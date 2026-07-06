Nasz wybór, oczywiście subiektywny, nie był łatwy, bo oferta wydarzeń jest niezwykle bogata. Zawiera propozycje dla starszych i młodszych, o różnych gustach i upodobaniach, zarówno dla tych z grubszym portfelem, jak i całkowicie darmowe. Słowem, staraliśmy się znaleźć dla każdego coś miłego.

Gwiazdy i ich największe przeboje

13 lipca w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu wystąpi Suzanne Vega, wybitna amerykańska kompozytorka, autorka tekstów oraz piosenkarka folkrockowa. Trudno uwierzyć, ale obecna na scenie już od ponad 40 lat. Od czasu debiutanckiego albumu z 1985 r., wydanego pod jej imieniem i nazwiskiem, koncertuje w największych salach na świecie, a każde z takich wydarzeń cieszy się niezwykłą popularnością wśród publiczności. We Wrocławiu zagra koncert obejmujący nieśmiertelne hity, takie jak „Tom’s Diner”, „Luka”, „Marlene On The Wall”. Oprócz nich zabrzmią także utwory z albumu „Flying with Angels”, który ukazał się w ubiegłym roku.

W Ergo Arenie, na granicy Gdańska i Sopotu, 16 lipca wystąpi amerykański kompozytor i wokalista Lenny Kravitz. Przyjedzie w ramach swojej trasy „Lenny Kravitz Live 2026”, która obejmuje zarówno koncerty headlinerskie, jak i występy w ramach różnych festiwali, podczas których prezentowane jest fanom na całym świecie słynne show Kravitza na żywo. Artysta w pewnym sensie kontynuuje ubiegłoroczną trasę, którą słynny magazyn „Billboard” nazwał okresem jego światowego sukcesu i twórczego odrodzenia. W maju 2025 r. Kravitz wydał swój dwunasty album studyjny „Blue Electric Light” i został uhonorowany gwiazdą na Hollywoodzkiej Alei Sław.

Legendarny zespół Scorpions w lipcu wystąpi w Polsce dwukrotnie: 23.07 w gliwickiej PreZero Arenie, a 25.07 w Atlas Arenie w Łodzi. Koncerty będą dla fanów zespołu okazją do świętowania 60-lecia działalności grupy, jednego z najważniejszych zespołów rockowych w historii.

26 lipca, w sopockiej Operze Leśnej wystąpi Seal, znany z takich hitów, jak: „Killer”, „Crazy” czy „Kiss from a Rose”. Ten ostatni, nieśmiertelny przebój, zdobył szczyt listy Billboard Hot 100, a także trzy prestiżowe nagrody Grammy – za nagranie roku, piosenkę roku i męskie wykonanie roku. Seal to artysta, który na całym świecie sprzedał ponad 30 mln płyt, zgromadził ponad miliard odtworzeń swojej muzyki i zdobył najważniejsze wyróżnienia w branży: cztery nagrody Grammy, trzy Brit Awards, dwie statuetki Ivor Novello oraz MTV Video Music Award. Jego twórczość od dekad nie schodzi z radiowych anten, a wpływu Seala na muzykę popularną nie sposób przecenić. Nie będzie to jego pierwsza wizyta w Polsce. Poprzednie, w Łodzi czy we Wrocławiu, kończyły się wielkimi sukcesami.

4 sierpnia w Warszawie, na Letniej Scenie Progresji, wystąpi Moby, jedna z najważniejszych postaci światowej muzyki elektronicznej. Koncert w stolicy będzie jedynym przystankiem artysty w Polsce w ramach jego europejskiej trasy. Moby od ponad trzech dekad wyznacza kierunki rozwoju muzyki elektronicznej i jest uznawany za jednego z artystów, którzy wprowadzili muzykę taneczną do mainstreamu zarówno w USA, jak i w Wielkiej Brytanii.

Podczas występu w Warszawie Moby zaprezentuje przekrój swojej twórczości – od największych przebojów po najświeższe kompozycje. Publiczność może się spodziewać zarówno klasycznych hitów, które ukształtowały muzykę elektroniczną, jak i dynamicznej, widowiskowej oprawy koncertowej, łączącej dźwięk i obraz w niezapomniane show.

Po ubiegłorocznych występach w Poznaniu i Wrocławiu na sceny stadionowe w Polsce powraca Andrea Bocelli. 14 sierpnia na Polsat Plus Arenie w Gdańsku będzie gościć po raz pierwszy, a dwa dni później, 16 sierpnia, na PGE Narodowym w Warszawie wystąpi już po raz trzeci i zapowiada kolejne wielkie muzyczne święto, po dwóch poprzednich wyprzedanych koncertach w tym miejscu.

Bocelli to międzynarodowy fenomen, uwielbiany przez publiczność na całym świecie. Sprzedał blisko 90 mln płyt i osiągnął ponad 20 mld odtworzeń. Prezentował swój repertuar na wielu ważnych wydarzeniach, takich jak igrzyska olimpijskie czy mistrzostwa świata w piłce nożnej. Jego głos jednoczy słuchaczy w każdym wieku i o różnych gustach muzycznych. Łączy piękno śpiewu operowego z emocjonalną głębią muzyki popularnej. Podczas polskich koncertów publiczność usłyszy największe przeboje z bogatej kariery tenora, w tym nieśmiertelny „Time to Say Goodbye”.

Wielkie gwiazdy estrady od lat wybierają Polskę i cenią tutejszych fanów. W tym roku przyjedzie tu m.in. Lenny Kravitz | Fot. materiały prasowe

Kino pod chmurką

W wakacje nie braknie atrakcji dla miłośników X muzy. Wrocław zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Nowe Horyzonty”. W tym roku ponownie odbędzie się on hybrydowo. Między 23 lipca a 2 sierpnia część stacjonarna w stolicy Dolnego Śląska, a o tydzień dłużej, do 9 sierpnia – pokazy online.

Festiwal powstał w 2001 r. jako platforma służąca prezentacji odważnego kina artystycznego, szukającego nowych form wyrazu, wykraczającego daleko poza granice konwencjonalnego filmu. Dziś Nowe Horyzonty mogą się poszczycić wyjątkową, zaangażowaną publicznością. W ubiegłym roku festiwal osiągnął rekordową frekwencję – 169 737 widzów, którzy wybierali spośród 271 filmów i 628 seansów. Zaproszenie organizatorów przyjęło ponad 500 gości, w tym kilkadziesiąt reżyserek i reżyserów z całego świata

Jubileuszowy 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas „Dwa Brzegi” odbędzie się w dniach 1–9 sierpnia w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. To wyjątkowe wydarzenie kulturalne, które co roku łączy kino, muzykę, literaturę i sztuki wizualne. Jubileuszowa edycja będzie okazją do spojrzenia na historię festiwalu, który przez dwie dekady stał się jednym z najważniejszych wydarzeń filmowych lata w Polsce.

Symboliczne „Dwa Brzegi” to z jednej strony artyści i twórcy, a z drugiej – widzowie. Organizatorom zależy, by dystans między tymi dwoma światami był jak najmniejszy. W niezwykłej atmosferze Kazimierza Dolnego zapraszają widzów do oglądania filmów oraz do rozmów z artystami różnych dziedzin sztuki, wierząc, że takie spotkania i dyskusje otwierają na to, co nowe i inne, uczą tolerancji oraz empatii.

W programie tegorocznych „Dwóch Brzegów”, oprócz najnowszych filmów nagradzanych na światowych festiwalach, zaplanowano spotkanie z twórczością Jana Komasy, jednego z najbardziej oryginalnych reżyserów i scenarzystów młodego pokolenia, nominowanego do Oscara za film „Boże Ciało”, oraz z filmami słynnego skandynawskiego reżysera Larsa von Triera, którego twórczość wpłynęła na oblicze kina lat 90. Bohaterką cyklu „I Bóg stworzył aktorkę” będzie wyjątkowa osobowość polskiego kina i teatru – Anna Dymna.

W uroczym Ińsku na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego na Pomorzu Zachodnim od 7 do 16 sierpnia już po raz 53. odbędzie się Ińskie Lato Filmowe. To jedna z najstarszych cyklicznych imprez filmowych w Polsce. Pierwsze Ińskie Lato Filmowe, mające charakter komediowy, odbyło się w pierwszej połowie sierpnia 1973 r.

Program tegorocznej edycji zostanie pogrupowany w dziewięciu sekcjach. Przez 10 dni festiwalu organizatorzy planują pokazy kilkudziesięciu filmów. Przy większości tytułów zorganizowane zostaną dyskusje na tematy poruszone w filmie lub dotyczące procesów powstawania dzieł. Do Ińska przyjadą reżyserzy, aktorzy i twórcy filmowi, którzy wezmą aktywny udział w spotkaniach. Oprócz pokazów kinowych na uczestników czekają wycieczki przyrodnicze po Ińskim Parku Krajobrazowym z udziałem przyrodników, artystów i regionalistów.

27. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu odbędzie się w dniach 9–16 sierpnia. To popularny festiwal filmowy organizowany na Roztoczu. Wydarzenie odbywające się pod hasłem „Twój rytm. Twoje kino”, połączy pokazy ambitnych produkcji z całego świata z unikalnym, festiwalowym klimatem Roztocza w wersji „slow”.

Głównymi punktami programu będą retrospektywy poświęcone dwóm wybitnym aktorkom, które na stałe zapisały się w historii światowego kina: niepowtarzalnej Marilyn Monroe oraz legendarnej muzie Ingmara Bergmana, Liv Ullmann. Festiwal stawia na odkrywanie nieoczywistych kierunków geograficznych. W sekcji „Nie tylko Taika Waititi” widzowie będą mieli okazję zgłębić unikalne i rzadko prezentowane w Polsce kino Maorysów.

Dyrektor artystyczną Festiwalu Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą od lat jest Grażyna Torbicka (na zdjęciu: z Danielem Olbrychskim, 2024 r.) | Fot. Iwona Burdzanowska, FFiS „Dwa Brzegi”

I teatr w plenerze

Latem dobry spektakl teatralny na pewno można znaleźć w Katowicach. Tamtejszy Teatr Korez zaprasza na już 28. LOT. Pod tym skrótem kryje się Letni Ogród Teatralny, czyli kolejne lato pełne spotkań z teatrem, emocjami i wyjątkową atmosferą, którą od lat wspólnie tworzą artyści i publiczność. Wydarzenie stało się jednym z najważniejszych i najbardziej lubianych punktów wakacyjnego kalendarza kulturalnego w Katowicach. W tym roku w stolicy Górnego Śląska znów gościć będą znakomici artyści z polskich scen teatralnych. W programie spektakle dla dorosłych, a także dla najmłodszych, czyli Letnia Grządka Teatralna.

Wypoczywających nad polskim morzem na 18. sezon Sceny Letniej w Pruszczu Gdańskim zaprasza Teatr Wybrzeże z Gdańska. W tym roku organizatorzy przygotowali aż 11 tytułów, od lekkich komedii, takich jak „Wszystko szwindel”, po bardziej refleksyjne spektakle, jak „Punkt zero” czy „Wspólny pokój”. Wszystkie przedstawienia odbędą się w międzynarodowym Bałtyckim Parku Kulturowym „Faktoria”, a co ważne, wstęp na nie jest bezpłatny!

Warszawski teatr Polonia zaprasza z kolei na letnie spektakle w stolicy. Fundacja Krystyny Jandy od lat organizuje darmowe spektakle plenerowe dla przechodniów. Przedstawienia grane są na Placu Konstytucji w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 65 oraz w Centrum Koneser. W repertuarze znajdują się zarówno propozycje dla dorosłych, jak i bajki dla najmłodszych. Zobaczyć będzie można m.in. sztuki: „Trener życia”, „Starość jest piękna”, „Związek otwarty”, „Lament na Placu Konstytucji”; spektakle dla dzieci – „Kot w butach”, „Jas i Małgosia”, „Szelmostwa lisa Witalisa”.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 26 (74) 04-10/07/2026