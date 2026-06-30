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Program upamiętnienia 82. rocznicy Operacji „Ostra Brama”

Na Wileńszczyźnie w dniach 7-9 lipca będą miały miejsce uroczystości upamiętnienia Operacji „Ostra Brama”. Poniżej podajemy pełny program wydarzeń.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Obchody 80. rocznicy Operacji „Ostra Brama” na Rossie w Wilnie.
Obchody 80. rocznicy Operacji „Ostra Brama” na Rossie w Wilnie | Fot. Apolinary Klonowski

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Program uroczystości:

7 lipca (wtorek)

godz. 12:00 — Apel pamięci w kwaterze poległych w walce o Wilno żołnierzy Armii Krajowej w Skorbucianach;

godz. 14:30 — uroczystość złożenia wieńców przy pomniku w Boguszach upamiętniającym aresztowanie oficerów sztabu Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej przez NKWD.

godz. 16:00 — ceremonia składania wieńców w kwaterze poległych w walce o Wilno żołnierzy Armii Krajowej na Cmentarzu w Kolonii Wileńskiej.

(O godz. 11:00 spod Domu Kultury Polskiej w Wilnie /ul. Nowogródzka 76/ do Skorbucian i innych miejsc uroczystości odjedzie autokar).

9 lipca (czwartek)

godz. 13:00 — Msza św. w języku polskim w intencji odnalezienia doczesnych szczątków ppłk. Władysława Żwańskiego ps. „Błękit” w Kościele pw. Świętej Trójcy w Widziszkach w rejonie wiłkomierskim (Paupio g. 2, Vidiškiai, Ukmergės r.);

godz. 14:30 — Krótki wykład o Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym, Apel Pamięci na terenie przykościelnym w symbolicznym miejscu pamięci narodowej — grobowiec z tablicą memoratywną — zapalenie znicza, odegranie „Ciszy”.

(O godz. 11:00 spod Domu Kultury Polskiej w Wilnie /ul. Nowogródzka 76/ do miejsca uroczystości odjedzie autokar).

10 lipca (piątek)

godz. 15:30 — uroczysty Apel Pamięci przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Cmentarzu na Wileńskiej Rossie;

13 lipca (poniedziałek)

godz. 13:30 — składanie wieńców przy zbiorowej mogile żołnierzy AK w Kalwarii Wileńskiej.

godz. 15:00 — uroczystości w Krawczunach w 82. rocznicę bitwy II Zgrupowania Wileńskiej Armii Krajowej stoczonej na odcinku Krawczuny – Płocieniszki – Nowosiółki.

Program:

  • Oficjalne złożenie wieńców i kwiatów;
  • Msza święta;
  • Wiec pamięci;
  • Koncert patriotyczny;
  • Piknik żołnierski.

(O godz. 14:00 spod Domu Kultury Polskiej w Wilnie /ul. Nowogródzka 76/ do miejsca uroczystości w Krawczunach odjadą autokary).

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ŹródłaOpr. J. B., na podst. mat. pras.

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