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Spotkanie z Andrzejem Poczobutem w DKP w Wilnie [GALERIA]

W Wilnie w Domu Kultury Polskiej odbyło się spotkanie z Andrzejem Poczobutem — dziennikarzem, działaczem społecznym oraz byłym więźniem politycznym reżimu Alaksandra Łukaszenki.

Autor: KW
Spotkanie z Andrzejem Poczobutem w DKP w Wilnie.
Fot. Marian Paluszkiewicz

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Spotkanie było poświęcone znaczeniu wolności słowa, niezależnego dziennikarstwa oraz solidarności obywatelskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy mogli wysłuchać refleksji Andrzeja Poczobuta na temat sytuacji na Białorusi, represji wobec niezależnych dziennikarzy i działaczy społecznych oraz wyzwań stojących przed społeczeństwem obywatelskim.

Wydarzenie zorganizowała Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

Więcej o spotkaniu w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński”.

Spotkanie sportretował nasz fotoreporter Marian Paluszkiewicz.

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