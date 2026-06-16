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Samorząd Rejonu Wileńskiego rozszerza współpracę regionalną: podpisano list intencyjny z Samorządem Rejonu Malackiego

10 czerwca w Dworze w Glinciszkach mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz oraz mer Samorządu Rejonu Malackiego Saulius Jauneika podpisali list intencyjny, otwierający nowy etap współpracy między sąsiadującymi samorządami. Dokument ten potwierdza gotowość obu stron do wspólnego wprowadzania zmian, racjonalnego wykorzystywania zasobów oraz budowania bardziej zrównoważonej przyszłości regionu.

Autor: Inf. ASRW
Uroczyste podpisanie listu intencyjnego w Glinciszkach. Od prawej: Robert Duchniewicz, mer rejonu wileńskiego, i Saulius Jauneika, mer rejonu malackiego.
Uroczyste podpisanie listu intencyjnego w Glinciszkach. Od prawej: Robert Duchniewicz, mer rejonu wileńskiego, i Saulius Jauneika, mer rejonu malackiego | Fot. vrsa.lt

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Według mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Roberta Duchniewicza, partnerstwo to nada nowy impuls wspólnym projektom i otworzy szersze perspektywy rozwoju dla obu stron.

„Podpisany dokument jest wyrazem silnej woli obu samorządów do współpracy i wytycza jasne kierunki przyszłych porozumień. Rejony wileński i malacki będą wspólnie dążyć do zmian korzystnych dla całego regionu – od sprawniejszej komunikacji i wspierania przedsiębiorczości, po lepszą jakość usług oraz bogatszą ofertę rekreacyjną. Jestem przekonany, że łącząc nasze zasoby, doświadczenie i pomysły, stworzymy bardziej sprzyjające środowisko gospodarcze i społeczne” – zaznacza mer R. Duchniewicz.

„Rejony malacki i wileński łączy nie tylko sąsiedztwo, ale też przekonanie, że jakość życia ludzi zależy od umiejętności jednoczenia sił, dzielenia się doświadczeniem i współdziałania. Jestem pewien, że ściślejsza współpraca pozwoli lepiej wykorzystać mocne strony obu samorządów i wspólnie wdrażać inicjatywy, które przyczynią się do dobrobytu naszych mieszkańców. Wierzę, że działając ramię w ramię, będziemy mogli jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców i budować silne sąsiedztwo, które przyniesie korzyści zarówno dziś, jak i w przyszłości” – podkreśla mer Samorządu Rejonu Malackiego Saulius Jauneika.

W liście intencyjnym wyróżniono sześć priorytetowych kierunków współpracy:

  • Mobilność i komunikacja;
  • Gospodarka i inwestycje;
  • Rozwój terytorialny;
  • Turystyka i rekreacja;
  • Usługi publiczne;
  • Innowacje i cyfryzacja.

W celu realizacji założeń powołane zostaną wspólne grupy robocze oraz powstanie plan działań i środków na lata 2027–2029. W liście intencyjnym przewidziano również zbadanie możliwości ubiegania się poszczególnych miejscowości obu rejonów o status obszaru uzdrowiskowego.

Podczas spotkania omówiono także współpracę w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Ważnym tematem było też partnerstwo kulturowe w ramach Szlaku św. Jakuba, który łączy społeczności obu rejonów i ich wspólne dziedzictwo.

Podpisany list intencyjny stanowi podstawę do zawarcia długoterminowej umowy o współpracy, którą będą musiały zatwierdzić rady obu rejonów. Oczekuje się, że partnerstwo to przerodzi się w trwałe, innowacyjne i przynoszące wymierne korzyści mieszkańcom działania.

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Stronę przygotowano
na podstawie informacji
Samorządu Rejonu Wileńskiego

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