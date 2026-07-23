Spotkanie z Andrzejem Poczobutem w DKP w Wilnie [GALERIA]

Spotkanie było poświęcone znaczeniu wolności słowa, niezależnego dziennikarstwa oraz solidarności obywatelskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy mogli wysłuchać refleksji Andrzeja Poczobuta na temat sytuacji na Białorusi, represji wobec niezależnych dziennikarzy i działaczy społecznych oraz wyzwań stojących przed społeczeństwem obywatelskim.

Wydarzenie zorganizowała Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

Więcej o spotkaniu w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński”.

Spotkanie sportretował nasz fotoreporter Marian Paluszkiewicz.