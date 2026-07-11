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Uczniowie z Rukojń w projekcie łączącym edukację i aktywny wypoczynek w Mrzeżynie

Blisko pięćdziesięciu uczniów Gimnazjum w Rukojniach w rejonie wileńskim uczestniczyło w dziesięciodniowym projekcie edukacyjno-kulturowym zorganizowanym w Mrzeżynie nad Morzem Bałtyckim.

Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
Dzieci nad Morzem Bałtyckim.
Dziesięć dni spędzonych nad Bałtykiem pozwoliło uczestnikom nie tylko poszerzyć wiedzę o Polsce i wzbogacić słownictwo, ale także jeszcze mocniej związać się z językiem i kulturą kraju swoich przodków | Fot. Alicja Ragucka

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Głównym celem przedsięwzięcia było rozwijanie znajomości języka polskiego, poznawanie historii, kultury i tradycji Polski oraz wzmacnianie tożsamości narodowej młodych Polaków z Litwy.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z dotacji Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Senat — Polonia 2026”, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

Rozwijanie współpracy i samodzielności

Program pobytu łączył edukację z aktywnym wypoczynkiem. Uczniowie zwiedzili Kołobrzeg i Trzebiatów, uczestniczyli w warsztatach językowo-kulturowych i kulinarnych, prowadzili rozmowy z mieszkańcami oraz wykonywali zadania terenowe podczas autorskich gier „Misja: Mrzeżyno” i „Agent Polskiego Języka”. Dzięki temu doskonalili umiejętność komunikowania się w języku polskim w naturalnych sytuacjach.

Nie zabrakło również zajęć rozwijających współpracę i samodzielność. Młodzież uczestniczyła w spływie kajakowym rzeką Regą, piekła chleb, przygotowywała tradycyjne wypieki i poznawała polskie zwyczaje kulinarne. Codzienny program uzupełniały kąpiele w Morzu Bałtyckim, gry i zabawy na plaży, pobyt w aquaparku, wycieczka do Hossolandu oraz wieczorne ogniska i zajęcia integracyjne.

Serdecznie podziękowania

Dziesięć dni spędzonych nad Bałtykiem pozwoliło uczestnikom nie tylko poszerzyć wiedzę o Polsce i wzbogacić słownictwo, ale także jeszcze mocniej związać się z językiem i kulturą kraju swoich przodków.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego oraz pracowników ośrodka „Malinowe Miejsce” w Mrzeżynie za wsparcie i stworzenie doskonałych warunków do realizacji projektu.

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Inf. Alicja Ragucka

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