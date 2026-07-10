Litwa w światowej czołówce. Nowy ranking dostępu do internetu

Badanie już drugi rok z rzędu objęło 97 państw, oceniając dostęp do internetu z perspektywy użytkowników, a zwłaszcza podróżnych. Ranking uwzględnia cztery kryteria o jednakowej wadze: bezpieczeństwo cybernetyczne, jakość internetu, cenę oraz poziom wolności w sieci. Każdy z tych obszarów opiera się na szeregu szczegółowych wskaźników, które mają odzwierciedlać rzeczywiste doświadczenia związane z korzystaniem z internetu.

Awans o sześć miejsc

Największym sukcesem Litwy jest znaczący awans z 8. na 2. miejsce w światowym zestawieniu. Według autorów badania świadczy to o bardzo dobrych wynikach we wszystkich ocenianych obszarach, a nie tylko o przewadze w pojedynczym wskaźniku.

Litwa szczególnie dobrze wypada pod względem bezpieczeństwa cybernetycznego, zajmując 2. miejsce na świecie. W kategorii jakości internetu uplasowała się na 10. pozycji, natomiast pod względem wolności w internecie zajęła 13. miejsce. Najsłabszym elementem pozostaje koszt dostępu do sieci, gdzie Litwa znalazła się na 32. miejscu. Mimo to autorzy raportu podkreślają, że cena 1 GB danych mobilnych nadal należy do relatywnie niskich w porównaniu z wieloma innymi państwami.

„Awans Litwy na drugie miejsce na świecie odzwierciedla dobre wyniki we wszystkich ocenianych obszarach. Właśnie taka wszechstronna przewaga odróżnia liderów od krajów, które uzyskują wysokie oceny tylko w jednym wskaźniku” — powiedział Vykintas Maknickas, dyrektor generalny Saily.

Europa dominuje w rankingu

Najnowszy ranking pokazuje wyraźną dominację państw europejskich. Aż trzynaście z piętnastu najwyżej ocenionych krajów znajduje się w Europie. Pierwszą trójkę tworzą Estonia, Litwa i Dania, które — według autorów indeksu — wyróżniają się wszechstronnie rozwiniętym środowiskiem internetowym.

W czołowej piętnastce znalazły się również m.in. Holandia, Austria, Luksemburg, Finlandia, Niemcy i Wielka Brytania. Polska uplasowała się na 18. miejscu. Największy awans odnotowała Mołdawia, która z miejsca poza pierwszą sześćdziesiątką przesunęła się na 8. pozycję dzięki znaczącej poprawie w zakresie wolności internetu.

Jedynym przedstawicielem Ameryki Łacińskiej w pierwszej piętnastce zostało Chile, którego wyniki — według autorów badania — są zbliżone do europejskich standardów.

Internet szczególnie ważny podczas podróży

Autorzy raportu zwracają uwagę, że stabilne połączenie z internetem ma szczególne znaczenie podczas podróży, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych.

„Kiedy za granicą zdarzy się coś nieoczekiwanego, na przykład spóźnisz się na lot lub będziesz potrzebować pomocy medycznej, w pierwszej kolejności sięgasz po telefon. Dlatego pewność, że telefon rzeczywiście będzie działał, jest jedną z najważniejszych rzeczy podczas podróży” — powiedział Vykintas Maknickas.

Ekspert zaleca podróżnym zachowanie ostrożności podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi oraz, jeśli to możliwe, używanie sieci VPN. W przypadku logowania do bankowości elektronicznej czy wykonywania innych operacji wymagających podawania poufnych danych rekomenduje korzystanie z transmisji danych komórkowych zamiast otwartych sieci bezprzewodowych.

Wśród wskazówek znalazła się również rekomendacja korzystania z eSIM jako alternatywy dla tradycyjnego roamingu, pobierania map i innych niezbędnych materiałów do użytku offline przed wyjazdem oraz sprawdzenia, czy w kraju docelowym nie obowiązują ograniczenia dotyczące wybranych aplikacji i usług internetowych.