Według mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Roberta Duchniewicza, partnerstwo to nada nowy impuls wspólnym projektom i otworzy szersze perspektywy rozwoju dla obu stron.

„Podpisany dokument jest wyrazem silnej woli obu samorządów do współpracy i wytycza jasne kierunki przyszłych porozumień. Rejony wileński i malacki będą wspólnie dążyć do zmian korzystnych dla całego regionu – od sprawniejszej komunikacji i wspierania przedsiębiorczości, po lepszą jakość usług oraz bogatszą ofertę rekreacyjną. Jestem przekonany, że łącząc nasze zasoby, doświadczenie i pomysły, stworzymy bardziej sprzyjające środowisko gospodarcze i społeczne” – zaznacza mer R. Duchniewicz.

„Rejony malacki i wileński łączy nie tylko sąsiedztwo, ale też przekonanie, że jakość życia ludzi zależy od umiejętności jednoczenia sił, dzielenia się doświadczeniem i współdziałania. Jestem pewien, że ściślejsza współpraca pozwoli lepiej wykorzystać mocne strony obu samorządów i wspólnie wdrażać inicjatywy, które przyczynią się do dobrobytu naszych mieszkańców. Wierzę, że działając ramię w ramię, będziemy mogli jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców i budować silne sąsiedztwo, które przyniesie korzyści zarówno dziś, jak i w przyszłości” – podkreśla mer Samorządu Rejonu Malackiego Saulius Jauneika.

W liście intencyjnym wyróżniono sześć priorytetowych kierunków współpracy:

Mobilność i komunikacja;

Gospodarka i inwestycje;

Rozwój terytorialny;

Turystyka i rekreacja;

Usługi publiczne;

Innowacje i cyfryzacja.

W celu realizacji założeń powołane zostaną wspólne grupy robocze oraz powstanie plan działań i środków na lata 2027–2029. W liście intencyjnym przewidziano również zbadanie możliwości ubiegania się poszczególnych miejscowości obu rejonów o status obszaru uzdrowiskowego.

Podczas spotkania omówiono także współpracę w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Ważnym tematem było też partnerstwo kulturowe w ramach Szlaku św. Jakuba, który łączy społeczności obu rejonów i ich wspólne dziedzictwo.

Podpisany list intencyjny stanowi podstawę do zawarcia długoterminowej umowy o współpracy, którą będą musiały zatwierdzić rady obu rejonów. Oczekuje się, że partnerstwo to przerodzi się w trwałe, innowacyjne i przynoszące wymierne korzyści mieszkańcom działania.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego