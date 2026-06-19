Dzień Pola w Rudominie: skosztuj, doświadcz, poznaj!

„Rejon wileński od zawsze słynął z głębokich tradycji rolniczych i pracowitych ludzi, dlatego cieszymy się, że możemy zaprezentować nowe wydarzenie dostępne dla wszystkich. W naszym rejonie z powodzeniem uprawia się dziś egzotyczne grzyby, zakłada nowoczesne winnice oraz wdraża inteligentne technologie, jednocześnie pielęgnując dawne tradycje. Chcemy tym wydarzeniem podkreślić nasze korzenie i wyrazić silne wsparcie dla rolników. Serdecznie zapraszam wszystkich do wzięcia udziału, rozmów, zakupów lokalnych produktów oraz miłego i pożytecznego spędzenia czasu” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

„To żywa i smaczna lekcja pod gołym niebem dla całej rodziny. Chcemy, aby dzieci nie tylko widziały owoce czy sery na sklepowych półkach, ale też rozumiały, skąd pochodzą i ile pracy oraz serca wkładają w ich powstanie mieszkańcy naszego rejonu. Każdy odwiedzający będzie mógł aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu. Program został przygotowany tak, aby wszystkiego można było dotknąć, powąchać i spróbować samemu” – mówi wicemer rejonu wileńskiego Danuta Narbut.

Podczas wydarzenia odbędzie się 12 bezpłatnych warsztatów edukacyjnych dla całej rodziny.

W ramach dodatkowych atrakcji zaprezentowany zostanie nowoczesny sprzęt rolniczy, ogrodowy i rekreacyjny od firm UAB „Galuotas” (traktory i maszyny rolnicze), UAB „Technika gamtai” (sprzęt do pielęgnacji lasu i ogrodu) oraz UAB „Motorider” (motocykle). Wydarzenie wzbogacą również działania aktywizujące Stowarzyszenia „Kurianti visuomenė” oraz bogaty program artystyczny w wykonaniu lokalnych zespołów.

Graf. organizatorzy

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego