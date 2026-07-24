Nowi wiceministrowie zdrowia i doradcy

Priorytetami nowego kierownictwa ministerstwa mają być skrócenie kolejek w placówkach medycznych, poprawa dostępu do opieki zdrowotnej w regionach, a także wdrożenie narzędzi sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia.

„Do naszych działań dołącza silny, ambitny zespół, z którym jesteśmy gotowi wprowadzić zmiany ważne dla mieszkańców” — powiedział Linas Kukuraitis, minister ochrony zdrowia Litwy.

Wiceministrem odpowiedzialnym za inwestycje, projekty unijne i planowanie strategiczne została Edita Gudišauskienė. Przed objęciem stanowiska kierowała projektami w szpitalu Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu w Kownie. Ma za sobą szesnaście lat w kowieńskim samorządzie — jako radna, dyrektorka administracji miejskiej i doradczyni burmistrza. Ukończyła studia z inżynierii cieplnej, finansów oraz administracji publicznej.

Drugi wiceminister, Ignas Rubikas, przejmie nadzór nad polityką zdrowia psychicznego, kadrami oraz telemedycyną. Wcześniej kierował Wydziałem Zdrowia Psychicznego w tym samym ministerstwie i współtworzył reformę systemu psychiatrycznego. Studiował psychologię i filozofię na Oksfordzie, a politykę społeczną w Londyńskiej Szkole Polityki i Ekonomii.

Do zespołu dołączyło też troje doradców. Fausta Roznytė zajmowała się wcześniej doradztwem w ministerstwie gospodarki i w Sejmie. Dalia Sakalauskaitė-Babravičė wnosi doświadczenie z zakresu pracy socjalnej i ochrony praw pacjentów. Gintaras Maželis przez lata zarządzał instytucjami finansowymi — był m.in. dyrektorem generalnym UniCredit Bank na Litwie.

Wiceminister ochrony zdrowia polskiej narodowości, który był w rządzie Gintautasa Paluckasa i Ingi Ruginienė, pozostał na stanowisku ministra i w dalszym ciągu będzie wykonywał swoje obowiązki.