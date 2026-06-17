Stan realizacji budowy ocenili minister kultury Vaida Aleknavičienė, mer Wilna Valdas Benkunskas, a także przedstawiciele resortu, samorządu oraz kierownictwo spółki Vilniaus vystymo kompanija, zarządzającej projektem.

„Postępy są naprawdę imponujące — widzimy już nie na planach, lecz w rzeczywistości skalę powstającego światowej klasy kompleksu koncertowego. Narodowa Sala Koncertowa, mogąca pomieścić ponad dwa i pół tysiąca widzów, stanie się miejscem przyciągającym najsłynniejsze orkiestry muzyki współczesnej oraz artystów światowego formatu. Jednocześnie będzie ważnym centrum kultury dla mieszkańców Wilna i gości miasta, wzmacniając pozycję stolicy na europejskiej mapie kultury” — powiedział Valdas Benkunskas.

Sprzęt najwyższej jakości

Obecnie intensywnie prowadzone są prace związane z wykonywaniem konstrukcji monolitycznych — powstają kolejne kolumny, stropy, ściany wewnętrzne, schody. Planowane jest, że do końca roku zakończone zostaną główne konstrukcje kompleksu. Już tego lata ma rozpocząć się montaż elewacji. W części budynku przeznaczonej na małą salę zakończono już montaż metalowych konstrukcji fasady.

W najbliższym czasie planowane jest również podpisanie umowy na dostawę najwyższej klasy wyposażenia scenicznego: systemów nagłośnienia, oświetlenia i innych nowoczesnych rozwiązań technologicznych spełniających najwyższe wymagania akustyczne.

— Narodowa Sala Koncertowa będzie wyróżniać się nie tylko swoją architekturą i skalą przedsięwzięcia, lecz także zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. Cały zespół projektowy dokłada starań, aby każdy kluczowy element inwestycji został zrealizowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Obecnie prowadzimy rozmowy dotyczące wdrożenia technologii scenicznych i rozwiązań akustycznych najwyższej klasy, które do tej pory nie były wykorzystywane na Litwie. Pod koniec roku planujemy również wyłonić dostawcę krzeseł do sali głównej oraz sali prób. Będą to przestrzenie o wyjątkowych parametrach, zaprojektowane z myślą o spełnieniu najbardziej rygorystycznych wymagań akustycznych. To niezwykle ważny obiekt dla litewskiej kultury i dziedzictwa historycznego — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Laura Joffė, dyrektorka spółki Vilniaus vystymo kompanija.

Za akustykę odpowiadają japońscy eksperci

Narodowa Sala Koncertowa będzie składać się z kilku odrębnych części połączonych wspólnym parterem cokołowym. W obiekcie o powierzchni 23,8 tys. m kw znajdą się cztery sale.

W sali głównej będą odbywać się koncerty muzyki symfonicznej i kameralnej oraz różnorodne wydarzenia muzyczne. Będzie mogła ona pomieścić ok. 1,6 tys. słuchaczy.

Mała sala będzie mogła pomieścić 500-700 osób, w zależności od układu przestrzeni na potrzeby konkretnego wydarzenia. Będą się tu odbywały przedstawienia teatralne, taneczne i cyrkowe, koncerty, konferencje, transmisje telewizyjne.

Trzecia sala będzie przeznaczona na działalność edukacyjną, ekspozycje i inne wydarzenia kulturalne. Czwarta posłuży muzykom i artystom jako sala prób. Ponadto w budynku znajdą się przestrzenie dla kawiarni, księgarni oraz działalności kulturalnej. Powstanie także taras widokowy oraz hol z panoramą miasta.

Za realizację projektu Narodowej Sali Koncertowej odpowiada spółka Vilniaus vystymo kompanija. Generalnym wykonawcą jest firma Gilesta, działająca na podstawie umowy konsorcjum z firmą Kaminta. Projekt architektoniczny opracowały pracownie Arquivio Architects oraz Cloud architektai (Litwa). Za rozwiązania akustyczne odpowiadają eksperci z japońskiej firmy Nagata Acoustics.

Zakończenie budowy planowane jest na czwarty kwartał 2028 r.