lidl Lietuva.

Podobnie jak większość asortymentu Lidla, wiele lodów dostępnych w sklepach to produkty marek własnych. Linie Gelatelli, Bon Gelati i Ballino obejmują zarówno klasyczne, jak i nowoczesne propozycje, a wiele z nich stało się już prawdziwymi ulubieńcami klientów.

„Litewscy klienci bardzo cenią lokalne produkty, dlatego ściśle współpracujemy z krajowymi producentami mleczarskimi, aby oferować najwyższej jakości wyroby z litewskiej śmietany i mleka. Na przykład część lodów marek Ballino i Gelatelli produkowana jest przez litewską firmę Vikeda. Wierzymy, że połączenie lokalnego smaku z przystępną ceną Lidla sprawia, że pozostajemy pierwszym wyborem klientów planujących letnie desery” — dodaje przedstawicielka sieci handowej.