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Noc Świętojańska w rejonie wileńskim. Rudomino, Sużany i Pogiry zapraszają

Zbliżają się wyczekiwane obchody Nocy Świętojańskiej – święta zakorzenionego głęboko w tradycji i kulturze Wileńszczyzny. W tym roku świętowanie zapowiada się wyjątkowo hucznie – oprócz tradycyjnych ognisk i wianków na mieszkańców czekają liczne koncerty oraz widowiska. Na mapie świątecznych atrakcji rejonu wileńskiego szczególnie wyróżniają się trzy miejscowości: Rudomino, Sużany oraz Pogiry.

Autor: Inf. ASRW
Dziewczęta w wiankach.
Noc Świętojańska na Wileńszczyźnie to okazja obejrzenia licznych programów artystycznych | Fot. Marian Paluszkiewicz

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Roztańczone Rudomino

23 czerwca o godz. 20:00 Centrum Kultury w Rudominie zaprasza na pełną energii Noc Świętojańską. Organizatorzy przygotowali niezwykle bogaty program koncertowy. Gwiazdą wieczoru będzie piosenkarka Natalija Bunkė, a na scenie zaprezentuje się również zespół „Classic” z Polski. O podgrzanie atmosfery zadbają tancerze z programu „Taniec z gwiazdą” – „Jamram” Akademia Taneczna, a także unikalny „Skrabalman Show”. Nie zabraknie konkursów, tradycyjnego ogniska oraz dyskoteki, którą poprowadzi DJ Be Happy. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Jubileuszowe Sużany: 35 lat „Kapeli Świętojańskiej”

23 czerwca o godz. 19:00 Sużany łączą magię tradycji z wyjątkowym świętem muzycznym. Tegoroczna Noc Świętojańska zbiega się z imponującym jubileuszem 35-lecia Kapeli Świętojańskiej. Z tej okazji na scenie, u boku jubilatów, wystąpią legendy litewskiej estrady: Irena Starošaitė i Žilvinas Žvagulis, a także zespół „Sużanianka”. Wieczór zwieńczy widowiskowy pokaz ognia w wykonaniu grupy „Viduramžiai LT”, będą tradycyjne ognisko oraz zabawa taneczna pod gołym niebem.

Pogiry świętują podwójnie: otwarcie nowego parku

24 czerwca imprezie świętojańskiej w Pogirach towarzyszyć będzie uroczyste otwarcie nowo wybudowanego parku (ul. Šiltnamių g. 15). Świętowanie ruszy już o godz. 18:00. Na przybyłych – szczególnie tych najmłodszych – czekać będą kolorowe atrakcje, zajęcia edukacyjne oraz tradycyjny jarmark, na którym nie zabraknie lokalnych smakołyków i rękodzieła. Część koncertowa rozpocznie się o godz. 20.00. Oprócz tradycyjnych życzeń dla Janów i Janin organizatorzy szykują „małą świąteczną tajemnicę” – specjalny, niespodziankowy występ artystów, który – jak obiecują – na długo zapadnie w pamięć.

Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców i gości do wspólnego celebrowania tych magicznych letnich chwil w rejonie wileńskim.

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Stronę przygotowano
na podstawie informacji
Samorządu Rejonu Wileńskiego

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 23 (65) 13-19/06/2026

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