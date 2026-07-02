Litwa dołącza do misji w Wenezueli

Litwa wysłała do Wenezueli dwa komponenty pomocy międzynarodowej — zespół ratowniczy LERT oraz zespół medyczny ds. sytuacji kryzysowych (Emergency Medical Team, EMT).

„Kiedy ludzie znajdują się w trudnej sytuacji, nie możemy pozostać obojętni. Litwa włącza się w międzynarodową misję pomocową i wysyła tych, którzy mogą pomóc ratować życie” — powiedziała Inga Ruginienė, pełniąca obowiązki premiera.

Zespół LERT tworzy 20 strażaków-ratowników, dwóch kinologów VSAT z psami służbowymi oraz dwóch ratowników medycznych. W skład EMT weszło 20 specjalistów — 15 ratowników medycznych i pięciu logistyków. Do Wenezueli trafi także około 20 ton pomocy humanitarnej i medycznej oraz sześć ton specjalistycznego sprzętu, w tym georadary, kamery termowizyjne i urządzenia do poszukiwania osób pod gruzami.

Litewskie ekipy wyruszyły w niedzielę 28 czerwca do Niemiec, skąd samolotami niemieckich sił powietrznych zostali przetransportowane do Wenezueli. Czas trwania misji będzie zależał od sytuacji na miejscu, potrzeb humanitarnych oraz rozwoju międzynarodowej operacji ratunkowej. Misję realizują Centrum Koordynacji Reagowania na Klęski Żywiołowe Komisji Europejskiej (ERCC) oraz Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC).

Według agencji BNS w wyniku dwóch trzęsień ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5 zginęło co najmniej 920 osób, a ponad 50 tys. uznano za zaginione. Pomoc dla Wenezueli zadeklarowały już liczne państwa, w tym Stany Zjednoczone, które wysyłają siły ratownicze i przeznaczają 150 mln dolarów na wsparcie działań.