Nowe dotacje na wymianę urządzeń grzewczych

Na obecny etap programu przeznaczono 15 mln euro. Warunki finansowania pozostają bez zmian. Dodatkowe 10 mln euro ma zostać udostępnione 1 października bieżącego roku.

„Chcemy, aby jak najwięcej mieszkańców skorzystało z oferowanego wsparcia i w ten sposób obniżyło swoje wydatki na ogrzewanie. Biorąc pod uwagę popularność tego programu wsparcia, zwiększamy kwotę przeznaczoną na pomoc. Technologie grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii wzmacniają niezależność energetyczną gospodarstw domowych i znacząco przyczyniają się do oszczędności energii oraz zmniejszenia zależności od paliw kopalnych” — mówi minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mieszkańcy, którzy wymienili stare źródła ciepła na nowe, nieużywane kotły na biopaliwo klasy 5 lub pompy ciepła typu ziemia-woda, woda-woda, powietrze-woda oraz powietrze-powietrze.

Wnioski mogą składać osoby, które zakończyły już montaż urządzeń i przedstawią dokumenty potwierdzające zakup oraz instalację. Prawidłowo złożone wnioski mają być rozpatrywane na bieżąco, a środki wypłacane w ciągu 30 dni.

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju i mocy urządzenia. Średnia dotacja wynosi około 3,5 tys. euro na pompę ciepła i około 1,5 tys. euro na kocioł na biopaliwo klasy 5.

Od uruchomienia programu w 2023 roku mieszkańcy zainstalowali ponad 17 tys. urządzeń grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, otrzymując łącznie prawie 57 mln euro wsparcia. Docelowo program ma objąć około 35 tys. gospodarstw domowych.