NŠA opublikowała wyniki matur. Zdawalność wyższa niż rok temu

NŠA opublikowała we wtorek 7 lipca wyniki tegorocznych państwowych egzaminów maturalnych z języka litewskiego i literatury oraz matematyki. Dane wskazują, że w porównaniu z ubiegłym rokiem poprawiły się rezultaty osiągane przez maturzystów. Wzrosła zdawalność egzaminów na obu poziomach, a więcej uczniów uzyskało również maksymalną liczbę punktów.

Wyższa zdawalność z języka litewskiego

Egzamin z języka litewskiego i literatury na poziomie rozszerzonym (A) zdało 97,5 proc. spośród 17 633 maturzystów, którzy do niego przystąpili. Maksymalny wynik — 100 punktów — uzyskało 168 zdających. Dla porównania, w ubiegłym roku egzamin na poziomie A zdało 94,3 proc. spośród 17 042 kandydatów, a 100 punktów otrzymały 132 osoby.

Poprawa widoczna jest również na poziomie podstawowym (B). W tym roku do egzaminu przystąpiło 8101 kandydatów, z których 83,6 proc. uzyskało wynik pozytywny. Rok wcześniej egzamin na poziomie podstawowym zdało 68,7 proc. spośród 6 957 osób. Oznacza to wyraźny wzrost odsetka zdających w porównaniu z poprzednią sesją egzaminacyjną.

Matematyka również z lepszymi wynikami

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (A) zdało 85,1 proc. spośród 14 011 zdających. Maksymalną liczbę punktów uzyskało 210 maturzystów, co stanowi 1,5 proc. wszystkich zdających ten egzamin.

Na poziomie podstawowym (B) egzamin zdało 77,1 proc. spośród 8 009 kandydatów.

W ubiegłym roku do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym przystąpiło 12 580 kandydatów, a pozytywny wynik uzyskało 84,5 proc. z nich. Znacznie niższa była natomiast zdawalność egzaminu z programu ogólnego (B), który zaliczyło 57,1 proc. spośród 5 954 kandydatów.

Egzaminy poprawkowe

Państwowy egzamin maturalny z języka litewskiego i literatury pozostaje jedynym obowiązkowym egzaminem dla wszystkich maturzystów ubiegających się o świadectwo dojrzałości. Zgodnie z informacją NŠA osoby, które nie zdały tego egzaminu, będą mogły przystąpić do poprawki 10 lipca.

Maturzyści, którym nie udało się zaliczyć drugiej części egzaminu z matematyki podczas głównej sesji, będą mogli przystąpić do niego ponownie 13 lipca.

Kandydaci zdający egzamin na poziomie A będą mogli powtórzyć go na poziomie A lub B, natomiast osoby zdające poziom B będą mogły ponownie przystąpić wyłącznie do egzaminu na tym samym poziomie.

Jednolity próg zaliczeniowy

NŠA przypomina, że od bieżącego roku szkolnego dla wszystkich egzaminów obowiązuje jednolity próg zaliczeniowy wynoszący 25 punktów. Maksymalny wynik z obu części egzaminu to 100 punktów.

Pierwsza część egzaminu stanowi 40 proc. wyniku końcowego, a druga 60 proc. Wyjątkiem jest egzamin z języka litewskiego i literatury, gdzie pierwsza część odpowiada za 30 proc., a druga za 70 proc. końcowego wyniku. Ostateczny rezultat uzyskuje się po zsumowaniu punktów z obu części egzaminu i ich przeliczeniu na punkty końcowe.

Jak podała agencja BNS, w tegorocznej sesji egzaminów maturalnych uczestniczyło łącznie 27,8 tys. uczniów klas jedenastych oraz 29,6 tys. uczniów klas dwunastych.