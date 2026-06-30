Program upamiętnienia 82. rocznicy Operacji „Ostra Brama”

Program uroczystości:
7 lipca (wtorek)
godz. 12:00 — Apel pamięci w kwaterze poległych w walce o Wilno żołnierzy Armii Krajowej w Skorbucianach;
godz. 14:30 — uroczystość złożenia wieńców przy pomniku w Boguszach upamiętniającym aresztowanie oficerów sztabu Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej przez NKWD.
godz. 16:00 — ceremonia składania wieńców w kwaterze poległych w walce o Wilno żołnierzy Armii Krajowej na Cmentarzu w Kolonii Wileńskiej.
(O godz. 11:00 spod Domu Kultury Polskiej w Wilnie /ul. Nowogródzka 76/ do Skorbucian i innych miejsc uroczystości odjedzie autokar).
9 lipca (czwartek)
godz. 13:00 — Msza św. w języku polskim w intencji odnalezienia doczesnych szczątków ppłk. Władysława Żwańskiego ps. „Błękit” w Kościele pw. Świętej Trójcy w Widziszkach w rejonie wiłkomierskim (Paupio g. 2, Vidiškiai, Ukmergės r.);
godz. 14:30 — Krótki wykład o Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym, Apel Pamięci na terenie przykościelnym w symbolicznym miejscu pamięci narodowej — grobowiec z tablicą memoratywną — zapalenie znicza, odegranie „Ciszy”.
(O godz. 11:00 spod Domu Kultury Polskiej w Wilnie /ul. Nowogródzka 76/ do miejsca uroczystości odjedzie autokar).
10 lipca (piątek)
godz. 15:30 — uroczysty Apel Pamięci przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Cmentarzu na Wileńskiej Rossie;
13 lipca (poniedziałek)
godz. 13:30 — składanie wieńców przy zbiorowej mogile żołnierzy AK w Kalwarii Wileńskiej.
godz. 15:00 — uroczystości w Krawczunach w 82. rocznicę bitwy II Zgrupowania Wileńskiej Armii Krajowej stoczonej na odcinku Krawczuny – Płocieniszki – Nowosiółki.
Program:
- Oficjalne złożenie wieńców i kwiatów;
- Msza święta;
- Wiec pamięci;
- Koncert patriotyczny;
- Piknik żołnierski.
(O godz. 14:00 spod Domu Kultury Polskiej w Wilnie /ul. Nowogródzka 76/ do miejsca uroczystości w Krawczunach odjadą autokary).