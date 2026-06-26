O jedną trzecią więcej niż zakładano

Samorząd Masta Wilna kontynuuje inwestycje w poprawę jakości przestrzeni mieszkalnej, realizując je we współpracy z mieszkańcami. Program „Sąsiedztwa” (lit. „Kaimynijų programa”), prowadzony wspólnie z instytucją publiczną „Odnówmy miasto” (lit. „Atnaujinkime miestą”), od kilku lat umożliwia wspólnotom mieszkaniowym aktywny udział w planowaniu i realizacji zmian na terenach otaczających bloki wielomieszkaniowe.

Łączna wartość przyznanego finansowania wyniesie prawie 9,5 mln euro, czyli o około jedną trzecią więcej niż zakładano na początku roku.

Program ma na celu modernizację podwórek, parkingów, chodników, oświetlenia, terenów zielonych oraz innych elementów infrastruktury istotnych dla mieszkańców. Jednym słowem — sprawić, że przestrzeń przy blokach będzie bardziej „do życia”. Zakres prac jest ustalany przez same wspólnoty, które wskazują najpilniejsze potrzeby swojej okolicy.

„Podwórka bloków w Wilnie przez długi czas należały do najbardziej zaniedbanych przestrzeni publicznych miasta, dlatego systematycznie inwestujemy w ich odnowę. W latach 2023-2025 uporządkowaliśmy ponad 250 podwórek, a znaczną ich część odnowiliśmy wspólnie ze społecznościami lokalnymi w ramach Programu »Sąsiedztwa«. Widzimy, że ten model działa — inicjatywy mieszkańców przekładają się na konkretne działania, dlatego nie tylko kontynuujemy program, ale także go wzmacniamy. W tym roku planujemy w jego ramach odnowić około 70 podwórek, a łącznie w ramach różnych programów miejskich uporządkujemy około 200 podwórek. Dokładamy wszelkich starań, aby środowisko mieszkaniowe było wygodniejsze, bezpieczniejsze i przytulniejsze dla każdego mieszkańca Wilna” — czytamy słowa stołecznego mera Valdasa Benkunskasa w komunikacie samorządowym.

Decydują wspólnoty

W ramach programu to mieszkańcy wskazują, jakie inwestycje są potrzebne na ich osiedlach. Dzięki temu środki trafiają do miejsc, gdzie potrzeba zmian jest największa.

„Aktywność mieszkańców pokazuje, że program stał się ważnym narzędziem poprawy warunków życia w Wilnie. Obecnie w stolicy znajduje się ponad 1 200 dzielnic, a ich łączna powierzchnia przekracza 1 tys. hektarów, dlatego potencjał renowacji podwórek i przestrzeni publicznych pozostaje niezwykle duży” — twierdzi z kolei Ilja Karužis, kierownik Grupy ds. Infrastruktury Samorządu Miasta Wilna.

Program rozwijany od 2024 roku

W Wilnie za sąsiedztwo uznawany jest obszar obejmujący kilka lub więcej sąsiadujących ze sobą bloków wielomieszkaniowych oraz wspólną przestrzeń wokół nich. Mieszkańcy mogą sprawdzić granice swojej dzielnicy i w głosowaniu zdecydować o przystąpieniu do programu.

Na każdy metr kwadratowy niezabudowanej powierzchni przewidziano 70 euro dofinansowania.

Zmodernizowany program „Sąsiedztwa” jest realizowany od 2024 r. Jego celem jest aktywne włączanie wspólnot mieszkaniowych w proces tworzenia bardziej komfortowego, bezpiecznego i estetycznego środowiska zamieszkania, przy jednoczesnym kierowaniu miejskich inwestycji tam, gdzie mieszkańcy oczekują ich najbardziej.