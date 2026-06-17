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Na stołecznej Górze Bouffałowej powstaje światowej klasy kompleks koncertowy

Przed półtorej roku na Górze Bouffałowej (lit.Tauro) rozpoczęła się budowa Narodowej Sali Koncertowej. Dziś wyraźnie widać już skalę projektu. Można ocenić, jak wizualnie będą prezentować się przestrzenie przyszłego kompleksu. Planuje się, że pierwsze koncerty odbędą się tu pod koniec 2028 r.

Autor: Justyna Giedrojć
Na stołecznej Górze Bouffałowej powstaje światowej klasy kompleks koncertowy.
W obiekcie o powierzchni 23,8 tys. m kw znajdą się cztery sale | Fot. vilnius.lt

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Stan realizacji budowy ocenili minister kultury Vaida Aleknavičienė, mer Wilna Valdas Benkunskas, a także przedstawiciele resortu, samorządu oraz kierownictwo spółki Vilniaus vystymo kompanija, zarządzającej projektem.

„Postępy są naprawdę imponujące — widzimy już nie na planach, lecz w rzeczywistości skalę powstającego światowej klasy kompleksu koncertowego. Narodowa Sala Koncertowa, mogąca pomieścić ponad dwa i pół tysiąca widzów, stanie się miejscem przyciągającym najsłynniejsze orkiestry muzyki współczesnej oraz artystów światowego formatu. Jednocześnie będzie ważnym centrum kultury dla mieszkańców Wilna i gości miasta, wzmacniając pozycję stolicy na europejskiej mapie kultury” — powiedział Valdas Benkunskas.

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Sprzęt najwyższej jakości

Obecnie intensywnie prowadzone są prace związane z wykonywaniem konstrukcji monolitycznych — powstają kolejne kolumny, stropy, ściany wewnętrzne, schody. Planowane jest, że do końca roku zakończone zostaną główne konstrukcje kompleksu. Już tego lata ma rozpocząć się montaż elewacji. W części budynku przeznaczonej na małą salę zakończono już montaż metalowych konstrukcji fasady.

W najbliższym czasie planowane jest również podpisanie umowy na dostawę najwyższej klasy wyposażenia scenicznego: systemów nagłośnienia, oświetlenia i innych nowoczesnych rozwiązań technologicznych spełniających najwyższe wymagania akustyczne.

— Narodowa Sala Koncertowa będzie wyróżniać się nie tylko swoją architekturą i skalą przedsięwzięcia, lecz także zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. Cały zespół projektowy dokłada starań, aby każdy kluczowy element inwestycji został zrealizowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Obecnie prowadzimy rozmowy dotyczące wdrożenia technologii scenicznych i rozwiązań akustycznych najwyższej klasy, które do tej pory nie były wykorzystywane na Litwie. Pod koniec roku planujemy również wyłonić dostawcę krzeseł do sali głównej oraz sali prób. Będą to przestrzenie o wyjątkowych parametrach, zaprojektowane z myślą o spełnieniu najbardziej rygorystycznych wymagań akustycznych. To niezwykle ważny obiekt dla litewskiej kultury i dziedzictwa historycznego — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Laura Joffė, dyrektorka spółki Vilniaus vystymo kompanija.

Za akustykę odpowiadają japońscy eksperci

Narodowa Sala Koncertowa będzie składać się z kilku odrębnych części połączonych wspólnym parterem cokołowym. W obiekcie o powierzchni 23,8 tys. m kw znajdą się cztery sale.

W sali głównej będą odbywać się koncerty muzyki symfonicznej i kameralnej oraz różnorodne wydarzenia muzyczne. Będzie mogła ona pomieścić ok. 1,6 tys. słuchaczy.

Mała sala będzie mogła pomieścić 500-700 osób, w zależności od układu przestrzeni na potrzeby konkretnego wydarzenia. Będą się tu odbywały przedstawienia teatralne, taneczne i cyrkowe, koncerty, konferencje, transmisje telewizyjne.

Trzecia sala będzie przeznaczona na działalność edukacyjną, ekspozycje i inne wydarzenia kulturalne. Czwarta posłuży muzykom i artystom jako sala prób. Ponadto w budynku znajdą się przestrzenie dla kawiarni, księgarni oraz działalności kulturalnej. Powstanie także taras widokowy oraz hol z panoramą miasta.

Za realizację projektu Narodowej Sali Koncertowej odpowiada spółka Vilniaus vystymo kompanija. Generalnym wykonawcą jest firma Gilesta, działająca na podstawie umowy konsorcjum z firmą Kaminta. Projekt architektoniczny opracowały pracownie Arquivio Architects oraz Cloud architektai (Litwa). Za rozwiązania akustyczne odpowiadają eksperci z japońskiej firmy Nagata Acoustics.

Zakończenie budowy planowane jest na czwarty kwartał 2028 r.

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Afisze

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