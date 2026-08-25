Zielna 2026 w Mościszkach.

Słowo Boże

Uroczystość rozpoczęła się od modlitwy i Słowa Bożego. Proboszcz parafii w Ławaryszkach, ks. Bernardas Augaitis, zwrócił się do zgromadzonych, przypominając o duchowym znaczeniu uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, od pokoleń na Wileńszczyźnie nazywanej Zielną.

Kapłan pobłogosławił uczestników uroczystości oraz poświęcił przyniesione zioła, kwiaty i dary tegorocznych plonów. Ten piękny, zakorzeniony w tradycji obrzęd nadał całemu spotkaniu szczególnie uroczysty charakter i przypomniał o wdzięczności Bogu za dary ziemi oraz owoce ludzkiej pracy.

Szanowni goście

Na zaproszenie organizatorów do Mościszek przybyli także przedstawiciele władz i samorządu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się poseł na Sejm Republiki Litewskiej Czesław Olszewski, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Algis Vaitkevičius, a także Henryk Subocz — radny Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Obecność zaproszonych gości była wyrazem uznania dla lokalnej społeczności oraz inicjatyw, które jednoczą mieszkańców i pomagają pielęgnować tradycje Wileńszczyzny, przekazując je kolejnym pokoleniom.

Ważnym punktem uroczystości były podziękowania skierowane do sponsorów, darczyńców oraz wszystkich osób wspierających organizację Święta Zielnej. To dzięki ich życzliwości, pomocy i zaangażowaniu możliwe było przygotowanie bogatego programu oraz licznych atrakcji dla mieszkańców i gości. Organizatorzy wyrazili wdzięczność za każde okazane wsparcie i wkład w życie lokalnej społeczności.

Wyróżnienia dla mieszkańców Mościszek

Szczególnym momentem były również nominacje i wyróżnienia dla mieszkańców Mościszek. Doceniono w ten sposób osoby, które swoją pracą, aktywnością, życzliwością i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju miejscowości oraz budowania silnej i zintegrowanej wspólnoty. Była to doskonała okazja, aby publicznie podziękować tym, którzy często bez rozgłosu poświęcają swój czas i energię na rzecz innych.

Wspólna zabawa

Po części oficjalnej przyszedł czas na występy artystyczne i wspólną zabawę. Na scenie zaprezentowali się Oaza Młodzieżowa, tancerki z kolektywu „Makowy Smak”, zespół „Barwy Podwileńskie”, Agnieszka Woronowicz oraz zespół „Żelazny Wilk”.

Szczególnymi gośćmi wydarzenia byli również Pavel Giunter i Zbigniew Lewicki, którzy swoimi występami wzbogacili program tegorocznego Święta Zielnej.

Bogaty program edukacyjny…

Organizatorzy zadbali również o bogaty program edukacyjny i wiele dodatkowych atrakcji. Uczestnicy mogli poznać tajniki tradycyjnego wypieku chleba podczas zajęć prowadzonych przez edukatorkę Miglė Dalgedaitė z „Duonų Duona”. Nie zabrakło także warsztatów wyplatania wianków i tworzenia bukietów z ziół i kwiatów, które poprowadziła zielarka Teresa Bożerodska.

Ważnym elementem programu była również edukacja z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, prowadzona przez strażaków z Mościszek, a także zajęcia edukacyjne z udziałem przedstawicieli Biura Zdrowia Publicznego.

…aż po dyskotekę

Na najmłodszych czekali animatorzy, a dodatkową atrakcją były przejażdżki konne z „KEMK Žirgai”. Odbył się również kiermasz, przygotowano specjalną strefę fotograficzną, a wiele radości – szczególnie dzieciom – dostarczyła piana party. Wieczorem do wspólnej zabawy zaprosiła wszystkich dyskoteka prowadzona przez DJ Andrzeja.

Pięknie przygotowana przestrzeń, udekorowana słomą, sianem, kwiatami, tkaninami oraz darami ziemi, doskonale podkreślała charakter święta i nawiązywała do tradycji Zielnej. Wszystko tworzyło ciepłą, swojską atmosferę, sprzyjającą spotkaniom i wspólnemu świętowaniu.

Tegoroczna Zielna po raz kolejny pokazała, że największą siłą Mościszek są ludzie i ich poczucie wspólnoty. Przy wspólnym stole i dźwiękach muzyki spotkały się różne pokolenia – dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Był czas na rozmowy, wspomnienia, wspólną zabawę i umacnianie sąsiedzkich więzi.

Słowa wdzięczności

Serdeczne słowa wdzięczności kierujemy do Wspólnoty Wsi Mościszki na czele z Marijonasem Griškevičiusem oraz do wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości.

Dziękujemy Samorządowi Rejonu Wileńskiego, który częściowo sfinansował projekt, a także Gminie Ławaryszki, sołtysom lokalnym oraz RKC — oddziałowi w Ławaryszkach za współpracę, pomoc i wsparcie przy organizacji wydarzenia.

Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich sponsorów, darczyńców oraz przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw, których wsparcie przyczyniło się do organizacji tego pięknego święta. Dziękujemy za życzliwość, otwartość i gotowość do wspierania inicjatyw służących mieszkańcom.

Słowa wdzięczności należą się również artystom, prowadzącym zajęcia edukacyjne, animatorom, strażakom, wolontariuszom oraz wszystkim osobom, które pomagały w przygotowaniu terenu, dekoracji, poczęstunku i poszczególnych atrakcji. Każda para rąk, każdy pomysł i każda godzina poświęcona przygotowaniom miały znaczenie.

Serdecznie gratulujemy także wszystkim nominowanym i wyróżnionym mieszkańcom Mościszek. Otrzymane wyróżnienia są wyrazem wdzięczności za ich pracę, aktywność, bezinteresowną pomoc i serce oddane lokalnej społeczności.

A przede wszystkim dziękujemy mieszkańcom Mościszek oraz wszystkim przybyłym gościom za tak liczną obecność, wspólną zabawę, życzliwość i stworzenie niezwykle serdecznej atmosfery.

Zielna 2026 w Mościszkach była świętem wiary, tradycji, wdzięczności i wspólnoty. Pokazała, że pielęgnując swoje korzenie i działając razem, można tworzyć miejsce, w którym ludzie są sobie bliscy, a dawne zwyczaje nadal żyją i łączą kolejne pokolenia. Niech wspomnienia tego pięknego sierpniowego dnia pozostaną z nami na długo!

Fot. Bożena Olechnowicz

Teresa Puchalska