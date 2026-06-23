Bogaty repertuar

Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” świętował swoje 45-lecie. Na deskach Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu w Wilnie wystawiono dorobek zespołu założonego przez śp. Gabriela Jana Mincewicza. Zespół kierowany przez Natalię Sosnowską wystawił tańce polskie, ale też ludowe litewskie czy nawet te regionalne, przywiązane do Wileńszczyzny — w odpowiadających tym ziemiom strojach, o których więcej będziemy pisali w specjalnym reportażu, który ukaże się w najbliższym wydaniu magazynowym.

Zespół odebrał liczne słowa uznania (przy mikrofonie doradczyni prezydenta RL Jolanta Karpavičienė, wśród członków zespołu stoi wiceminister kultury Edita Utarienė) | Fot. Marian Paluszkiewicz

Na prośbę kierowniczki zespołu dr Natalii Sosnowskiej koncert współotwierał z nią dziennikarz „Kuriera Wileńskiego”. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu na zaszczytnej scenie miała miejsce część przemówień, pozdrowień i wręczenie nagród. Dla przedstawicieli instytucji przemawiających ze sceny zespół wręczał specjalne albumy podsumowujące 40-lecie „Wileńszczyzny”, wydane pięć lat temu z okazji czterech dekad działalności.

Główna choreograf Leonarda Klukowska zebrała szczególnie gromkie owacje | Fot. Marian Paluszkiewicz

Liczne słowa uznania obu państw

Słowa uznania przekazali w listach prezydenci Litwy i Polski. List prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy przeczytała doradczyni prezydenta, Jolanta Karpavičienė. Przeczytała go także po polsku.

Swoje słowa uznania przekazał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki, w liście przeczytanym przez Artura Sorokę, radcę ministra w Ambasadzie RP w Wilnie.

Swoje gratulacje przekazało także litewskie Ministerstwo Kultury. Wiceminister Edita Utarienė wręczyła także nagrody niektórym zasłużonym członkom i weteranom zespołu „Wileńszczyzna”, a także partnerom. Nagrody od Ministerstwa Kultury otrzymali scenograf Audrius Jankauskas; reżyser Rimas Sakalauskas, Algirdas Biveinis, weteran „Wileńszczyzny” German Komarowski, Daniel Szepet, Rafał Łaczyński, Małgorzata Kuncewicz, choreograf Natalia Kowaliowa, główna choreograf Leonarda Klukowska (oklaski dla której były szczególnie gromkie) oraz dr Natalia Sosnowska, kierowniczka i dyrygent „Wileńszczyzny”.

List gratulacyjny przysłał także szef polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, minister Maciej Wróbel. Słowa uznania odczytał Wiesław Pietrzak, prezes Koła Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Węgorzewie. Pan Pietrzak przyniósł też dary, wśród nich symboliczny ludowy kapelusz, który założył na scenie specjalnie po to, aby go z głowy przed kierowniczką zespołu Natalią Sosnowską zdjąć w geście uznania.

Repertuar był szeroki — od klasyków po nowsze aranżacje | Fot. Marian Paluszkiewicz

Nie zabrakło także obecności przedstawicieli samorządowców. Kierowniczka Wydziału Kultury i Turystyki Samorządu Rejonu Wileńskiego Grażyna Sluszko przekazała wyrazy uznania od mera rejonu Roberta Duchniewicza, a także czek na 6 tys. euro na potrzeby zespołu.

Podziękowania od zespołu objęły sponsorów: Art. Print z dyrektorem Danielem Samulewiczem na czele, Big Adventure z kierownikiem Eduardasem Silvą, Norberta Wawrzyniaka i Edgara Danulewicza z firmy ZEN.com, Andrzeja Orłowskiego z firmy Žybartuva.

Kierowniczka „Wileńszczyzny” Natalia Sosnowska przy tej okazji wspomniała, że rolki na TikTok-u zespołu uzyskały mnóstwo odsłon.

Ważną część zespołu stanowią najmłodsi uczestnicy | Fot. Marian Paluszkiewicz

Akcent końcowy — „Wileńszczyzny drogi kraj…”

Nastąpił czas koncertu. W repertuarze zaprezentowano znane klasyki, jak chóralne wykonanie poloneza Kleofasa Ogińskiego „Pożegnanie ojczyzny”, ale też i bardziej żywiołowe tańce cygańskie. Gwoździem programu było wykonanie utworu autorstwa Gabriela Jana Mincewicza „Wileńszczyzny drogi kraj” z udziałem wszystkich członków zespołu. Scena wypełniła się chórzystami, tancerzami, najmłodszymi jak i weteranami — a publiczność wstała do tego utworu niczym do hymnu, dołączając do wzniosłej atmosfery.

Tym akcentem koncert „Wileńszczyzny” dobiegł końca. Specjalny reportaż, wraz z wypowiedziami artystów stojących za wydarzeniem oraz spostrzeżeniami reportera, w najbliższym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego”.