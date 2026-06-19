Jedna platforma dla szkół i nauczycieli

„Uczę w Wilnie” to bezpłatna platforma ogłoszeń o pracę przeznaczona dla placówek oświatowych podlegających Samorządowi Miasta Wilna oraz nauczycieli szukających zatrudnienia.

Do tej pory oferty pracy publikowano na różnych portalach i w mediach społecznościowych, co utrudniało proces rekrutacji. Nowe rozwiązanie ma stworzyć jednolitą przestrzeń, w której szkoły będą mogły publikować oferty i bezpośrednio kontaktować się z kandydatami.

Nauczyciele otrzymają możliwość utworzenia profilu zawodowego z informacjami o wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu. Platforma umożliwi także anonimowe poszukiwanie pracy oraz samodzielne zarządzanie danymi.

„Naszym najważniejszym celem jest, aby wszystkie dzieci w Wilnie czuły się w szkołach dobrze i bezpiecznie, a kształcili je profesjonalni, zmotywowani nauczyciele. Dlatego stworzyliśmy platformę »Uczę w Wilnie«. Chcemy, aby szkoły i nauczyciele poszukujący pracy mogli się nawzajem znaleźć wygodniej i szybciej” – powiedział Vytautas Mitalas, wicemer Wilna.

Odpowiedź na niedobór pedagogów

Władze miasta podkreślają, że mimo wzrostu liczby nauczycieli problem niedoboru kadry pozostaje aktualny.

W latach 2018–2025 liczba nauczycieli w Wilnie wzrosła z 6766 do 8406. W 2025 roku po raz pierwszy odnotowano dodatni bilans zatrudnienia – zawarto o 101 umów o pracę więcej niż rozwiązano.

Jednocześnie rośnie średni wiek pedagogów. Obecnie 579 nauczycieli, czyli 13,5 proc. wszystkich zatrudnionych, osiągnęło wiek emerytalny, a kolejne 16,8 proc. znajduje się w wieku przedemerytalnym.

Największy odsetek nauczycieli w wieku emerytalnym pracuje w edukacji wczesnoszkolnej oraz uczy matematyki, języka litewskiego i literatury oraz języka angielskiego.

Problem jest szczególnie widoczny w szkołach mniejszości narodowych, gdzie pracuje znacznie mniej nauczycieli poniżej 30. roku życia niż w szkołach z litewskim językiem nauczania.

Anonimowość i rekrutacja

Twórcy platformy, „EDU Vilnius”, zwracają uwagę, że jej główną zaletą jest odwrócenie dotychczasowego modelu rekrutacji.

„To jedno okno do wszystkich szkół w Wilnie, które całkowicie zmienia sposób poszukiwań, ponieważ platforma przede wszystkim pozwala samym szkołom znaleźć potencjalnych nauczycieli, a nie tylko osobom poszukującym pracy szukać szkół” – powiedziała Unė Kaunaitė, dyrektorka „EDU Vilnius”.

Jak podkreśliła, ważnym elementem systemu jest możliwość zachowania anonimowości przez nauczycieli, którzy chcą zmienić miejsce pracy bez ujawniania swojej tożsamości.

Wsparcie dla nauczycieli

Uruchomienie platformy jest częścią szerszej strategii Wilna na rzecz przyciągania i utrzymania nauczycieli.

Początkujący pedagodzy mogą liczyć na dodatek do wynagrodzenia w wysokości 300 euro, a wszyscy nauczyciele mają prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

Miasto finansuje również studia pedagogiczne. Obecnie korzysta z nich 185 przyszłych nauczycieli, a od kolejnego roku akademickiego 654 osoby planują rozpocząć studia pedagogiczne lub się przekwalifikować.

Przez cały rok prowadzony jest także program „Zaczynam uczyć w Wilnie”, który w tym roku ukończyło 45 pedagogów.

Platforma „Uczę w Wilnie” jest już dostępna dla szkół i nauczycieli poszukujących pracy w Wilnie.