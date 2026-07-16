Zagubiony bagaż na lotnisku? Ekspert radzi, jak zmniejszyć ryzyko

W sezonie wakacyjnym wielu mieszkańców wybiera zagraniczne podróże samolotem. Nieodłącznym elementem lotów jest bagaż rejestrowany, który — mimo rozwijanych systemów monitorowania — może jednak stać się źródłem problemów.

Europa liderem niechlubnych statystyk

Według danych globalnego systemu zarządzania bagażem SITA w ciągu ostatnich dwóch lat nawet 36 mln walizek rocznie docierało do właścicieli z opóźnieniem, a około 2 mln zaginęły.

Statystycznie na 1 tys. pasażerów przypada średnio 6-7 zagubionych walizek. Najlepiej pod tym względem wypada region Azji i Pacyfiku, gdzie wskaźnik wynosi około 3 walizki na 1 tys. podróżnych. Najwięcej problemów odnotowuje się natomiast w Europie.

„Średnia liczba zaginionych walizek w Europie znacznie przewyższa średnią światową. Można to częściowo wyjaśnić skomplikowanymi schematami przesiadek pasażerów oraz krótkimi przerwami między lotami łączonymi na dużych lotniskach tranzytowych, takich jak międzynarodowe węzły lotnicze w Londynie Heathrow, Frankfurcie, Amsterdamie czy Paryżu” — mówi Artūras Juodeikis, dyrektor działu likwidacji szkód w Lietuvos draudimas.

Jak dodaje ekspert, do miejsc, w których często dochodzi do problemów z bagażem, należą także Indie i Egipt. Z kolei Japonia i Singapur od lat utrzymują niski poziom zaginięć walizek. W Stanach Zjednoczonych linie lotnicze tracą rocznie około 2 mln sztuk bagażu, jednak większość z nich wraca do właścicieli z opóźnieniem.

Technologia to nie wszystko

Eksperci zwracają uwagę, że po pandemicznym chaosie sytuacja na lotniskach wyraźnie się poprawiła dzięki nowoczesnym systemom śledzenia bagażu.

„Liczba zagubionych walizek waha się w zależności od sytuacji. Na przykład po pandemii, gdy branża turystyczna znów się ożywiła, na lotniskach panował ogromny chaos. Jednak obecnie, dzięki udoskonaleniu technologii umożliwiających śledzenie trasy bagażu, liczba zagubionych sztuk znacznie spadła” — mówi Artūras Juodeikis.

Mimo poprawy sytuacji podróżni nadal powinni odpowiednio przygotować się do wyjazdu, zwłaszcza jeśli planują podróż z bagażem rejestrowanym.

Jak zadbać o bagaż?

Specjaliści i linie lotnicze wskazują kilka prostych zasad, które mogą zmniejszyć ryzyko utraty walizki. Warto podróżować wyłącznie z bagażem podręcznym, jeśli to możliwe, a w walizce rejestrowanej umieścić urządzenie śledzące.

Należy także odpowiednio oznaczyć bagaż aktualnymi danymi kontaktowymi, usunąć stare etykiety z poprzednich podróży oraz wyróżnić walizkę charakterystycznym kolorem lub oznaczeniem. Istotne jest również wybieranie lotów bezpośrednich, a w przypadku przesiadek zachowanie co najmniej 1,5-2 godzin przerwy między rejsami.

Eksperci zalecają rozsądne pakowanie — rozdzielenie ubrań do dwóch walizek oraz przewożenie najpotrzebniejszych rzeczy, leków i zapasowej odzieży w bagażu podręcznym. Dobrym rozwiązaniem jest także sfotografowanie walizki i jej zawartości przed wyjazdem oraz wykupienie ubezpieczenia bagażu, które może ułatwić dochodzenie roszczeń w razie zaginięcia rzeczy.