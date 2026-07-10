Strona głównaSzkolnictwo

NŠA opublikowała wyniki matur. Zdawalność wyższa niż rok temu

Tysiące maturzystów poznały już wyniki najważniejszych egzaminów. Najnowsze statystyki Narodowej Agencji Edukacji (NŠA) wskazują na pozytywny trend, ale za liczbami kryją się także istotne zmiany i kolejne terminy dla części zdających.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Na drzwiach naklejono, że odbywają się egzaminy z języka litewskiego.
Narodowa Agencja Edukacji opublikowała wyniki państwowych egzaminów maturalnych | Fot. Andrius Ufartas, ELTA

Czytaj również...

NŠA opublikowała we wtorek 7 lipca wyniki tegorocznych państwowych egzaminów maturalnych z języka litewskiego i literatury oraz matematyki. Dane wskazują, że w porównaniu z ubiegłym rokiem poprawiły się rezultaty osiągane przez maturzystów. Wzrosła zdawalność egzaminów na obu poziomach, a więcej uczniów uzyskało również maksymalną liczbę punktów.

Czytaj także: Maturzyści jeszcze zdają egzaminy, ale myślami są już przy balu

Wyższa zdawalność z języka litewskiego

Egzamin z języka litewskiego i literatury na poziomie rozszerzonym (A) zdało 97,5 proc. spośród 17 633 maturzystów, którzy do niego przystąpili. Maksymalny wynik — 100 punktów — uzyskało 168 zdających. Dla porównania, w ubiegłym roku egzamin na poziomie A zdało 94,3 proc. spośród 17 042 kandydatów, a 100 punktów otrzymały 132 osoby.

Poprawa widoczna jest również na poziomie podstawowym (B). W tym roku do egzaminu przystąpiło 8101 kandydatów, z których 83,6 proc. uzyskało wynik pozytywny. Rok wcześniej egzamin na poziomie podstawowym zdało 68,7 proc. spośród 6 957 osób. Oznacza to wyraźny wzrost odsetka zdających w porównaniu z poprzednią sesją egzaminacyjną.

Matematyka również z lepszymi wynikami

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (A) zdało 85,1 proc. spośród 14 011 zdających. Maksymalną liczbę punktów uzyskało 210 maturzystów, co stanowi 1,5 proc. wszystkich zdających ten egzamin.

Na poziomie podstawowym (B) egzamin zdało 77,1 proc. spośród 8 009 kandydatów.

W ubiegłym roku do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym przystąpiło 12 580 kandydatów, a pozytywny wynik uzyskało 84,5 proc. z nich. Znacznie niższa była natomiast zdawalność egzaminu z programu ogólnego (B), który zaliczyło 57,1 proc. spośród 5 954 kandydatów.

Egzaminy poprawkowe

Państwowy egzamin maturalny z języka litewskiego i literatury pozostaje jedynym obowiązkowym egzaminem dla wszystkich maturzystów ubiegających się o świadectwo dojrzałości. Zgodnie z informacją NŠA osoby, które nie zdały tego egzaminu, będą mogły przystąpić do poprawki 10 lipca.

Maturzyści, którym nie udało się zaliczyć drugiej części egzaminu z matematyki podczas głównej sesji, będą mogli przystąpić do niego ponownie 13 lipca.

Kandydaci zdający egzamin na poziomie A będą mogli powtórzyć go na poziomie A lub B, natomiast osoby zdające poziom B będą mogły ponownie przystąpić wyłącznie do egzaminu na tym samym poziomie.

Jednolity próg zaliczeniowy

NŠA przypomina, że od bieżącego roku szkolnego dla wszystkich egzaminów obowiązuje jednolity próg zaliczeniowy wynoszący 25 punktów. Maksymalny wynik z obu części egzaminu to 100 punktów.

Pierwsza część egzaminu stanowi 40 proc. wyniku końcowego, a druga 60 proc. Wyjątkiem jest egzamin z języka litewskiego i literatury, gdzie pierwsza część odpowiada za 30 proc., a druga za 70 proc. końcowego wyniku. Ostateczny rezultat uzyskuje się po zsumowaniu punktów z obu części egzaminu i ich przeliczeniu na punkty końcowe.

Jak podała agencja BNS, w tegorocznej sesji egzaminów maturalnych uczestniczyło łącznie 27,8 tys. uczniów klas jedenastych oraz 29,6 tys. uczniów klas dwunastych.

Czytaj także: Taka będzie Litwa, jak jej młodzieży chowanie. Prezydent z kontrowersyjnym pomysłem na matury

Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

Więcej od autora

Społeczeństwo

Wakacje w mediach społecznościowych a rzeczywistość. Skąd bierze się złudzenie?

Masz wrażenie, że latem wszyscy gdzieś wyjeżdżają, a tylko Ty zostajesz w domu? Lato w mediach społecznościowych wygląda jak niekończące się pasmo podróży i beztroskiej zabawy. Eksperci tłumaczą, dlaczego taki obraz ma niewiele wspólnego z rzeczywistością i jak wpływa na nasze samopoczucie.
Społeczeństwo

Litwa w światowej czołówce. Nowy ranking dostępu do internetu

Litwa zanotowała jeden z największych awansów w światowym rankingu dostępu do internetu przygotowanym przez aplikację turystyczną z eSIM Saily i znalazła się w ścisłej czołówce. Co zdecydowało o tak wysokiej pozycji kraju i w których obszarach osiągnięto najlepsze wyniki?
Wiadomości

Konserwatyści z największym wsparciem z GPM

Związek Ojczyzny-Litewskich Chrześcijańskich Demokratów (TS-LKD) otrzyma najwyższe wsparcie z ubiegłorocznego podatku dochodowego od osób fizycznych (GPM). Z danych Państwowej Inspekcji Podatkowej (VMI) wynika, że partia otrzyma ponad trzykrotnie więcej środków niż drugi w zestawieniu Ruch Liberałów.

RedKomy