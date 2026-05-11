Strona głównaSpołeczeństwo

Sezon ochoty „na coś słodkiego i chłodnego” nabiera tempa. Co nowego na półkach?

Na dworze robi się coraz cieplej, a wraz z pierwszymi oznakami lata rośnie ochota na coś chłodnego i słodkiego. Sezon lodowy właśnie się rozpoczyna, a sklepy już teraz intensywnie konkurują o uwagę klientów, prezentując zarówno sprawdzone klasyki, jak i zaskakujące nowości smakowe. Jakie lody będą królować tego lata i czym sprzedawcy chcą przyciągnąć konsumentów?

Autor: Honorata Adamowicz
Sprzedaż lodów.
Sprzedaż lodów często zależy nie tylko od smaków, ale również od pogody | Fot. Marian Paluszkiewicz

Czytaj również...

Klasyka wciąż na czele

— Sezon lodowy w tym roku dopiero się rozpoczął, jednak patrząc historycznie, najczęściej do koszyków trafiają tradycyjne smaki: waniliowe i śmietankowe lub lody na patyku. Chociaż często poszukiwane są znane już smaki, klienci zdecydowanie nie boją się eksperymentować, dlatego co roku aktualizujemy asortyment i sprowadzamy coraz to nowe rodzaje lodów: z różnymi dodatkami, bez cukru, wegańskie czy różne sorbety — informuje „Kurier Wileński” Gintarė Kitovė, kierowniczka ds. komunikacji sieci handlowej IKI.

Jak zauważa, w ostatnich latach coraz wyraźniej widać rosnącą popularność lodów bez cukru, bez laktozy, a także tych produkowanych na bazie jogurtu greckiego. Zmieniające się preferencje konsumentów sprawiły, że w tym roku oferta została poszerzona o nowe propozycje w tym lody z dodatkiem białka oraz różnorodne warianty w opakowaniach pudełkowych.

— Sprzedaż lodów często zależy nie tylko od smaków, ale również od pogody. Jeśli dni są pochmurne, ochota na orzeźwienie jest mniejsza, jednak gdy tylko pojawia się słońce, a słupek temperatury rośnie, lody natychmiast trafiają do koszyków i są jednym z ulubionych elementów ciepłych dni. Wybierając lody, klienci zwracają również dużą uwagę na dostępne promocje, dlatego na początku sezonu oferujemy zniżki sięgające nawet 50 proc. na różne rodzaje lodów — podkreśla Gintarė Kitovė.

Czytaj także: A może na lody?

Będą nowości

Z kolei klienci Lidla w ubiegłym roku pozostali wierni klasycznym lodom waniliowym typu plombir, a także polubili lody z serem mascarpone i owocami jagodowymi. W tym roku sklepy Lidl planują w szczycie sezonu zaoferować ponad 70 różnych rodzajów lodów, z czego około połowa będzie nowościami w asortymencie.

Asortyment Lidla chwali się szerokim wyborem typów lodów: od lodów śmietankowych i sorbetów po mrożone soki i kanapki lodowe. Oprócz tradycyjnych smaków, takich jak wanilia, czekolada, karmel czy owoce, w ofercie znajdują się także bardziej wyszukane i nietypowe połączenia, np. banan z czekoladą, mango z gruszką, pistacja z czekoladą, a także lody twarogowe z makiem czy kefir z liofilizowanymi owocami.

Deser całoroczny

„Widzimy, że lody przestały być wyłącznie letnim deserem klienci sięgają po nie przez cały rok i w różnych sytuacjach. Jednak wraz ze wzrostem temperatur sprzedaż lodów gwałtownie rośnie. Choć wielu konsumentów pozostaje wiernych swoim ulubionym smakom, w ostatnich latach obserwujemy coraz więcej osób chętnych do odkrywania nowych, mniej tradycyjnych smaków i form lodów. Dlatego w tym roku oferujemy tak wiele nowych produktów, aby każdy znalazł coś dla siebie” — mówi Lina Skersytė, kierowniczka ds. komunikacji Lidl Lietuva.

Podobnie jak większość asortymentu Lidla, wiele lodów dostępnych w sklepach to produkty marek własnych. Linie Gelatelli, Bon Gelati i Ballino obejmują zarówno klasyczne, jak i nowoczesne propozycje, a wiele z nich stało się już prawdziwymi ulubieńcami klientów.

„Litewscy klienci bardzo cenią lokalne produkty, dlatego ściśle współpracujemy z krajowymi producentami mleczarskimi, aby oferować najwyższej jakości wyroby z litewskiej śmietany i mleka. Na przykład część lodów marek Ballino i Gelatelli produkowana jest przez litewską firmę Vikeda. Wierzymy, że połączenie lokalnego smaku z przystępną ceną Lidla sprawia, że pozostajemy pierwszym wyborem klientów planujących letnie desery” — dodaje przedstawicielka sieci handowej.

Czytaj także: Święta bez przesady: jak ograniczyć cukier i nie rezygnować z przyjemności?

Afisze

Więcej od autora

Kultura

Polska flaga jest znakiem zobowiązania – aby pielęgnować polskość w miejscu, w którym żyjemy

Honorata Adamowicz
Tylko w „Kurierze”

Wiosenne przymrozki — rolnictwo bez większych strat, ale pogoda wciąż niepewna

„Na razie stabilnie, ale lokalne uszkodzenia się pojawiają”— Na razie sytuacja wygląda dość stabilnie i nie ma większych powodów do niepokoju. Pojawiają się wprawdzie sygnały od niektórych sadowników, że czereśnie...
Społeczeństwo

Mniej oszustw w statystykach, ale trendy są niepokojące. Uwaga na II filar i zwroty podatków

Honorata Adamowicz

RedKomy