„Bezpieczeństwo mieszkańców zaczyna się od silnej i zmotywowanej policji. Chcemy, aby rejon wileński był atrakcyjnym miejscem zarówno dla osób rozpoczynających służbę, jak i dla doświadczonych funkcjonariuszy. Poszukujemy rozwiązań, które pomogą przyciągnąć więcej profesjonalistów, zapewnią im odpowiednie gwarancje socjalne i przyczynią się do dalszego zwiększania bezpieczeństwa naszych społeczności” – mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

Obecnie jednorazowe świadczenie w wysokości 10 tys. euro przysługuje wyłącznie osobom, które ukończyły szkolenie policyjne, rozpoczynają służbę w Komisariacie Policji Rejonu Wileńskiego i zobowiązują się do nieprzerwanej służby przez pięć lat. Proponowane zmiany umożliwiłyby skorzystanie z tej formy wsparcia również funkcjonariuszom Policji Okręgu Wileńskiego, którzy – korzystając z przewidzianej w ustawie o służbie wewnętrznej możliwości przeniesienia służbowego – chcieliby kontynuować służbę w Komisariacie Policji Rejonu Wileńskiego.

Zmiany te są proponowane z uwagi na fakt, że podobne zachęty finansowe stosują także samorządy miasta Wilna oraz rejonów elektreńskiego i solecznickiego. Obecnie funkcjonariusze, którzy otrzymali takie świadczenie w innym samorządzie i nie wywiązali się jeszcze z przyjętych zobowiązań, nie mogą skorzystać z analogicznej zachęty po przejściu do służby w rejonie wileńskim. Proponowane rozwiązanie umożliwiłoby samorządowi przejęcie tych zobowiązań, stwarzając bardziej sprzyjające warunki dla doświadczonych policjantów chcących podjąć służbę w rejonie wileńskim.

Zgodnie z proponowanymi zasadami samorząd pokrywałby zobowiązania finansowe wobec innych samorządów w przypadkach, gdy funkcjonariusz wcześniej otrzymał podobne świadczenie motywacyjne, lecz nie przepracował jeszcze całego wymaganego okresu. W takim przypadku funkcjonariusz musiałby kontynuować służbę w rejonie wileńskim jedynie przez pozostały do odbycia okres.

„Utrzymujemy stały kontakt z kierownictwem Głównego Komisariatu Policji Okręgu Wileńskiego i wiemy, że są funkcjonariusze, którzy chcieliby kontynuować służbę w rejonie wileńskim, jednak obecnie ograniczają ich wcześniejsze zobowiązania finansowe wobec innych samorządów. Proponowane zmiany pozwoliłyby przejąć te zobowiązania – samorząd pokryłby pozostałą część zobowiązań wobec poprzedniego samorządu. Dałoby to większą elastyczność w pozyskiwaniu funkcjonariuszy, którzy będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców naszego rejonu” – powiedział dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius.

Proponuje się również doprecyzowanie niektórych zasad stosowania programu motywacyjnego. Pięcioletni okres obowiązkowej służby byłby wydłużany o czas urlopu wychowawczego lub długotrwałej niezdolności do pracy. Funkcjonariusze, którzy zakończyliby służbę z powodów zdrowotnych związanych z niepełnosprawnością lub utratą zdolności do pracy, nie musieliby zwracać otrzymanego świadczenia. Ponadto policjanci otrzymywaliby pełną kwotę wsparcia, natomiast wszystkie przewidziane prawem podatki opłacałby samorząd.

Program wsparcia finansowego został już uwzględniony w strategicznym planie działalności samorządu. W bieżącym roku przeznaczono na ten cel 120 tys. euro, a dotychczas skorzystało z niego czterech funkcjonariuszy. W dwóch poprzednich latach na program przeznaczano po 60 tys. euro rocznie. W 2024 roku wsparcie otrzymało pięciu funkcjonariuszy, a w 2025 roku skorzystało z niego również pięciu.

Celem proponowanych zmian jest skuteczniejsze wykorzystanie środków budżetowych samorządu, zwiększenie atrakcyjności zawodu policjanta, promowanie tej profesji oraz stworzenie większych możliwości zarówno dla nowych, jak i doświadczonych funkcjonariuszy do rozpoczęcia lub kontynuowania służby w Komisariacie Policji Rejonu Wileńskiego.

Projekt uchwały zostanie w najbliższym czasie rozpatrzony przez komisje Rady Samorządu, natomiast ostateczna decyzja w sprawie proponowanych zmian ma zostać podjęta podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, planowanego na sierpień.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego