Rozbawione Rudomino. Noc Świętojańska z rozmachem [Z GALERIĄ]

Atrakcyjny program artystyczny

Na uczestników imprezy czekał niezwykle atrakcyjny program artystyczny. Artyści, którzy tego dnia wystąpili w Rudominie, zabrali wszystkich w wyjątkową muzyczną podróż. Na scenie wystąpił zespół „Jam Ram” z Akademii Tańca pod kierownictwem Justyny Suslonovej, który zaprezentował zjawiskowy program i porwał wszystkich do tańca. Stęsknionych za spektakularnymi tańcami, urokiem sceny i prawdziwą energią sceniczną widzów zachwycił występ absolwentów programu „Taniec z Gwiazdami”. Można też było usłyszeć muzykę wirtuoza skrabalów – tradycyjnego litewskiego instrumentu perkusyjnego – Karolisa Šileiki. Tego wieczoru wystąpił również wyjątkowy gość z Polski – zespół CLASSIC, który od ponad trzydziestu lat rozgrzewa publiczność do tańca i śpiewu. Ich przeboje zna kilka pokoleń fanów muzyki disco polo, a koncerty niezmiennie przyciągają tysiące słuchaczy. Gwiazdą wieczoru była znana litewska piosenkarka Natalija Bunkė – kobieta, która każdy koncert zamienia w prawdziwe święto.

Wianek z liści dębowych dla Janów, Janin, Jonasów, Iwanów, Wand, Danut i Zenonów

Organizatorzy zaprosili wszystkich nie tylko do zabawy, ale także do zapoznania się ze starymi zwyczajami świętojańskimi. Przez cały wieczór można było pleść wianki z polnych kwiatów i ziół – tak jak robili to nasi przodkowie, wierząc w ich magiczną moc. Uczestnicy poznawali dawne tradycje i wierzenia, a niektórzy nawet próbowali szczęścia w odnalezieniu cudownego kwiatu paproci.

W tym wyjątkowym wieczorze szczególnie wyróżnieni zostali wszyscy Janowie, Janiny, Jonasy, Iwany, Wandy, Danuty i Zenony. Organizatorzy zaprosili solenizantów na scenę, gdzie usłyszeli wiele serdecznych słów i życzeń. Każdy otrzymał symboliczny wianek z liści dębowych, symbolizujących siłę, honor i długowieczność.

Atrakcyjny kiermasz

Podczas święta goście mogli odwiedzić namioty Biura Zdrowia Publicznego Rejonu Wileńskiego oraz Samorządu Rejonu Wileńskiego, a także spróbować produktów spółki akcyjnej „Vilniaus Paukštynas”. Działał również kiermasz, na którym można było znaleźć mnóstwo słodyczy, wyrobów ludowych oraz wiele innych ciekawych rzeczy.

Muzyczny pokaz fajerwerków

Tradycyjnie rozpalono również ognisko świętojańskie, którego płomienie dodały wydarzeniu tajemniczego nastroju. Centrum Kultury w Rudominie przygotowało piękne widowisko – muzyczny pokaz fajerwerków, który zachwycił wszystkich uczestników. Na najbardziej wytrwałych czekała dyskoteka. O prawdziwą muzyczną fiestę zadbał DJ Be Happy.

Dostojni goście

Wraz z mieszkańcami Rudominy magiczną Noc Świętojańską spędzili dostojni goście: posłowie na Sejm Republiki Litewskiej, radni Samorządu Rejonu Wileńskiego, przedstawiciele administracji, kierownicy placówek oświatowych oraz członkowie społeczności gminy Rudomino.

Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz nie mógł pozostawić tak pięknego święta bez uwagi. Goście, a szczególnie solenizanci, usłyszeli wiele ciepłych słów i serdecznych życzeń.

Organizatorem świętojańskiej imprezy było Centrum Kultury w Rudominie.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować swoim partnerom: Samorządowi Rejonu Wileńskiego, spółce „Vilniaus Paukštynas”, UAB „Nemėžio komunalininkas” oraz Starostwu Gminy Rudomino za wsparcie w organizacji tego pięknego święta.

Ta noc świętojańska była pełna światła, muzyki, dobrych emocji i pięknych odkryć.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie