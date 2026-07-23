Samorządy Małej Litwy razem rozwiną szlaki turystyczne

Do tej pory współpraca odbywała się na niższym szczeblu – na poziomie podległych instytucji.

Umowę w Szyłokarczmie (Šilutė), na dworze Hugona Scheu, podpisali merowie rejonu Jurborka, miasta Kłajpedy, rejonu kłajpedzkiego, neryndzkiego, pojeskiego (Pagėgių), połądzkiego, tauroskiego i szyłokarczemskiego (Šilutės).

Jak powiedziała agencji BNS kierowniczka programów edukacyjnych Centrum Kultury w Szyłokarczmie, Viktorija Binkulienė, samorządy postanowiły wzmocnić partnerstwo, dostrzegając korzyści płynące ze szlaków kulturowych, dlatego zdecydowano się na ten znaczący krok.

Według samorządu rejonu szyłokarczemskiego krok ten jest wyjątkowy również pod względem skali, ponieważ partnerstwo połączy „imponujący obszar – od historycznej Nemirsety nad morzem aż po Smolników nad Niemnem”.

Według mera rejonu szyłokarczemskiego Vytautasa Laurinaitisa połączenie sił ułatwi przyciągnięcie inwestycji, które dla pojedynczych samorządów są trudno dostępne.

Inicjatywa ta ma na celu zapewnienie rozwoju istniejącego już „Szlaku Wiatrowskazów” (lit. „Vėtrungių kelias”) oraz tworzenie nowych tras turystycznych, mających na celu poznawanie historii i tradycji regionu.

„Szlak Wiatrowskazów” jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej udanych szlaków kulturowych na Litwie. Jego tematem przewodnim jest styl życia nad wodą, obejmujący żeglugę, rybołówstwo, znaczenie dróg wodnych oraz krajobraz brzegowy.

W latach 2023–2025 w ramach projektów „Szlaku Wiatrowskazów” zrealizowano już ponad 30 wydarzeń i 20 działań edukacyjnych, które przyciągnęły ponad 20 tys. uczestników.

Na Litwie certyfikowanych jest dziewięć szlaków kulturowych na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym.