21 czerwca Centrum Kultury w Sawiczunach – filia Centrum Kultury w Rudominie – zaprosiło wszystkich na wyjątkowe święto rodziny, aby wspólnie spędzić czas i celebrować największy skarb, jakim jest właśnie rodzina.

Na przybyłych gości czekało popołudnie pełne wrażeń. Organizatorzy zadbali o to, aby wszystkim dopisywał dobry humor i by każdy czuł się częścią jednej wielkiej rodziny.

Publiczność miała okazję obejrzeć piękny koncert i wesoło bawić się wraz z artystami. Na scenie tego dnia wystąpili wychowankowie przedszkola w Rukojniach, zespół taneczny Gimnazjum Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, trio akordeonistów „Un Been Trio”, zespół wokalny „Lada” z Glinciszek, zespół wokalny „Brzózki” z Glinciszek, zespół wokalny „Wiosna” z Grygajć oraz saksofonista Stanisław Zajankowski. Kulminacją świątecznego koncertu był występ zespołu „Wiza” z Podbrodzia.

Podczas święta chętni mogli poczęstować się smaczną kaszą polową oraz skosztować waty cukrowej.

Nie zapomniano również o najmłodszych uczestnikach wydarzenia. Dzieci mogły wziąć udział w różnorodnych zabawach prowadzonych przez animatorów. Szczególną frajdę sprawiła zarówno maluchom, jak i dorosłym zabawa z armatką pianową.

Na święto do Sawiczun przybyli również dostojni goście: radna Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, radny Samorządu Rejonu Wileńskiego Stanisław Zajankowski oraz starosta gminy Rukojnie Anżeła Stankiewicz i Henryk Subocz.

Było to niezwykle piękne święto, które przypomniało, jak ważne są rodzina, wspólnota i bycie razem. Wszystkim dopisywał dobry humor, a na twarzach nieustannie gościł szeroki uśmiech. Każdy mógł poczuć się częścią jednej wielkiej rodziny.

Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury w Sawiczunach – filia Centrum Kultury w Rudominie.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie